Tudanca y sus afines redoblan su pulso contra Ferraz con ataques directos a Sánchez y Cerdán

Las aguas no se han calmado. Al revés. El PSOE de Castilla y León es un puro hervidero con vistas al próximo congreso autonómico. Y el actual líder, Luis Tudanca, y sus afines han decidido redoblar su pulso con declaraciones que incendian más la relación con la Moncloa y con Ferraz. Lejos de un acuerdo, los ejércitos siguen velando armas para una batalla que nadie sabe cómo acabará. Pero en la que se han cruzado algunas líneas que nadie habría vaticinado tiempos atrás.

Tudanca ha sido siempre un apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde los tiempos más duros al frente de Ferraz. Pero ahora el congreso regional ha levantado un muro entre ambos, a pesar de que en el sentido político no hay grandes discrepancias de proyecto. Los tiras y aflojas entre la dirección regional y la federal se habían ido sucediendo en los últimos tiempos con episodios como la reconfección de las listas de las pasadas elecciones generales del 23J.

Pero la decisión de adelantar las primarias en Castilla y León la semana pasada ha hecho estallar todo. Ese proceso está suspendido por orden de la Comisión de Ética y Garantías de Ferraz y “acatado” por parte de Tudanca. El fin de semana estaba llamado a bajar el suflé, pero el líder regional y sus afines subieron el tono este lunes de una manera poco esperada por parte de la dirección federal.

Acusaciones y entrevistas

La entrevista de Tudanca en El País explotó en las manos de muchos dirigentes del PSOE con revelaciones como que lleva más de un mes sin hablar con el presidente del Gobierno. Este tipo de confesiones no se suelen hacer en el partido, donde siempre prima la discreción en las conversaciones entre el secretario general y los barones. “Yo quería hablar tranquilamente de cuál era el presente y el futuro del partido aquí, contarle mi percepción y escuchar la suya. La respuesta ha sido la suspensión de las primarias por parte del secretario de organización federal [Santos Cerdán], que le ha impedido a los militantes del partido aquí tener voz”, reveló el burgalés.

Tudanca lanzó una acusación directa “al entorno” de Cerdán de querer “desestabilizar” al PSOE de Castilla y León: “Me he hartado de escuchar cuántas alternativas había en Castilla y León”. Los afines al secretario general están poniendo el punto de mira en el ‘número tres’ en Ferraz. El alcalde de León, José Antonio Díez, dijo directamente en una entrevista en Onda Cero: “Santos Cerdán ha jugado sucio con la anulación de las primarias de Castilla y León”. Y ahondó: “No sé cómo se puede mantener en la Secretaría de Organización del PSOE a nivel federal a alguien que ha metido tantas veces la pata”.

Desde Ferraz se trata de dar una solución a la rebelión de una parte de Castilla y León y prometen que “en breve” habrá un calendario de primarias para la federación, “de acuerdo a la resolución de la Comisión de Ética y Garantías, y al calendario aprobado por el Comité Federal”. “Nadie le va a hurtar a los militantes de Castilla y León su derecho a votar”, detallan fuentes del núcleo duro socialista.

Por lo tanto, la dirección del partido en Madrid se mantiene en su idea de que las primarias regionales y los congresos deben ser después del cónclave federal que tendrá lugar en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, donde se actualizará el ideario del partido y se renovará la cúpula. En los estatutos, se fija que los congresos autonómicos deben celebrarse durante los noventa días siguientes.

Movimientos en clave interna

Pero la dirección de Castilla y León aprobó la semana pasada hacer primarias antes del congreso federal, con la idea de abrir el proceso este martes y ateniéndose a que se hizo de esta manera en el anterior cónclave (con reelección de Tudanca antes de acudir en 2021 a la cita federal de Valencia). La intención de Tudanca era iniciar ya este proceso con la vista al supuesto escenario de un adelanto electoral en su comunidad por parte de Alfonso Fernández Mañueco (Partido Popular).

En cambio desde Ferraz se había pedido expresamente a todos los territorios no abrir los procesos hasta después del federal a fin de tratar de llegar con la máxima unidad posible al cónclave de Sevilla (el 94% de los 1.101 delegados que irán a la capital andaluza han sido elegidos por coseno en los territorios). Además, se quería evitar cualquier tipo de ruido interno que enturbiase la gran cita.

La figura de Tudanca está en discusión desde hace meses. Sus afines entienden que ha conseguido cohesionar el partido y que tiene derecho a volver a presentarse. Él mismo todavía no ha revelado si dará ese paso, aunque su movimiento de adelantar primarias apunta, como indican sus críticos, a un intento de blindarse ya y no dejar que pueda madurar una candidatura alternativa. En cambio, hay otra parte del partido que cree que debe apartarse, ya que lleva desde 2014 al frente de la federación y no se ha conseguido arrebatar al Partido Popular la Junta (llegó a ganar en 2019 pero el Partido Popular y Ciudadanos firmaron un pacto).

Los 'apoyos' se organizan

En el entorno de Tudanca defienden que tiene el apoyo de la federación. Junto a él están dirigentes como Virginia Barcones (vicesecretaria general del PSOE regional), Ana Sánchez (secretaria de Organización), Antidio Fagúndez (líder del PSOE de Zamora), Andrea Fernández (diputada por León y ex responsable de Igualdad a nivel federal) y José Antonio Díez (alcalde de León). En cambio, en el apartado crítico están algunos de los nombres cercanos a Cerdán y la dirección de Ferraz: Javier Cendón (secretario general del PSOE de León y miembro de la dirección en el Congreso de los Diputados), Javier Izquierdo (senador y secretario de Acción Electoral y de Formación de la Ejecutiva federal) y Manuel Arribas (diputado por Ávila en la Cámara Baja). A estos tres últimos son los que se acusa en privado por parte de la dirección de Castilla y León de mover los hilos para desactivar a Tudanca. Tanto Cendón como Izquierdo protestaron en la reunión del comité autonómico que convocó las primarias con un apoyo abrumador para el actual líder, con 105 votos a favor y 14 en contra.

Y si la batalla llega al final en forma de candidatura alternativa, ¿quién podría luchar contra Tudanca? En la dirección del PSOE de Castilla y León ven con ganas al propio Javier Izquierdo. También salen a relucir de forma recurrente los nombres de dos ministros: Óscar Puente (Transportes) y Ana Redondo (Igualdad). También en las quinielas emerge Carlos Martínez, referente en el municipalismo gracias a sus victorias por mayoría absoluta en la ciudad de Soria. La actual portavoz de la Ejecutiva federal, Esther Peña, se descartó hace semanas y trata de templar los ánimos

Además, existe, como reconocen todas las fuentes consultadas, un factor esencial en esta batalla: “las rencillas personales”. Una persona muy afín a Tudanca señala: “Cerdán se ha dedicado a crear dos bandos y a laminar al otro”. Mientras que los críticos con el actual líder regional lo acusan de haberse “encerrado en los suyos y no escuchar a nadie más”. Estas luchas de poder se han ido librando de manera soterrada con varios episodios que han dividido mucho a la federación: el reemplazo en la Delegación del Gobierno de Barcones en favor de Nicanor Sen (próximo a Ferraz) y la defenestración por parte de Tudanca de Nuria Rubio en las Cortes, una persona afín a Cendón y Arribas. “Los meses que quedan van a ser horribles”, vaticinan cargos del partido de cara a este proceso congresual autonómico.