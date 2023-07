Los timadores aprovechan las elecciones: Feijóo no ha recomendado invertir en criptomonedas

En época electoral, los bulos crecen, pero los timos también. Los timadores también han aprovechado las elecciones generales de este 23 de julio de 2023 para intentar colárnosla. En los últimos meses ya hemos hablado de los timos en inversiones de criptomonedas protagonizados por personajes públicos y ahora también están usando a figuras políticas.

"El Hormiguero’ demanda a Alberto Núñez Feijóo por sus palabras en su primera entrevista televisiva”. Este es el supuesto titular de una supuesta publicación de El Mundo que asegura que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, habría sido demandado por ‘El Hormiguero’ después de revelar en el programa que el “secreto” de su riqueza se encuentra en una supuesta plataforma de criptomonedas.

Pero es un timo: la página no tiene relación con El Mundo y no hay rastro de esa supuesta entrevista en ‘El Hormiguero’, al que el político asistió el pasado 28 de junio. Además, se trata de un contenido que promociona criptomonedas en la plataforma Bitcoin España, que no está autorizada por la CMNV.

La web suplanta a la página de El Mundo

La página en la que se encuentra la falsa entrevista a Alberto Núñez Feijóo utiliza la imagen corporativa de El Mundo y suplanta el diseño de su web, pero no se trata de una entrevista real. La URL que se comparte, cuyo dominio empieza por “femilespanol.shop” no tiene relación con la página oficial de El Mundo, que es elmundo.es/.

Según el texto, en una supuesto momento de la entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, habría supuestamente revelado que “no hace falta trabajar para ser rico” y habría contado el supuesto secreto de cómo conseguir dinero a través de la inversión en criptomonedas en la plataforma Bitcoin España.

Tras esta revelación, el Banco de España supuestamente interrumpió el programa. Pero es un timo: Alberto Núñez Feijóo sí asistió al programa ‘El Hormiguero’ como parte de la precampaña electoral de las elecciones generales del 23-J el pasado 28 de junio de 2023, pero la supuesta conversación en la que Feijóo promociona criptomonedas no es real.

Además, la supuesta plataforma de criptomonedas que se menciona en el contenido, “Bitcoin España”, no aparece como una entidad autorizada para prestar servicios de inversión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), órgano que regula los criptoactivos en España.

No es la primera vez que los timadores usan falsas entrevistas para promocionar falsas inversiones en criptomonedas, en la que los timadores utilizan el mismo método: ya os hemos advertido de las supuestas detenciones de Pablo Motos, de la presentadora Cristina Pedroche o del actor Jaime Lorente.

Cómo evitar el timo de las falsas inversiones en criptomonedas

Hay varios consejos que te pueden ser de utilidad para no ser víctima de este tipo de timos:

● Párate a pensar en cómo te ha llegado esa supuesta oportunidad única de inversión. Los timadores suelen utilizar imagen de personajes conocidos y de medios de comunicación para promocionar el timo. Incluso usan testimonios falsos de supuestos expertos o clientes satisfechos.

● Desconfía si la supuesta oferta te ha llegado por redes sociales y sin que la hayas solicitado.

● Sospecha de supuestas inversiones sin riesgo que prometen una gran rentabilidad en poco tiempo y para la que piden una inversión inicial baja.

● Debemos entender a la perfección el producto que estamos contratando. Desconfía si no te solicitan información sobre tu experiencia y conocimientos como inversor, tu situación financiera o tus objetivos de inversión.

● Ojo con las llamadas y los correos electrónicos inesperados. Los timadores buscan ganarse la confianza de la víctima y también presionarla psicológicamente para que tome una decisión rápida.

Antes de invertir, debemos comprobar si la entidad con la que estamos tratando está autorizada por la CNMV para prestar servicios de inversión.

¿Qué puedes hacer si has sido víctima de este timo?

Dado que nos habéis escrito decenas de personas contándonos que habéis sido víctimas del timo, hemos escrito un artículo con algunas recomendaciones para intentar recuperar el dinero o que, al menos, la situación no vaya a peor. Te dejamos aquí algunas claves:

● Denuncia: si te han timado y has perdido dinero a través de estas webs es importante que acudas a la policía e interpongas una denuncia.

● Acude a tu sucursal bancaria: una vez hayas puesto la denuncia, dirígete con ella a tu banco para que te asesoren e indiquen si puedes recuperar el dinero de alguna forma.

● Ojo con las comunicaciones: la empresa que se esconde detrás del timo se pondrá en contacto contigo por correo electrónico y teléfono para formalizar la inversión y presionarte para que inviertas más dinero. No respondas.

● No te descargues ningún programa: ya nos habéis escrito diciendo que, tras invertir, los timadores os pidieron que os bajarais el programa de asistencia remota AnyDesk. No lo hagáis, porque fue a través de esta vía por donde una lectora de Maldita.es perdió 10.000€.

● Cuéntanos tu caso: en Maldita.es estamos constantemente intentando averiguar quiénes son y cómo funcionan las personas que te están intentando timar, por lo que nos gustaría hablar contigo para que nos cuentes todo el proceso. Puedes escribirnos a timo@maldita.es.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.