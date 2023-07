The Guardian recoge la victoria inesperada de Sánchez: "Ha demostrado ser un brillante estratega"

El prestigioso diario británico The Guardian publicó este miércoles un artículo de opinión donde resalta la victoria del líder socialista Pedro Sánchez del pasado domingo, a quien describe como un "brillante estratega" y un "superviviente" que logró dar la vuelta a las encuestas en apenas dos meses y ha evitado que la extrema derecha tome poder en el Congreso. Según el artículo, firmado por Eoghan Gilmartin, un columnista anglosajón, esta gesta la ha logrado pese al contexto político europeo donde los partidos antiinmigración y negacionistas del cambio climático no paran de crecer en las encuestas.

Ha jugado hábilmente la carta antifascista, aprovechando la conmoción provocada por la entrada del partido de extrema derecha Vox en una serie de gobiernos municipales y regionales de coalición para movilizar a los votantes progresistas. Mientras se retiraban las banderas del orgullo de los ayuntamientos de todo el país y se suprimían las iniciativas a favor de la igualdad de género, Sánchez planteó el voto como una elección binaria entre una coalición similar de extrema derecha a escala nacional y su propia marca de socialdemocracia moderada", dice el autor. Incluso, cree que esta estrategia del socialista ha servido a Sumar para ganar más escaños de los que habría tenido sin Sánchez.

Todo esto lo ha conseguido manteniendo el espíritu del centro-izquierda, según se lee en la columna. "Mientras que otros partidos socialdemócratas tradicionales de Europa se han enfrentado al declive o la polarización, el PSOE se ha mantenido relativamente estable, incluso cuando la política española ha estado en continuo cambio y crisis. Cuando se hizo cargo del partido por primera vez en 2014, Sánchez fue tachado de cara bonita y de político maquinal anodino, pero ha demostrado ser un brillante estratega capaz de audaces maniobras políticas", opina Gilmartin.

El texto recoge la trayectoria política de Sánchez en los últimos siete años. Desde sus tira y afloja con Podemos a su gestión de la crisis económica y la pandemia, y aun así ha logrado salir adelante en las elecciones de este domingo. "Luchar en sus quintas elecciones generales en menos de ocho años no es más que el último regreso del que posiblemente haya sido el político de centro-izquierda más exitoso de Europa en la última década", cuenta el escritor.

"También ha ido más lejos que la mayoría de los gobiernos europeos a la hora de proteger a sus ciudadanos de la crisis del coste de la vida. En particular, un acertado tope energético y fuertes reducciones de los costes del transporte público (incluida la gratuidad de los trenes de cercanías y de media distancia durante más de un año) fueron claves para reducir la inflación al 1,9% en junio", añade el autor.

El texto no solo tiene alabanzas para el actual presidente en funciones español y el columnista opina que Sánchez se ha quedado corto en sus políticas de vivienda, que no han logrado frenar la subida de alquileres y el precio de la vivienda. "En este sentido, su inacción en materia de vivienda durante los cinco años que lleva en el poder y su legislación diluida sobre el control de los alquileres no son comparables con las medidas más radicales de la administración socialista portuguesa", resume.

"A España le esperan meses de bloqueo institucional", reconoce también la columna. "Unas nuevas elecciones antes de Navidad parecen probables a menos que el líder exiliado de Junts, Carles Puigdemont, acepte la abstención de su partido en una votación de investidura. Sin embargo, si alguien puede encontrar una salida a este callejón sin salida, es probable que sea el gran superviviente político de España, Pedro Sánchez", termina Gilmartin.