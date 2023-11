Sánchez defiende una amnistía "perfectamente legal" y se presenta como el "muro" frente al PP y Vox

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presentó su proyecto de país para los próximos cuatro años: con una defensa con "transparencia" de la futura ley de amnistía como paso necesario para un Gobierno progresista y para superar la fractura en Cataluña y presentando la coalición como el muro frente a las derechas "reaccionarias" que alientan el "odio y la rabia".

Así se expresó Sánchez durante su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados en la primera jornada del debate, antes de los cara a cara con los grupos parlamentarios y de la votación del jueves, en la que saldrá elegido presidente con mayoría absoluta con los votos del PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Junts y Coalición Canaria.

El jefe del Ejecutivo hizo un discurso en el que centró la mayoría de la primera parte a defender el proceso democrático de la investidura y a poner contra el espejo las políticas desarrolladas por los gobiernos regionales del PP y Vox tras el 28M. Posteriormente desplegó un gran catálogo de medidas para los próximos cuatro años: de la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas, el impulso de un pacto de Estado de derechos LGTBI o la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y desempleados.

"En el nombre de España, en el interés de España"

Pero había una parte muy esperada del mismo, que llegó más de una hora después de arrancar su intervención: la defensa de la ley de amnistía, pactada con ERC y Junts y registrada desde el pasado lunes en el Congreso de los Diputados. Era la primera vez que el secretario general del PSOE se refería a la norma con un texto ya conocido.

"En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas durante en el procès catalán", enfatizó el presidente en funciones, quien basó su impulso en que la pide "una parte importante de la sociedad catalana y que aprueba el 80% de sus representantes políticos, así como la mayoría de fuerzas presentes en esta Cámara".

El jefe del Ejecutivo reconoció que puede "no ser compartida", a la vez, por muchos españoles: "Soy perfectamente consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos que respeto enormemente sus opiniones y emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud".

Entonces, justificó que su aprobación servirá para para consolidar los avances logrados en estos últimos años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y el progreso. En este punto, argumentó que las derechas se agarran a esta norma, pero lo que de verdad quieren es que no gobierne la izquierda para que no haya avances en materias de servicios públicos y sociales. "No quieren que gobernemos".

Sánchez: "Es perfectamente legal y acorde a la Constitución"

Sánchez insistió en que se impulsa la amnistía porque esta medida de gracia puede ayudar a superar "la fractura que se abrió el 1 de octubre, a seguir acercando posturas, y a persuadir a muchos catalanes de que España es un buen país para ellos". "Cataluña está lista para el reencuentro total y nosotros tenemos que tener el valor de dar un paso adelante", apostilló.

Asimismo, defendió que el texto es perfectamente legal "y acorde a la Constitución". La amnistía que planteamos es perfectamente legal y acorde a la Constitución. Por eso, pidió responsabilidad al PP para que no secunden a Vox en su "deriva trumpista", alimentando "conspiraciones y comportamientos antidemocráticos que llevaron a Estados Unidos al borde del colapso". "Si el PP se considera aún un partido de Estado. no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista", remachó.

Sánchez quiso recordar que el PP concedió en su día 1.400 indultos, incluidos miembros de Terra Lliure sentenciados por terrorismo. "La diferencia consiste en que, cuando la derecha llega a acuerdos con el nacionalismo, es un pacto entre caballeros. Pero cuando lo hace con la izquierda entonces es una traición a la patria", consideró el socialista entre los murmuros de la bancada de los populares y Vox.

"Luz y taquígrafos"

Prometió al hilo que la amnistía se aprobará en el Congreso "bajo luz y taquígrafos": "Con total transparencia. Contando con todas las garantías jurídicas y el voto mayoritario de esta Cámara democráticamente electa. Es decir, la amnistía no será un ataque a la Constitución del 78. Sino todo lo contrario: será una muestra más de su fortaleza y vigencia".

Lanzó esta reflexión en la tribuna: "Esta amnistía va a beneficiar a muchas personas. A líderes políticos cuyas ideas yo no comparto y cuyas acciones rechazo. Pero también va a ayudar a cientos de ciudadanos que se vieron arrastrados por el procés, incluidos policías y mossos que sufrieron las consecuencias de una crisis política de la que nadie puede sentirse orgulloso, ni siquiera quienes carecíamos por aquel entonces de responsabilidades de gestión".

"Avance o retroceso"

El presidente se presentó como la garantía de un país que avance frente al proyecto reaccionario de las derechas: "Comparezco en esta sesión de investidura para proponer el camino del avance, el camino de la mayoría, el camino del progreso. Vengo a defender que descartemos la política del insulto, del odio y la crispación: que aparquemos el negacionismo climático, el clasismo, el machismo y la xenofobia".

"Vengo a proponer que demos a España cuatro años más de estabilidad, de convivencia y progreso; y que digamos no a los reaccionarios cuyo único propósito es la involución y la confrontación", dijo ante el aplauso de los suyos. Con este pilar en el discurso: "O España continúa avanzando o España retrocede. Esta es la disyuntiva a la que nos enfrentamos. Frente a esta opción reaccionaria se alza una opción que apuesta por el avance, por la consolidación y la extensión y mejora de las grandes conquistas sociales. Una opción que brinda la seguridad de la solidaridad organizada como respuesta a los temores individuales!.

"Existen solo dos alternativas. Por un lado, esa propuesta de las derechas retrógradas que quieren desmantelar prácticamente todos los avances que se han producido en las últimas décadas. Frente a ellas, existen unas fuerzas progresistas que no están dispuestas a dar un paso atrás", argumentó el candidato.

Para poner mucho énfasis a continuación en los pactos de las derechas: "El cambio radical se consumó el pasado 28 de mayo. Aquel día, el PP tuvo que elegir qué clase de derecha quería ser. El PP decidió bendecir a la ultraderecha y le abrió las puertas a 5 gobiernos autonómicos, 5 diputaciones y 135 ayuntamientos. Le dio la potestad para afectar la vida de más de 12 millones de españoles y españolas.

En tono solemne se dirigió a la Cámara: "Quiero anunciarles un compromiso: mientras sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores de la democracia y la igualdad. Los valores y principios de la Constitución española.