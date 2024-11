El TS tumba la demanda de Marcos de Quinto contra una "sátira literaria" de Daniel Bernabé

El Tribunal Supremo ha tumbado de manera definitiva la demanda que el empresario Marcos de Quinto interpuso contra el periodista y escritor Daniel Bernabé. El TS ha rechazado de esta manera la indemnización de 25.000 euros que el exdirectivo de Coca Cola le reclamaba al también columnista de infoLibre por publicar en agosto de 2022 un hilo de 14 mensajes en el antiguo Twitter sobre las vivencias de "un tipo" apellidado "De Quinto, que parece fugado de un club de carretera en una película de Bigas Luna". Según el juez, no fueron más que una especie de "obra literaria".

Ha sido el cierre definitivo de un caso que nunca ha tenido amparo en los tribunales. Hace poco más de un año, el juzgado de Primera Instancia nº6 de Collado Villalba afirmó que no se podía probar que la ficción, "ambientada en otro tiempo", se refiera al demandante. Ahora, tras el recurso del empresario, el Supremo suscribe esas palabras y subraya que los mensajes publicados en el ahora X pueden considerarse "una sátira" amparada en la "libertad de creación literaria". "El texto cuestionado ha creado una nueva realidad, forjada y transmitida a través de la palabra escrita, y que no se identifica con la realidad empírica. De ahí que no resulte posible trasladar a este ámbito el criterio de la veracidad, definitorio de la libertad de información, o el de la relevancia pública de los personajes o hechos narrados", señala el juez.

La justicia desestima la demanda de Marcos de Quinto contra Daniel Bernabé por unos tuits satíricos Ver más

"El lector de esa historia esperpéntica y exagerada no puede sacar la conclusión, por el hecho de que su protagonista se apellide como el demandante, de que este es un proxeneta, trafica con drogas o armas, es un borracho empedernido o, en definitiva, que los hechos narrados sean reales", concluye el juez.

Tras la decisión, el periodista ha declarado que considera "completamente delirante" que un tribunal como el Supremo tenga que dedicarse "a estas cosas porque un señor con mucho dinero se enfade". "Utilizar los procesos judiciales con el fin de coaccionar económica y moralmente a profesionales de la comunicación no debería ser admisible", ha denunciado, considerando este fallo un "valioso precedente en la defensa de la creación literaria crítica".

La sátira es algo que llevamos practicando en la cultura mediterránea desde hace 2700 años. Si mucha gente se ríe de una ficción que no tiene que ver contigo es porque te identifica con ella. Conclusión: ser un faltón atrabiliario pasa factura", ha asegurado.