Sánchez rectifica y anuncia el envío de armas a Ucrania también fuera de los cauces de la UE

El Gobierno da marcha atrás. Tras varios días defendiendo que el envío de armas a Ucrania debía ser “centralizado” en el seno de la Unión Europea a través del Fondo de Apoyo a la Paz, Pedro Sánchez rectifica su postura y anuncia que España, al igual que la mayoría de socios europeos, también enviará material militar ofensivo y defensivo a la resistencia ucraniana.

El anuncio lo ha hecho este miércoles durante su comparecencia a petición propia en el Congreso. El presidente, primero, ha vuelto a defender la postura mantenida hasta hoy de que ese envío de armas no se produzca de manera bilateral: “España siempre ha defendido que éste es un ataque a Europa y, por eso, hemos defendido acciones coordinadas y no un sumatorio”, ha dicho antes de subrayar que cree “firmemente que dar una respuesta europea a una amenaza europea es la posición más adecuada”. Sin embargo, a continuación se ha auto enmendado, justificando su decisión en que “hay grupos que ponen en cuestión el compromiso” del Gobierno: “Quiero anunciarles que España también entregará material ofensivo a la resistencia ucraniana”.

El anuncio era recibido con aplausos por parte de la bancada del PSOE y también por los ministros de la parte socialista del Ejecutivo, pero no así por los de Unidas Podemos. En los últimos días se había acordado en el seno de la coalición que el envío de armas se produciría a través del fondo europeo, algo que había avalado incluso públicamente Unidas Podemos variando su postura inicial.

Según ha podido saber infoLibre, a última hora del martes Pedro Sánchez comunicó su cambio de opinión a Yolanda Díaz, que esta mañana prefería eludir cualquier tipo de polémica a su llegada al Congreso destacando que, en cualquier caso, la respuesta desplegada ante el ataque de Rusia a Ucrania es "absolutamente coherente" y dejando claro que todas las medidas que sean "eficaces" de cara a "parar esta guerra" van a ser "compartidas" por el Ejecutivo. Desde Podemos, no obstante, no esconden el malestar por un golpe de timón que no comparten. Ante las posibles críticas, desde la tribuna de oradores, el presidente ha lanzado un aviso: “No nos equivoquemos, señorías. El ‘no a la guerra’ de Irak es hoy el ‘no a la guerra’ de Putin”.

Unidas Podemos considera que es "un error" enviar armas a Ucrania

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha ofrecido declaraciones en los pasillos del Congreso tras la intervención inicial de Sánchez. La dirigente ha rechazado el envío de tropas porque, a su juicio, "la escalada bélica no va a resolver el conflicto y puede llevarnos a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial". "Hemos echado en falta referencias a las vías diplomáticas y creo que eso evidencia que España y la Unión Europea no están poniendo todos sus esfuerzos en reforzar esas vías", ha lamentado.

La apuesta por las vías diplomáticas tiene que ser real y traducirse en hechos concretos. Contribuir a la escalada bélica puede llevarnos a un escenario impredecible y muy peligroso. La guerra nunca es el camino. pic.twitter.com/tdgZi1WqMJ — Ione Belarra (@ionebelarra) 2 de marzo de 2022

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha calificado de "injustificable" la "agresión bélica" de Vladimir Putin. "Condenamos sin paliativos la brutal invasión", ha añadido, aclarando que la posición de su grupo "ni es hija de la coyuntura ni se doblega a determinados marcos mediáticos". "Nuestra posición es fruto de una convicción profunda con cuatro sencillas palabras: No a la guerra. Sin matices y sin peros", ha dicho.

"Creo que es mi obligación en este momento defender las vías pacíficas de resolución de conflictos", ha añadido, rechazando que sea poner "en igualdad a agresores y agredidos". "Las gentes del 'No a la guerra' siempre estamos con los agredidos", ha declarado. "Estamos con el pueblo ucraniano y contra Putin aunque somos conscientes de que la OTAN no son las hermanitas de la caridad", ha añadido.

"Lo urgente ahora mismo es que haya un alto el fuego y que se acabe esta barbarie", ha continuado, añadiendo que apoya los esfuerzos del Gobierno y los internacionales, aunque asegura que el mayor es "explorar las vías pacíficas y negociadas".

En este punto, ha confesado que su grupo opina que el envío de armas "es un error" porque "no es eficaz para acabar con el conflicto" y puede globalizarlo. "Una escalada nos puede llevar a una situación de mayor sufrimiento, muerte y pérdidas", ha defendido.

Sánchez ha rebajado la polémica en su turno de réplica, aunque le ha dedicado unas palabras a Echenique. "De repente se critica que haya grupos parlamentarios con sus matices. Es un debate legítimo, que tenemos que tener en esta Cámara, aunque yo creo que se equivocan. Los ucranianos están combatiendo de manera desigual ante una potencia agresora. Yo también defiendo el no a la guerra, pero no es un lema, he echado de menos que exijan a Putin el fin de los bombardeos. Tenemos que ayudar a ucrania".

Plan de impacto de la guerra

Durante su comparecencia, el presidente también ha abordado las consecuencias que a medio y largo plazo podría tener en nuestro país un conflicto que se podría alargar en el tiempo. En ese sentido, ha anunciado un Plan Nacional de Impacto de la Guerra con un paquete de medidas sociales y económicas, algunas de las cuales se concretarán en la conferencia de presidentes prevista para los próximos días.

Sánchez ha anunciado, por ejemplo, un pacto de rentas que propondrá a los agentes sociales para paliar los efectos de una posible espiral inflacionista. Respecto a las posibles complicaciones en el precio de la energía derivadas de las sanciones a Rusia, también ha confirmado la prórroga hasta el 30 de junio de todas las medidas incluidas en el denominado ‘escudo social’ y que incluyen ayudas para personas vulnerables, así como la extensión hasta la misma fecha de todas las iniciativas en materia fiscal para rebajar los costes en la factura de los suministros.

El presidente también ha anunciado una medida que el gobierno de España planteó hace unos días, el cierre de los puertos marítimos a los buques con bandera rusa. "No lo he hecho público, lo importante no es ser el primero. Lo importante es que lo cerremos todos", ha señalado en su turno de réplica. Esta medida complementa la del cierre aéreo con los vuelos procedentes de Rusia.

Asimismo, Sánchez ha avanzado inversiones en materia de renovables para la consolidación de vías alternativas de almacenamiento de energía al margen del gas y el petróleo, aunque insistiendo en que nuestro país es mucho menos dependiente de Rusia en estas materias primas que otros países de nuestro entorno.

En el ámbito europeo y multilateral, Sánchez también ha adelantado que España impulsará en la UE y en la OCDE la declaración de Rusia como un paraíso fiscal, para incluir a ese país en la lista negra de paraísos fiscales. Además, ha insistido en la necesidad de adoptar medidas como las compras conjuntas de gas y la creación de reservas estratégicas entre varios países.