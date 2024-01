Sánchez y Besteiro escenifican un tándem de gobierno Xunta-Estado apelando al cambio

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisado de que "la papeleta para gobernar el cambio" es la que lleva como candidato a la Presidencia de la Xunta a José Ramón Gómez Besteiro y ha augurado que la coincidencia de dos socialistas al frente de la Administración estatal y autonómica supondría un salto para la Comunidad gallega.

"Con un socialista en la Moncloa y un socialista como Besteiro al frente de la Xunta, a partir del 18 de febrero, Galicia no rueda, ¡Galicia vuela!", ha enfatizado en un mitin en Lugo, la circunscripción por la que se presenta el candidato socialista a la Xunta y donde él mismo ha gobernado –la diputación y también ha gestionado como concejal en el Ayuntamiento–.

En su intervención, Sánchez se ha referido a las tendencias de las encuestas y a ese 70% que aboga por "un cambio", una cuestión que tampoco pasó por alto el candidato para decir que "fallaron" en las generales y recordar el mitin del propio presidente en la última semana en Lugo, que "abarrotó" y en la que se conjuraron con un "vamos a ganar". "Si Galicia vota, Galicia cambia", ha proclamado Pedro Sánchez nada más empezar su intervención, una idea similar a la que defendió la semana pasada en la convención socialista de A Coruña, donde proclamó que "a urnas llenas, cambio seguro".

Eso sí, Pedro Sánchez, que arrancó enviando un saludo a las personas que se quedaron fuera de la Facultad de Veterinaria de Lugo por el límite de aforo, se ha referido de forma indirecta al número de opciones que hay en el espectro de la izquierda: "Hay muchas papeletas para el cambio en Galicia, pero solo una para gobernar el cambio, esa papeleta es la de Besteiro como presidente de la Xunta".

El secretario general del PSOE ha hecho hincapié en que "si Galicia vota, Galicia cambia y avanza" y ha repasado algunos de los compromisos de su gobierno, los más recientes, la construcción de un nuevo buque en el astillero de Navantia en Ferrol y la implicación con Alcoa. No en vano, en la última semana el dirigente estatal ha visitado la Comunidad gallega en tres ocasiones, una de ellas solo como presidente para realizar el anuncio naval.

Provincia clave y del candidato

En esta ocasión, Sánchez se ha presentado en la tierra de Besteiro, en una provincia interior, clave para decantar el resultado del hemiciclo gallego y las mayorías. Así, se ha dirigido a los "indecisos que no saben qué hacer el 18 de febrero, si quedarse en casa o no y a quién votar", para advertir de que "la resignación no es una opción y la abstención es la resignación y que siga gobernando el Partido Popular". "Cero por ciento resignación, cien por ciento ambición", había dicho, previamente, Besteiro, comprometiendo que la "asignatura" de la Xunta la van a "ganar" el próximo 18 de febrero.

En esta línea, Pedro Sánchez ha incidido en que "ese cambio tiene que estar gobernado por el partido" que trae "experiencia, equipo, liderazgo" y ese, dijo, "es el Partido Socialista con Besteiro", un logro electoral que pasaría por superar en las urnas el BNG, que consiguió en 2020 ser la segunda fuerza política en Galicia, la primera en el espacio de la izquierda.

Xunta "desperdició"

Presentado por Besteiro como el presidente "más gallego" y situado por el de Lugo como el mandatario estatal que "más" ha hecho por Galicia en contraste, añadió, con Mariano Rajoy; Pedro Sánchez ha acusado a la Xunta del PP de "haber desperdiciado oportunidades para Galicia", pese a que es una "tierra con tantas oportunidades".

Sánchez ha reivindicado que el Gobierno de España "ha dado un 32% más de recursos económicos" a la Xunta de lo que hizo Rajoy; subrayó la Ley de cadena alimentaria en la provincia "más láctea" de toda España para "traer dignidad"; se refirió a las negociaciones de la PAC del ministro Luis Planas y al acuerdo pesquero en Bruselas; a los descuentos de la AP-9, a los compromisos del tren de alta velocidad o al "desbloqueo" de la intermodal en Lugo.

En la facultad de veterinaria

El escenario de este mitin a pocos días de que arranque formalmente la campaña electoral en la medianoche del jueves al viernes 2 de febrero, es el mismo que el propio Besteiro eligió que se presentaba las primarias socialistas, una carrera que en su momento quedó truncada por imputaciones judiciales que se archivaron en todos los casos y que este sábado se sacaron a colación para culpar al PP, de nuevo, y a su candidata, Elena Candia, de haber promovido con "anónimos".

"Las cloacas del PP las padecí yo", avisó Besteiro en su intervención previa al máximo dirigente socialista, lo que puso en pie a todo el auditorio en una ovación al candidato socialista, quien también tuvo palabras para el ex alcalde José Clemente López Orozco (también desimputado de todas las acusaciones que tuvo).

No solo él se refirió a esta circunstancia, ya que la primera que sacó a colación la situación judicial que pesó sobre Besteiro fue la actual alcaldesa, Paula Alvarellos, así como la número dos por la provincia y ex regidora, Lara Méndez, que protagonizó uno de los momentos emotivos de un mitin en el que Besteiro ocupó el foco protagonista.

"El deseado, el esperado", describió Paula Alvarellos en referencia a Besteiro, frente a un Lugo que es "rehén del gobierno" de Feijóo y Rueda. La alcaldesa solo le "reprochó" a Besteiro que se "llevase" a Lara Méndez y bromeó: "Eres muy listo".

La ex alcaldesa también puso en valor al candidato socialista y ha apelado, al igual que hizo Besteiro, a la experiencia de gobierno municipal y en el gobierno provincial para hacer valer la gestión del PSOE. En este sentido, el cabeza de lista del PSdeG para las autonómicas ha llamado a reproducir la gesta de la conquista de ayuntamientos como Antas para alcanzar, ahora, la Xunta siguiendo el lema "Desta vai".

Atención primaria, 48h

Una de las medidas que ha trasladado Besteiro en el acto de este sábado tiene que ver con "acabar con la Galicia de las dos velocidades" y, especialmente, se ha referido a la atención sanitaria para comprometer, como ya se avanzó en el documento programático base, limitar a 48 horas la espera en atención primaria.

Además, en línea con acabar con desigualdades en la Comunidad gallega, ha situado como una de las claves de su gestión si gobierna el "reto demográfico", que pasa también por hacer accesibles los servicios a los ciudadanos con independencia de donde vivan: residencias de mayores, educación o sanidad.

Lugo a la "vanguardia de la sostenibilidad"

Además, Sánchez ha destacado el "potencial" de las ciudades de España, como Lugo, para situarse a la "vanguardia de la sostenibilidad" mediante la adaptación al cambio climático, la adopción de medidas de ahorro energético y la reutiización de recursos.

Acompañado del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, Sánchez ha visitado este sábado el edificio Impulso Verde, el primero construido en madera, y ha asistido a una presentación del proyecto LIFE Lugo + Biodinámico, que engloba la construcción de este edificio en el marco del Programa Life, único instrumento financiero de la Unión Europea destinado de forma exclusiva a la acción climática, según recuerda el Gobierno.

Impulso Verde es el primer edificio público de Galicia construido íntegramente en madera gallega e implica un ahorro energético del 74% frente a las construcciones ya existentes y de 700 toneladas de CO2 respecto a los edificios convencionales.

Su construcción supone el primer paso en el desarrollo del futuro Barrio Multiecológico de Lugo, un modelo de resiliencia urbana para lograr una adaptación efectiva al cambio climático.

La construcción estructural de viviendas en madera, la reutilización de aguas pluviales y residuos o la aplicación de medidas de ahorro energético son algunas de las claves del proyecto LIFE Lugo + Biodinámico, que busca dotar a las zonas verdes públicas de una mayor utilidad climática y energética, más allá de su simple función ornamental.

Además, este proyecto supone un amplio impacto social por su capacidad de concienciación energética y climática aplicada al ámbito educativo.