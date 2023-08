Yolanda Díaz reafirma el peso de Sumar en la coalición: "No vamos a entrar en el Gobierno para quedarnos como estamos"

09:54 h

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dicho este miércoles que su partido ya está negociando con el PSOE un acuerdo para un posible futuro gobierno progresista, y su apuesta para investir a Pedro Sánchez pasa por medidas concretas de carácter social. "Queremos más derechos laborales, más sanidad pública, más educación pública. En definitiva, queremos más financiación con una reforma profunda de los ingresos [del Estado]", en referencia a aumentar los impuestos para disponer de mayores Presupuestos.

Díaz, entrevistada en el programa La Hora de La 1, ha señalado que "los contenidos son muy importantes" a la hora de cerrar un pacto de Gobierno y que su partido se asegurará de que esas promesas de legislatura sean ambiciosas. "No vamos a entrar en el Gobierno para no hacer nada o quedarnos como estamos", y ha añadido: "Sumar ha sido clara y tenemos 31 diputados y diputadas que son clave. Lo que preocupa a Sumar no es tanto la estructura del Gobiernom como los contenidos. Qué va a hacer el Gobierno".

La representante de Sumar también ha sido preguntada por su relación con Podemos y la posibilidad de que los cinco parlamentarios morados se desmarquen de los acuerdos PSOE-Sumar. "Yo no trabajo así. Respeto todas las declaraciones de las formaciones políticas. Pero no las comparto. Y tengan claro que todas las formaciones políticas [de Sumar] van a cumplir el acuerdo", ha apuntado.