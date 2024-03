Díaz defiende que la legislatura será estable: "Habrá amnistía y presupuestos"

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha prometido que la legislatura será estable y que habrá tanto ley de amnistía como nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), al incidir también en la necesidad de fraguar una negociación exitosa con el PSOE sobre las cuentas públicas. Así lo ha trasladado durante una reunión del grupo parlamentario de Sumar este lunes en el Congreso, en la que también ha contrapuesto que en materia de vivienda tienen "diferencias" con el PSOE sobre el alcance de las medidas para mejorar su acceso y ha defendido la medida de la coalición de impulsar una prestación por hijo a cargo de 200 euros al mes, hasta que alcance la mayoría de edad, según ha informado Europa Press.

En su discurso, Díaz ha destacado que estos días se habla mucho de la estabilidad de la legislatura, para sentenciar que ésta no se construye solo en el Congreso sino de desplegar avances sociales que gozan del consenso social", en alusión por ejemplo a la reducción de la jornada laboral o mejorar los permisos retribuidos que cuentan con el apoyo de la ciudadanía.

"Os digo también en positivo que vamos a tener ley de amnistía y vamos a tener Presupuestos Generales sin lugar a dudas. Nos han votado para esto y a pesar de todas las páginas de periódicos y de tertulianos, que ocupan muchos minutos de su tiempo en dibujar un mundo que se va a caer y en el que no se va a producir, lo vamos a tener sencillamente porque la ciudadanía ha votado bien, no se ha equivocado y porque las tareas que tenemos son muy importantes", ha desglosado la vicepresidenta segunda ante sus diputados.

Política útil frente al ruido

Tras remarcar que ante el "ruido" hay que actuar con "serenidad" y "tranquilidad", poniendo el valor la política útil, que es valorada por la sociedad, para cumplir el acuerdo de gobierno con el PSOE, la vicepresidenta segunda ha señalado ante sus diputados que los próximos Presupuestos Generales son "claves" para Sumar.

De nuevo, Díaz ha emplazado a los diputados de Sumar que pongan la cuestión de la vivienda como un elemento central, dado que el problema no son los pequeños propietarios del país sino los miles de ciudadanos que no pueden afrontar el pago del alquiler. "Esto, en una democracia seria como la española, no puede pasar", ha zanjado.

En consecuencia y ante el "espectáculo" y el "bochorno" de la corrupción, con el caso Koldo como telón de fondo, la líder de Sumar ha subrayado que hay que incidir en la buena política y que la tarea es "gobernar, gobernar y gobernar", cumpliendo los acuerdos con el PSOE y los aliados parlamentarios. "Tenemos que demostrar que la política es otra cosa", ha remachado.

Acudirá a la manifestación del 8M

Por otro lado, ha manifestado que este año acudirá a la manifestación del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer y ha remarcado que el feminismo ocupa un lugar central de Sumar, pues constituye un "pilar y motor" de su acción política.

"El feminismo es el movimiento transformador más potente, el más ambicioso y el más imparable (...) Reivindicamos desde Sumar un feminismo que diga, como han dicho las campeonas del mundo del fútbol, pero también las mujeres de la industria del cine, que se acabaron las violencias y los abusos de poder, y que ha llegado el tiempo de las mujeres, en definitiva, un feminismo para ser libres", ha enfatizado. De nuevo, Díaz ha explicado que Sumar promulga un feminismo "diverso, plural, inclusivo e interseccional", es decir, un "feminismo del 99%".