Irene Montero llama a pactar la reforma del 'sí es sí' antes de votarla y desaconseja al PSOE aliarse con PP y Vox

10:51 h

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha aprovechado una pregunta de Esquerra (ERC) sobre memoria democrática para cargar en el Congreso contra la posición del PP en el tema del aborto, y la portavoz de los independentistas ha ironizado recordándole que los dos grandes partidos bien qué coinciden en reformar la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí.

En la sesión de control de este miércoles, la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Carolina Telechea, ha planteado una pregunta a Bolaños sobre la aplicación de la ley de Memoria Democrática, que depende de su departamento, pero el ministro ha preferido arrancar con otro tema alegando que lo que interesa a las mujeres españolas es saber la posición del PP en relación con el aborto.

"Disculpe el inciso, pero hoy no he escuchado una pregunta que interesa mucho a las mujeres españolas, una pregunta al PP y al señor (Alberto Núñez) Feijóo. ¿Es el aborto un derecho de las mujeres? ¿Sí o no?", ha asegurado, levantando las protestas del Grupo Popular por ese giro en la sesión de control.

Y ha continuado: "¿Vive el PP y el señor Feijóo en la España y la Europa de 2023 o quiere hacer retroceder 50 años en los derechos de las mujeres? Y una última pregunta, ¿quién le marca la posición política al señor Feijóo?, ¿de nuevo los elementos más ultras de la derecha española?".