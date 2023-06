Sánchez defiende que sólo ha llegado a acuerdos puntuales con Bildu y que ha sacado más decretos con el PP

Después de cuatro años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado por Carlos Alsina en Más de uno, en Onda Cero, donde ha tachado de "trumpista" al Partido Popular y ha indicado que, con los pactos en ayuntamientos y comunidades, se ha desvelado "la alianza estratégica" de los populares con Vox para "gobernar España".

El presidente del Gobierno ha subrayado que la política de la derecha durante estos cuatro años se puede definir con dos conceptos: "Bloqueo y deslealtad institucional". Y ha señalado que él sale a ganar las elecciones del 23 de julio, criticando el marco que intenta vender el PP de "Sánchez o España". La única disyuntiva, subrayó, es "Sánchez o Feijóo".

El dirigente socialista calificó de "notable" la acción del Gobierno de coalición, subrayando las dificultades que han supuesto la pandemia y la guerra de Ucrania, a la vez que defendió las medidas sociales y la gestión política sobre Cataluña: "Hoy está infinitamente mejor".

Basó su argumento del "trumpismo" del PP en que ha incumplido la Constitución no renovando el CPGJ, ha sembrado acusaciones de fraude electoral y a deshumanizado al oponente político.

❓ Primera pregunta de Alsina:



📻 "Cuando se mira en el espejo, ¿usted qué ve?"



👇 Sigue la entrevista en directo https://t.co/CsMRi3oHsO pic.twitter.com/yFuUoKJs1k — Onda Cero (@OndaCero_es) 19 de junio de 2023

"No he gobernado con Bildu"

Sánchez también se detuvo en las críticas que ha recibido sobre pactos con EH Bildu y argumentó que ha sacado más decretos leyes con los votos del Partido Popular que con los abertzales (51 frente a 48).. "No he gobernado con Bildu, no hay acuerdo de gobierno con Bildu, ha habido dinámica parlamentaria", contestó el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, el presidente del Gobierno denunció que en los medios de comunicación mayoritariamente hay más voces en programas y tertulias de opciones conservadoras frente a progresistas, algo que no representa sociológicamente al país. También sostuvo que siempre ha gobernado "dando la cara" y apeló a la máxima movilización el 23J para no retroceder.

Sánchez también reconoció las discrepancias con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y subrayó que intentó persuadirla para cambiar la ley del 'sólo sí es sí'. Apostó, además, por un feminismo integrador y reconoció que es un "error" el tono y el discurso incómodo empleado a veces y que ha incomodado a hombres.

🔵🤝🔴 Pedro Sánchez acepta el 'cara a cara' con Feijóo:



💬 "Lo haría mañana mismo. Sin problema alguno"https://t.co/BOaotJtB5A — Onda Cero (@OndaCero_es) 19 de junio de 2023