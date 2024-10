Sánchez defiende que García Ortiz hizo su trabajo mientras que Ayuso pudo beneficiarse de su pareja

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque cree que "ha hecho su trabajo, perseguir al delincuente", y ha apuntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo su dimisión y señalando que pudo haberse beneficiado de la actividad de su pareja. En rueda de prensa en Bruselas recogida por EFE, ha apoyado al jefe del Ministerio Público después de que el Tribunal Supremo haya decidido abrirle una investigación por presunta revelación de secretos en relación con la causa por presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que el Gobierno respeta la decisión del Tribunal Supremo pero ha reiterado el apoyo a la acción del fiscal general ya expresado por otros miembros del Ejecutivo y lo ha justificado. "Ha hecho su trabajo. Ha hecho lo que tenía que hacer, perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo", ha recalcado antes de subrayar que es necesario recordar el origen de todo este asunto.

Un origen que ha explicado señalando que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, difundió un bulo "para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado".

A su juicio, lo que hay que preguntarse es cuándo el PP va a pedir explicaciones y exigir responsabilidades a Ayuso, que ha insistido en recordar que es pareja "de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, que se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia". "Y, presuntamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente", ha apostillado.

Sánchez ha vuelto a pedir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exija responsabilidades políticas a su "jefa", Ayuso, que deben pasar por su dimisión.

Al no haberlo hecho hasta ahora, ha manifestado que no puede aceptar lecciones del principal partido de la oposición cuando habla del caso Koldo porque el PSOE adoptó decisiones contundentes contra el ministro José Luis Ábalos. "Esta doble vara de medir, esta ley del embudo, me parece que no se sostiene", ha añadido.

Sánchez defiende su "contundencia" con Ábalos tras la decisión de Anticorrupción

También ha defendido la "contundencia" que cree que tuvo hace ocho meses con Ábalos tras haber conocido este jueves la decisión de la Fiscalía Anticorrupción sobre el exministro ya que no tiene dudas de que el exministro tuvo "un papel principal" en el caso Koldo, y Sánchez se ha referido a ese informe al preguntarle en rueda de prensa en Bruselas si no asume alguna responsabilidad por lo que se va conociendo.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado, como había hecho también días atrás en el Congreso, que asume tres responsabilidades por ello, y la primera es haber actuado "con contundencia". "El Gobierno y yo, como secretario general del PSOE, actué con contundencia hace ocho meses, cinco días después de que se dieran a conocer públicamente algunos de los indicios que ahora, efectivamente, parece que se han constatado por parte de la Guardia Civil y de la UCO", ha señalado.

Su segunda responsabilidad ha dicho que ha sido colaborar con la Justicia, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la apertura de una comisión de investigación en el Congreso que ha precisado que fue cerrada con el voto afirmativo del Partido Popular. A ello ha sumado su responsabilidad de trasladar a los ciudadanos que va a continuar su hoja de ruta de avances económicos y sociales.

Preguntado por las versiones del Gobierno sobre la presencia en España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha limitado a subrayar que siempre han dicho "alto y claro lo mismo". "Lo que decimos es que esa visita no se produjo en el momento en el que se dio a conocer que había sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela", ha añadido.

Rechaza los centros de deportación fuera de la UE

Ya en materia internacional, Sánchez ha expresado su rechazo a los centros de deportación de migrantes fuera de la Unión Europea porque considera que no solucionan ninguno de los problemas existentes y, sin embargo, crean otros nuevos. Esa es la posición expuesta por el presidente del Gobierno ante el resto de líderes europeos en la cumbre de otoño de la UE y que repitió en la rueda de prensa que ofreció al término de esa reunión que tuvo como uno de sus ejes el debate migratorio.

Para afrontar este problema ha dicho que Europa cuenta con herramientas valiosas como el Pacto de Migración y Asilo, que pidió al resto de líderes que se adelante su aplicación al verano de 2025. Pero está en contra de fórmulas como las planteadas por la Comisión Europea y ya puestas en práctica por Italia para que haya centros de deportación fuera de la Unión Europea. Su argumento para ello es que este tipo de centros no atajan los problemas que ya hay en este ámbito y, por el contrario, generan otros nuevos.

Ante la pregunta de si España se está quedado sola en sus tesis en materia de migración, ha señalado que hay países que sufren más el problema que otros y hay cuestiones en las que puede sentirse más próximo a algunos primeros ministros de países mediterráneos aunque no sean de su familia política, que a otros socialdemócratas.

Pero ha negado que España se sienta aislada subrayando que, aunque rechace planteamientos como los centros de deportación, el país se siente "padre y madre" de otros aspectos de la política migratoria europea como el propio Pacto de Migración y Asilo, ante el que dijo que, como otros países, tuvo que ceder para llegar al consenso.

Sánchez ha defendido los beneficios de una migración ordenada y responsable en muchos ámbitos, entre ellos el económico, y se preguntó si Europa quiere ser "próspera y abierta" o "pobre y cerrada". "Necesitamos afrontar el fenómeno migratorio pensando en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones", ha añadido.

Sánchez ha abogado por una visión más volcada en la dimensión exterior del fenómeno migratorio, reforzando la colaboración con los países origen y tránsito. También ha recordado que el desafío de la migración sólo tiene asignados en los presupuestos comunitarios 2.000 millones de euros, y consideró que se necesitan más recursos.

En todo caso, ha querido dejar claro que ante el resto de líderes europeos hizo una aproximación al fenómeno migratorio "en positivo" y para reforzar todo lo que tiene que ver con la migración regular. "Es evidente que si queremos hacer frente al reto demográfico europeo, si queremos garantizar la sostenibilidad de nuestras pensiones y del Estado del bienestar, también garantizar el crecimiento económico que tiene ahora mismo España o Europa en su conjunto, necesitamos del aporte también de la migración, y esa migración tiene que ser regular, tiene que ser segura, tiene que ser ordenada", ha insistido.

Reclama a los socios europeos que cese la exportación de armas a Israel

Por otra parte, Sánchez ha reclamado este jueves al resto de líderes de la Unión Europea que cese la exportación de armamento a Israel y que los que aún no hayan reconocido a Palestina como Estado, lo hagan. En el debate sobre el conflicto en Oriente Próximo, ha insistido a que se avance en la petición realizada meses atrás por España e Irlanda para revisar el Acuerdo de Asociación de la UE con Israel si se constata finalmente su vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional en Gaza, Cisjordania y Líbano.

Ha manifestado que en las próximas semanas cree que se conocerá el informe correspondiente y la opinión de las instituciones comunitarias sobre lo que está haciendo Israel. A la espera de ese informe, sí ha dicho intuir que los países que han sido más defensores de Israel tienen cada vez más "serias dificultades" para poder seguir defendiendo la actuación del Gobierno de este país y de su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Sánchez ha reprochado de nuevo a Israel los ataques a los miembros de la FINUL en Líbano, momento en el que mostró su orgullo por la labor de los cascos azules españoles que forman parte de esa misión

El jefe del Ejecutivo ha respaldado también las decisiones adoptadas en la cumbre en apoyo a Ucrania y criticó la actitud del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por "llevar demasiado tiempo secuestrando políticas importantes, políticas trascendentes de la Unión Europea". "No podemos seguir doblegándonos a los impulsos de un Gobierno claramente enmarcado en la ultraderecha europea que, a nuestro juicio, no está respondiendo a las exigencias del momento cuando hablamos de la defensa de la legalidad internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial en Ucrania", ha añadido.