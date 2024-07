Sánchez anuncia un tope a la financiación con fondos públicos de medios "que no tienen lectores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que pondrán un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación digitales que a su juicio "no tienen lectores", y a los que se ha referido como "pseudomedios", según ha indicado. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Sánchez ha adelantado que presentará este paquete de medidas "de regeneración democrática" en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el próximo 17 de julio.

"Lo que estamos estudiando, y es una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados, es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Porque lo que está sucediendo es que hay medios que solamente tienen recursos públicos y no tienen lectores", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo propondrá también una modificación de la Ley de Publicidad Institucional para incorporar "transparencia" en la financiación con recursos públicos de los medios digitales porque, según ha lanzado "no es aceptable es que, con recursos públicos, se esté financiando la desinformación y los bulos".

Estas medidas se suman a otras anunciadas previamente como la reforma de la ley del derecho al honor y del derecho a rectificación, anunciadas por Sánchez después de los cinco días de reflexión que se tomó a finales del abril para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno.

Apoyo al fiscal general del Estado

Por otra parte, Sánchez ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, asegurando que no tiene que dimitir si es imputado por la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España", ha expresado el jefe del Ejecutivo al ser preguntado sobre si García-Ortiz debe dimitir si se le imputa por presuntamente ordenar que se difundiera una nota con datos personales de Alberto González Amador, novio de Ayuso.

Sánchez ha incidido en que "por supuesto no tiene que dimitir" el fiscal general si se le imputa, ya que en su opinión se ha limitado a "defender a la Fiscalía de Madrid" por aclarar "un bulo que sale de la mano derecha" de Ayuso, su jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez. "¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?", ha agregado.

El líder socialista se ha referido además a un mensaje en redes sociales del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que ha adelantado que este lunes "empieza la semana fantástica de la corrupción del PSOE". Para el presidente del Gobierno, el dirigente popular lo dice porque sabe que "van a imputar al fiscal general", por lo que ha ironizado con que luego "critican al Gobierno por una supuesta politización de la justicia".

Sánchez dice que hay poderes alineados con una estrategia judicial de acoso y derribo contra él

Sánchez también se ha mostrado convencido de que no hay "absolutamente nada" que se pueda reprochar a la actividad profesional de su mujer, Begoña Gómez, que está llamada a declarar al juzgado este viernes por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Además, dice que hay poderes "alineados" con una "estrategia judicial de acoso y derribo" contra su Gobierno y contra él porque la derecha no fue capaz de gobernar tras las generales del 23J por las medidas que ha venido aprobando.

Al ser interrogado sobre si hay algo en la actividad de su mujer que más allá de ser considerado delito pueda ser reprochable, Sánchez ha zanjado: "No hay nada". El líder socialista pidió sobre este tema "tranquilidad y confianza, porque no hay nada", al tiempo que cargó contra el PP de Alberto Núñez Feijóo: "Que el PP esté situando esto como uno de los principales elementos de su oposición demuestra que no tienen nada", insiste.

Además se ha quejado de que Gómez ha presentado varios recursos para conocer cuáles son los motivos por los que el juez la cita este viernes 5 de julio que están "aún por responder". "Y estamos a la espera", ha apuntado a continuación.

Sánchez considera que las actuaciones contra su mujer responden a una "estrategia judicial de acoso y derribo" contra él, que se produjo después de las elecciones generales del pasado verano en las que la derecha no consiguió mayoría suficiente para gobernar. "Yo tengo muy claro, no soy ingenuo, por qué hacen esto. El 23 de julio ellos intentaron, desde el punto de vista político, acabar con este Gobierno de coalición progresista y hay poderes claramente alineados con una estrategia judicial de acoso y derribo a este gobierno, o a mi persona como presidente del Gobierno, por defender las cosas que defiendo", sostiene.

En este sentido dice que quieren acabar con su Ejecutivo porque defiende una política territorial "de convivencia", por defender una política laboral "de dignidad para los trabajadores y políticas progresistas que la derecha y la ultraderecha pone en cuestión donde gobiernan. Considera por tanto que está ante un caso "de libro" de lo que ha venido denominando como la máquina del fango porque, según relata, hay un "pseudosindicato ultraderechista" que plantea una denuncia "con bulos y desinformación". Posteriormente los "pseudomedios digitales" propagan esos bulos y a continuación PP y Vox "pedalen sobre la nada, sobre el fango".

Tacha de "insoportables los números de violencia machista" tras las seis muertes del fin de semana

Interrogado por los seis asesinatos machistas registrados durante fin de semana, Sánchez ha considerado "insoportables y dramáticos" los "números de la violencia machista que está viviendo la sociedad española" y ha advertido de los cambios en las nuevas formas de violencia machista y la necesidad de la movilización social.

"La violencia muta", ha advertido el jefe del Ejecutivo. "Estamos viendo cómo existe ahora una violencia de género que se ceba también con los niños y las niñas, en los hijos y las hijas", ha explicado Pedro Sánchez que ha incidido también en la importancia de "protegerse de contenidos violentos en las redes sociales y en medio s de Internet".

Para Pedro Sánchez, "la movilización social, además de la política e institucional" es fundamental para luchar contra los crímenes machistas, para "repudiar cualquier comportamiento machista o violento del que se pueda ser testigo en el día a día, en la cotidianeidad". En su opinión, "esa fue la gran conquista de la ley de violencia de género: sacar de las paredes del hogar la violencia machista y hacer la una cuestión de Estado".

En este sentido, ha incidido en la importancia de "la consistencia de las políticas" por parte de todas las administraciones, que exigen "recursos económicos, de compromiso con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el poder judicial y de la fiscalía"

Y, en este sentido, ha llamado a la responsabilidad del PP por "estar pactando con un partido político que niega la violencia machista, que niega la cuestión de género, de esta violencia estructural que sufren las mujeres". Precisamente, en alusión a Vox ha lamentado su actitud que "pone en cuestión la violencia machista, tras lo ocurrido este fin de semana, y que llevan en sus listas a personas condenadas por violencia de machista, que no habla de violencia de género, que habla de violencia intrafamiliar".

En opinión de Sánchez, estas actitudes son "pasos hacia atrás en el túnel del tiempo en el que la sociedad española debe ser consciente de los riesgos, de los peligros que entraña y ser también de que la democracia, los avances en los derechos y libertades no se definen solamente una vez cada cuatro años".

Por ello, ha llamado a trabajar a los partidos políticos para aprobar antes de final de año una "renovación, actualización y adaptación" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ante "las nuevas formas de violencia que se están produciendo".