El Gobierno salvará las medidas contra la crisis por la guerra gracias al 'sí' de Bildu y pese al 'no' de ERC

Otro decreto fundamental para el Gobierno pendiendo de un hilo. Salvo sorpresa de última hora o error en la votación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez conseguirá sacar adelante el paquete de medidas económicas impulsadas para paliar los efectos de la guerra por la mínima y gracias al apoyo de Bildu. Los independentistas vascos, también afectados por el escándalo del presunto espionaje con Pegasus, han confirmado este mismo jueves que votan a favor, garantizando de esta forma más síes que noes incluso con el voto en contra de ERC, ya confirmado, y sin que sea necesaria tampoco la abstención o el apoyo del PP.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, argumentó su postura desde la tribuna: "Actuaremos con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía y hoy aprobaremos este decreto, porque la gente no puede ni debe ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este Gobierno». Aizpurua añadió que "miles de familias necesitan de una protección adicional frente a la crisis que estamos viviendo y sus duras consecuencias. Nosotras queremos poder ofrecérselo". Y avisó: "Pero que nadie se confunda. Aprobaremos este decreto por la gente, no por el Gobierno, porque nuestro compromiso es para con la ciudadanía, no para con este Gobierno».

El Gobierno aceptó a última hora de este miércoles que el decreto sea tramitado como proyecto de Ley para que los grupos puedan introducir propuestas, en un claro guiño al PP que facilitara al menos su abstención. La preocupación en la Moncloa ha llegado a ser máxima ante la posibilidad real de perder de una votación que supondría un auténtico mazazo para el Ejecutivo de Sánchez, echando por tierra por el plan de rescate económico anunciado hace justo un mes y cifrado en unos 16.000 millones de euros.

ERC formalizó su voto en contra una vez sabido que Bildu votaría a favor y que, por tanto, saldrían las cuentas. Los republicanos critican que el Gobierno "no se haya movido en las últimas horas para asumir responsabilidades tras el caso de espionaje ilegal que afecta a más de 60 personas del movimiento independentista". Y argumentan que su voto en contra a ayudas directas para el consumo de combustible, el recibo de la luz o a sectores económicos como el de los transportistas es "un voto por la defensa de los derechos y libertades más fundamentales, un voto en la defensa de la ciudadanía y la democracia y un primer aviso al gobierno español, que debe asumir responsabilidades y garantizar toda la transparencia en el caso Pegasus".

El encargado de defender el decreto por parte del Gobierno fue el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, que recordó que ”la votación de hoy no va del Gobierno, la votación de hoy va de ayudar a los ciudadanos que les votaron a ustedes y les dieron ese escaño para que les ayuden y faciliten su vida”.