"Niegan la vida a la población": activistas y voces de la cultura contra la guerra en Gaza y Líbano

"Están poniendo en peligro la paz en el mundo", proclama el sexto manifiesto del mundo de la cultura impulsado por la plataforma Recortes Cero. Un manifiesto que denuncia el genocidio en Gaza y la guerra en Israel, así como los casi 50.000 muertos y los más de dos millones de desplazados que han sido víctimas de este conflicto. Una situación que se traduce en "la negación diaria a la población de todo aquello que hace posible la vida" mientras en la Franja se comete crímenes de lesa humanidad.

El Ateneo de Madrid, en una mañana que ha vuelto a amanecer marcada por el bombardeo de Israel al cuartel general de la ONU en Líbano, ha acogido la presentación del sexto manifiesto "Hay que parar la guerra. Ni terrorismo, ni genocidio". En él, se reúnen más de mil firmas de diferentes personalidades de la cultura, como Almodóvar, Paco León, Rozalén, Rodrigo Sorogoyen, Santiago Alba Rico o Jesús Maraña, director editorial de infoLibre.

Joanen Cunyat, coordinador de Recortes Cero, ha recalcado que, en anteriores ediciones, el texto se ha mantenido "palabra por palabra", consiguiendo así "representar la unidad de los firmantes". Con este nuevo texto, según Cunyat, se "ha dado un paso adelante" y "hoy son muchos mas los profesionales que apuestan por exigir un alto al fuego".

El quinto manifiesto salió a la luz en julio de este año y ahora, dos meses después, añade una exigencia y una nueva denuncia, puesto que la guerra ha seguido avanzando. Exigen, en palabras del coordinador de Recortes Cero, el fin "de la escalda militar que se está produciendo en Oriente Próximo, que está encabezando Israel con el apoyo de Estados Unidos, y la masacre que se sigue perpetrando en Gaza y se ha extendido al Líbano".

Nuria Suárez, junto a varios de los firmantes, ha hecho una lectura coral del manifiesto, haciendo un llamamiento a todas las personas demócratas "para reclamar a los gobiernos e instituciones de nuestros países, a la Unión Europea y a la comunidad internacional que no ahorren esfuerzos hasta parar la guerra".

El manifiesto recoge tres exigencias básicas, entre las que se encuentran la deber de Israel de cesar los bombardeos y la invasión; la obligación de Irán en contribuir al fin de la guerra y detener cualquier ataque sobre Israel; y la necesidad de aumentar la presión internacional para conseguir un alto al fuego inmediato, mientras se trabaja "por un Acuerdo de Paz justo basado en la legalidad internacional y en las resoluciones de la ONU y de la UE".

"No nos podemos acostumbrar a las bombas", ha recalcado Suárez, tras las palabras de Cunyat recordando que es necesario alzarse para reclamar el alto al fuego y el "reconocimiento del estado palestino". El coordinador de Recortes Cero ha recordado, además de que el manifiesto no pretende sustituir a ninguna otra demanda, que "asesinar a 1.200 personas no es en absoluto un derecho legítimo a la defensa anticolonial" y considera que los ataques del 7 de octubre son igualmente condenables.

Durante las próximas semanas se "pondrán sobre la mesa" varias iniciativas para poner en marcha todas las alternativas posibles y conseguir así una voz única que exija el fin de la guerra.