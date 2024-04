Los sondeos hacen saltar todas las alarmas en el PNV ante la posibilidad de que gane Bildu

A poco más de una semana de las urnas, merece la pena repasar cómo han llegado los partidos al ecuador de la campaña y algunos datos interesantes que nos han dejado las últimas encuestas, especialmente los preelectorales del CIS.

1.- La victoria está en el aire. La campaña empezaba con el PNV en cabeza con ligero margen, pero la dinámica de los últimos días sitúa ya por delante a Bildu, en el entorno del 35%-36% y 28-30 escaños, con los peneuvistas cerca pero en dinámica descendente, 34%-35% y también 28-30 asientos.

A continuación se detalla la estimación de Logoslab a partir de los datos recalculados de los dos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas y las horquillas más probables.

2.- Toque de atención al PNV y el PSE. La aritmética que todos daban por descontada y garantizaba 4 años más de gobierno en primera vuelta estaría cerca pero no asegurada, a tenor de los datos internos del CIS publicado este miércoles, que dejaría la suma de ambos en 37-40 escaños, con la mayoría fijada en 38.

3.- Las diferencias entre jeltzales y abertzales se estrechan –en 2020 la distancia entre los dos fue de 11,1 puntos y 10 escaños–, pero no se produce tanto por agotamiento del PNV, que retrocede de 1 a 3 escaños, como por el ascenso de Bildu, que crece de 7 a 9 a costa fundamentalmente de Sumar y Podemos, que podrían quedarse sin representación.

4.- No se sabe aún quién ganará las elecciones, pero lo que sí sabemos ya es que la primera mitad de campaña la ha ganado Bildu. Hay varios indicadores que apuntan en este sentido. Uno de ellos la mirada a futuro. Los vascos no contemplaban al inicio de la contienda otro escenario que no fuera el de la victoria de los peneuvistas. Si descontamos a los que no saben o no contestan, 7 de cada 10 electores así lo opinaba. Sin embargo, la primera semana de campaña ha empujado a matizar esa posición y cada vez son más los que dan credibilidad a una victoria abertzale en votos. Además, en términos de deseo, los que prefieren una victoria del PNV han bajado del 35% al 30% en sólo 10 días, que no obstante sigue en primera posición por los pelos. Otro indicador que apunta en la misma dirección es el interés que está concitando la campaña de cada partido. Para el 81% de los votantes de Bildu su partido es el que está planteando más asuntos de interés, mientras que entre los electores del PNV esta cifra se reduce al 51% y entre los del PSE al 38%, lo que alimenta la rumorología sobre la falta de acierto en el planteamiento estratégico que están haciendo los dos últimos. Por último, el líder más apreciado por sus propios votantes es el de Bildu, Pello Otxandiano, que crece además 4 décimas en el inicio de campaña (7,4 a 7,8), por encima del candidato del PNV Imanol Pradales, que crece dos (7,0 a 7,2).

5.- La importancia del sprint final. Ya de por sí las campañas electorales son cada vez más decisivas, cada vez más electores deciden su voto sobre la bocina, a diferencia de lo que sucedía hace 15 o 20 años, con el agravante de que en estas elecciones la victoria está en el aire. Hasta un 28% de votantes del PNV no habría decidido aún qué hacer en las urnas frente a sólo un 14% de Bildu, lo que multiplica la necesidad de los peneuvistas de apelar a la movilización y activar a todos sus alcaldes en la recta final.

6.- El saldo entre PNV y Bildu en votos ganados y perdidos es favorable a los de Pello Otxandiano en 34.000 electores (en precampaña era de 25.000). Un 11% de votantes del PNV en 2020 optarían hoy por Bildu frente a sólo un 2% que haría el camino inverso.

7.- El electorado no nacionalista amortigua la caída del PNV. Hasta 90.000 votantes del PSE en las últimas elecciones generales y 40.000 del PP optarían por Imanol Pradales. Estamos hablando de casi 1 de cada 3 votantes de ambos partidos. Voto útil para mantener el statu quo ante la amenaza del alza abertzale.

8.- El PSE retrocede ligeramente en votos (del 13,6% al 12%-13%) y obtendría 9-10 escaños. Los números llevan meses anunciando que será árbitro de la mayoría, pero el último CIS deja un escenario más incierto, con tres aritméticas plausibles que alcanzarían los 38 diputados: la reedición del actual pacto de gobierno entre PNV y PSE (que suma hoy 37-40 escaños), la alternativa de izquierdas Bildu-PSOE (37-40) y la opción nacionalista PNV-Bildu (57-60 al estar disputándose ambos al menos uno).

9.- Malas noticias para Sumar (2,0% - 2,5%) y Podemos (2,5%-3,0%), los datos internos del CIS no invitan al optimismo sino en la dirección opuesta. Hay serios riesgos de que los dos dejen su casillero a 0 escaños, lo que alimentaría una vez más el elefante en el salón: muchos votos de izquierdas sin representación a causa de la división. Con esa misma estimación, la suma de los dos –4,9%– hubiera supuesto al menos 3 asientos, uno por provincia. Aun así hay que prestar atención a lo que pueda hacer Juantxo López de Uralde que viene recuperando terreno. ¿Dónde se va el voto de los que en 2020 optaron por Elkarrekin / Podemos / Alianza verde? Un 42% a Bildu (34% hace un mes), un 24% a Podemos (20% en marzo), un 14% a Sumar (20% en marzo) y un 7% al PSE (11% en marzo). El voto se está concentrando en Bildu primero y Podemos después.

10.- El PP no sale del pozo: 7 escaños intrascendentes. Si en 2020 la coalición PP-CS cosechó el peor resultado de la historia del PP en el País Vasco con sólo 6 escaños, 2024 no depara mejores perspectivas para los de Javier de Andrés. Vox mantendría por ahora su representación en el parlamento vasco al volver a entrar por la provincia alavesa.

Bonus track.- La lectura generacional no deja lugar a dudas. Bildu sobrepasa con claridad al PNV entre los que ahora tienen menos de 45 años y conforme avanza la edad es el PNV el que sujeta más voto.

En la escala ideológica 1 a 10, siendo 1 la posición más a la izquierda y 10 la posición más a la derecha, Bildu gana con claridad en la franja del 1 al 3, y el PNV hace lo propio entre los ubicados del 4 al 10. Es decir, muestra una gran transversalidad, posiblemente la mayor de todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, sobre todo por su victoria en la franja del “4”, donde se libra una batalla clave por la victoria final.

__________________________

Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab. Francisco Sande es responsable de investigación social en Logoslab.