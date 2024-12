Sánchez cree que el informe de la UCO exonera a García Ortiz: "¿Quién le va a pedir disculpas?"

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le exonera en la filtración de información de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y quienes reclamaron su dimisión ahora deben pedirle disculpas.

Sánchez ha interpretado de esta forma en rueda de prensa en Bruselas el informe de la Unidad Central Operativa en el que se afirma que no se han encontrado mensajes en el móvil de García Ortiz en el periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude del novio de la presidenta madrileña. Fuentes fiscales han recordado que una instrucción de 2019 en materia de protección de datos y una guía básica de actuaciones en la Fiscalía aconseja a los miembros de la institución borrar periódicamente los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.

Al ser preguntado por ese informe, ha recordado que ha habido muchas horas de tertulias y "ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores" diciendo que el fiscal general debería dimitir "y resulta que en el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave". "¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación", ha añadido.

Ha insistido el jefe del Gobierno en que en el informe de la Guardia Civil se constata que no ha habido ningún mensaje, y ante quienes afirman que se borraron, ha pedido "por favor" que se eleve el debate público y se exija a los que han acusado sin pruebas que pidan disculpas y asuman su responsabilidad. "La infamia, la acusación sin pruebas no puede salir gratis en una democracia como la nuestra", ha recalcado antes de acusar a "quienes están al lado del bulo" de crear "una inmensa cortina de humo".

Otro informe de la UCO sobre el volcado del móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha concluido que, además de la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, tanto el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés como su sucesor, Ion Antolín, hasta hace unas semanas director de comunicación del PSOE, tenían conocimiento, antes de que se publicara íntegramente en un medio de comunicación, del correo en el que la pareja de Ayuso reconocía un fraude fiscal. Al ser preguntado por ello, Sánchez ha asegurado que con esas personas pasará igual que con el fiscal general del Estado porque no hay nada.

Frente a ello, ha vuelto a pedir a la pareja de Ayuso que aclare los presuntos delitos que ha cometido contra la Hacienda pública, ha instado a la presidenta madrileña a que asuma su responsabilidad política y ha insistido en reclamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le exija asumirla. "La verdad de la cosa es que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene una pareja que ha cometido un delito fiscal, y así él mismo lo ha reconocido, contra la Hacienda pública, y no sabemos -ha añadido- si ella era o no conocedora de esos delitos".

Ve un éxito aprobar el paquete fiscal

Al ser preguntado por la aprobación definitiva del paquete fiscal, Sánchez lo ha considerado "un éxito parlamentario de primer nivel" para el Ejecutivo aunque no hayan podido sacar adelante el impuesto a las energéticas, al votar junto a PP y Vox dos de sus socios de investidura, PNV y Junts. Sin embargo, Sánchez no lo da por perdido y para el que afirma que van a seguir "sudando la camiseta".

Sánchez ha puesto en valor que el Gobierno haya conseguido sacar adelante en la presente legislatura 25 leyes y que el jueves el Congreso haya avalado el grueso de la reforma fiscal que pretendía así como la ley de eficiencia de la Justicia.

Ha reconocido que la aprobación del paquete fiscal no ha sido fácil y que no ha prosperado ni mantener el impuesto a las energéticas ni la equiparación del gravamen del diésel. Pero ha ratificado que el Gobierno aprobará sendos decretos leyes la próxima semana con ambos impuestos aunque es previsible que no puedan convalidarse en el Congreso por las posiciones que han expresado los grupos parlamentarios. A la espera de ello ha insistido en que el Ejecutivo defiende el impuesto a las energéticas porque cree que hay grandes corporaciones que tienen que pagar más gravámenes y contribuir al erario público para financiar políticas públicas como la sanidad o la educación.

La aprobación del paquete fiscal ha considerado que dice mucho de lo que está haciendo su Gobierno, "sudar la camiseta". "Sudamos la camiseta; peleamos todos los partidos hasta el último segundo; no damos por perdido ninguno. Esa es la actitud que le pido a mis ministros y con la que venimos gobernando con buenos resultados desde el punto de vista económico, de creación de empleo, de crecimiento, de transformación del tejido productivo, de la reducción de la desigualdad o de la descarbonización de nuestra economía", ha añadido.

La misma actitud de "sudar la camiseta" ha asegurado que van a mantener con los presupuestos del Estado para 2025, que ha garantizado que van a presentar porque no van a eludir una responsabilidad como esa. Lo harán hablando con los grupos parlamentarios "que quieren echar una mano" frente a los partidos que protagonizan una oposición destructiva y utilizan el bulo y la desinformación.

Ratifica que no planteará la cuestión de confianza que le exige Puigdemont

Preguntado por la posibilidad de que finalmente se someta a la confianza el Congreso ante las advertencias del expresidente de Cataluña, Sánchez ha mantenido la misma posición que ya expresó días atrás y ha ratificado este jueves que no planteará la cuestión de confianza que le exige el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Ha recordado que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. "Y ambos partidos que sustentamos al Gobierno de coalición progresista cuando se planteó esta cuestión ya dijimos que no vemos la necesidad de someternos a la moción de confianza", ha explicado.

Junts ha presentado una proposición no de ley en el Congreso instando a la cámara a que reclame a Sánchez esa cuestión de confianza, y la tramitación de la iniciativa ha sido paralizada esta semana por la Mesa de la institución parlamentaria para decidir próximamente si continúa adelante. El pasado martes Puigdemont advirtió de que un "portazo" a esa propuesta habría llevado la legislatura al colapso y habría tenido consecuencias "irreversibles".

Descarta la presencia de militares españoles en una misión de paz en Ucrania

Ya a nivel internacional, Sánchez ha descartado la posibilidad de que tropas españolas puedan desplegarse en Ucrania en una hipotética misión de paz internacional al término de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas y que por vez primera ha presidido António Costa.

La situación de Ucrania y el mantenimiento del apoyo de la Unión Europea a este país ante el ataque de Rusia ha sido uno de los asuntos centrales de la cumbre, que contó con la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Sánchez ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Bruselas haya ratificado ese respaldo porque se trata de apoyar a Ucrania y, a la vez, defender los valores que representa el proyecto comunitario.

Ha vuelto a reivindicar la soberanía nacional y la integridad territorial de Ucrania, pero al plantearle si podría haber militares españoles en caso de una misión de paz internacional, lo ha descartado. Sánchez ha recordado que España y Ucrania han firmado un acuerdo bilateral de seguridad que tiene vocación de permanencia ya que su horizonte es de diez años, pero no prevé ir más allá hasta el punto de que haya militares españoles en el país. "No vemos el despliegue de tropas españolas en suelo ucraniano. No lo vemos", ha repetido el jefe del Ejecutivo.

Para Sánchez, esta cumbre ha ratificado la unidad de los socios tanto desde el punto de vista de las sanciones como de la repuesta humanitaria y la ayuda militar para que Ucrania siga teniendo la capacidad suficiente que le permita hacer frente a Rusia.

Respecto a la situación en Oriente Medio, otro de los puntos de la agenda de la última cumbre europea del año, ha insistido en la necesidad de que la UE tenga un papel de liderazgo y presione para avanzar en la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, en la conferencia internacional de paz prevista para el próximo año.

Por otro lado, ante las expectativas que tiene para la presidencia de Estados Unidos por parte de Donald Trump, ha mostrado su respeto a la elección de los ciudadanos de ese país y ha expresado su deseo de que se mantengan los lazos transatlánticos con España y con la Unión Europea. A la espera de la toma de posesión del republicano, ha manifestado su convencimiento de que es posible que haya puntos de encuentro.