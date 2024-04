Sánchez medita su dimisión y abre un debate sobre la campaña de acoso político, mediático y judicial

Un auténtico terremoto político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que cancela su agenda pública y que se da unos días para decidir si deja el cargo, algo que anunciará el próximo lunes antes los medios, ante los ataques a su esposa, Begoña Gómez. "Necesito parar y reflexionar", indicó en una carta la ciudadanía publicada a través de la red social X.

Sánchez explicó así su decisión de manera inesperada: "La pregunta que me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".

El presidente del Gobierno anunció esta decisión después de que se conociera que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias de investigación contar la mujer del presidente por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción a raíz de una denuncia de Manos Limpias basada en una serie de informaciones de prensa. Y da este paso a poco de que arranque la campaña de las catalanas del próximo 12 de mayo y con las elecciones europeas en el horizonte del 9 de junio.

El jefe del Ejecutivo adoptó esta decisión en soledad en el Palacio de La Moncloa y fue él mismo quien redactó la misiva a los ciudadanos en el ordenador sin consultarlo con sus colaboradores y compañeros del Consejo de Ministros. Esto abre un escenario de absoluto de incertidumbre, en el que nadie dentro del Gobierno y del partido se atreve a vaticinar. Sus más allegados rechazan que sea un farol y dicen que sólo él tiene en la cabeza lo que va a hacer.

El ánimo, confiesan los suyos, se había ido minando estos meses ante la campaña feroz contra su esposa por parte de varios medios y de los partidos de derechas a pesar del archivo de dos denuncias presentadas por el PP en la Oficina de Conflicto de Intereses. Sánchez habla en su carta de este "acoso y derribo". En el PSOE todos llaman también a hacer una reflexión del debate público y de las "líneas rojas" que se han pasado durante este tiempo. Y todos esperan que decida seguir adelante.

El presidente ha cancelado su agenda pública durante estos cinco días. Desde Casa Real indican a infoLibre que el presidente y el rey están en contacto permanente. Sánchez no acudirá como tenía previsto al arranque de la campaña catalana junto a Salvador Illa en la noche del jueves ni al Comité Federal previsto por su partido para el próximo sábado en el que se tiene que aprobar la lista para las elecciones europeas de junio, cuya papeleta encabezará Teresa Ribera.

Ahora se plantean varios escenarios como que Sánchez pudiera convocar una moción de confianza en el Congreso. Otra posibilidad sería que dimitiera y convocara elecciones anticipadas (algo que sólo podría hacer desde el 29 de mayo) o que se hiciera una sesión de investidura con otro candidato del PSOE.

"La gravedad de los ataques"

Sánchez arranca su carta a la ciudadanía así: "No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas". "Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios", añade.

"Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes", indica.

Y remarca en el texto: "En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias".

"Acoso y derribo"

Se detiene ahí y explica Sánchez: "Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y el señor Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el señor Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público".

El presidente detalla que la denuncia "fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox: Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar".

"En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa", añade la carta.

Confiesa a continuación: "No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática".

"La máquina del fango"

El jefe del Ejecutivo dice a continuación: "Esta lucha comenzó hace años. Primero, con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Pugna que ganamos. Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de 'que te vote Txapote. Tampoco pudieron quebramos".

"El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista, en contra del Gobierno de coalición del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal que auguraban las baterías mediáticas y demoscópicas conservadoras", sostiene el líder del PSOE, que agrega: "La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha, nuevamente, no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no seria suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque a su vida personal", anota en su misiva.

Con esta idea: "Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó "la máquina del fango". Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas".

Lo que le lleva a decir a Sánchez: "Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país: una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las urnas, y que están dispuestos a esparcir fango con tal de: primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción ate los mismos; segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación; y tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político. Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales, y a las que, le garantizo, responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación".

"Llegados a este punto"

"Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".

"Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de sí merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero", argumenta sobre el paso que da.

Con esta hoja de ruta: "Todo ello me lleva a decir que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes, 29 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión".