Siguen las protestas de los funcionarios catalanes de prisiones: siete cárceles no abren las celdas a 6.000 presos

Siete prisiones de Cataluña no han abierto las celdas de los presos este lunes (con unos 6.000 afectados en total) a causa de las protestas de los funcionarios del sector, que mantienen movilizaciones desde el jueves de la semana pasada a raíz del homicidio de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un preso que después se suicidó, tal y como recoge Europa Press.

Las prisiones que no han abierto celdas este lunes por la mañana son Mas d'Enric, Ponent (Lleida), Puig de les Basses (Girona), Lledoners y Wad-Ras (Barcelona), y por ahora tampoco han abierto, y "probablemente" durante el día tampoco lo harán, Brians 1 y 2 (Barcelona), informan fuentes de la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria.

En estas dos últimas prisiones hay 1.200 y 1.600 internos afectados y, por otra parte, la cárcel de Quatre Camins (Barcelona) ha abierto celdas "sin actividad" y en la prisión de Joves (Barcelona) se han abierto las celdas y los presos pueden hacer vida en el módulo, con limitaciones respecto a lo habitual.

Este lunes por la mañana, desde aproximadamente las 6.30 horas, los funcionarios han cortado los accesos a cinco prisiones: Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Ponent y Mas d'Enric.

La Generalitat convocó a los representantes sindicales a una reunión este lunes a las 9 horas pero ninguno ha asistido, como ya hicieron al ser convocados la semana pasada. La consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha explicado que les han vuelto a convocar para las 14 horas, también con otros cargos y sin la consellera ni el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, y los sindicatos ya han mostrado su intención de no presentarse.

Ubasart ha recordado este lunes en rueda de prensa que no hay huelga convocada formalmente en las prisiones, ante lo que ha avisado de que los funcionarios que protestan y no acuden a su lugar de trabajo "se exponen al régimen sancionador". "No sé si calificarla de huelga encubierta, pero es evidente que si no hay una situación clara de huelga los trabajadores y trabajadoras tienen que ir a trabajar, es su obligación", ha contestado Ubasart al preguntársele si cree que los empleados públicos están haciendo una huelga encubierta.

Sobre si prevén sanciones o alguna medida para hacer que vuelvan a su puesto de trabajo, Calderó ha añadido: "La obligación de los profesionales es ir a trabajar y si no cumplen con sus obligaciones se exponen al régimen sancionador, es evidente".