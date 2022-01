Yolanda Díaz recuerda a Sánchez que la ganadería sostenible es un compromiso del Gobierno y de la UE

La vicepresidenta Yolanda Díaz aboga por alejarse del ruido, también del que genera su propio Gobierno, que lleva una semana a vueltas con unas declaraciones, que no deberían ser en apariencia controvertidas, del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería intensiva. El pasado 26 de diciembre Garzón aseguró que las macrogranjas no pueden ser consideradas como ganadería sostenible y que allí se produce un maltrato animal que da lugar a "una carne de peor calidad" y que genera "un impacto ecológico descomunal y desproporcional". Lo hizo en una entrevista con el diario británico The Guardian.

En la citada entrevista Garzón defendió el modelo de ganadería extensiva, que congrega a la mayoría de pequeños ganaderos y se basa en el aprovechamiento de terrenos para el pasto de los animales. La intensiva, que es la que se produce en las llamadas macrogranjas, concentra al ganado en grandes instalaciones para su producción en masa.

Estas declaraciones, que pasaron desapercibidas hasta la pasada semana, dieron munición a una derecha que ya se prepara para las elecciones en Castilla y León. Pero también a un sector del PSOE encabezado por barones como Javier Lambán y Emiliano García Page, que criticaron abiertamente a Garzón. Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se trata de una "polémica" que no se "compadece" con las acciones del Ejecutivo en este sector y en otros del sector primario.

Ante los micrófonos de la Cadena Ser, Sánchez defendió "la extraordinaria calidad del sector cárnico de nuestro país" que sigue "los máximos estándares de la normativa española y europea". El presidente del Gobierno hizo hincapié en que el sector está sujeto a una "enorme transformación" y que en 2020 se aprobó un decreto para ordenar explotaciones de granjas del sector porcino.

Para Yolanda Díaz esas palabras de Sánchez no se corresponden con el compromiso del Ejecutivo de coalición. "Nuestras propuestas son claras: apostamos por una ganadería extensiva y sostenible", aseguró en declaraciones ante la prensa. "El ministro lo que ha hecho sencillamente es corroborar lo que el Gobierno está defendiendo en sus documentos, que como saben son públicos", prosiguió.

La vicepresidenta segunda recordó a Sánchez que los gobiernos "hablan con los documentos": "Creo que es muy conocida la posición del Gobierno de España con los retos de los objetivos 2030 y los objetivos europeos", apuntaló. Desde Unidas Podemos acusaron a Sánchez de dar pábulo a bulos en contraposición con la "extraordinaria lealtad" que han demostrado desde el grupo confederal.

"De la granja a la mesa": la UE traza su hoja de ruta sostenible

Actualmente, hay en marcha dos grandes proyectos de macrogranjas en suelo español que han despertado el rechazo de organizaciones ecologistas. Uno es el que se asentaría en Noviercas (Soria) y que acogería a 23.520 vacas, la granja lechera más grande de Europa. La Comisión Europea acaba de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la deficiente aplicación de la directiva sobre nitratos, un precepto que llama a desarrollar una acción común para controlar el problema derivado de la producción ganadera intensiva. España no cumple y tendrá que dar explicaciones.

Lo cierto es que el apoyo a una ganadería extensiva y sostenible aparece en las estrategias climáticas y medioambientales a nivel nacional y también en clave europea, frente a los que buscan rentabilizar la producción a costa del medio ambiente, el bienestar de los animales y la calidad de su género. El Parlamento Europeo avaló el pasado mes de octubre una estrategia para ofrecer a los consumidores europeos alimentos saludables, respetuosos con el bienestar animal, de calidad y asequibles. En la resolución marcaban como prioritario impulsar la sostenibilidad en toda la cadena de suministro, dedicando más tierra a los cultivos orgánicos e imponiendo límites al uso de pesticidas.

La estrategia, denominada "De la granja a la mesa", fue impulsada por el vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Frans Timmermans, en el marco del Pacto Verde Europeo a fin de contribuir al logro de la "neutralidad climática" de aquí a 2050. El texto contó con 452 votos a favor, entre ellos los parlamentarios del PSOE, 170 en contra y 76 abstenciones.

España tiene su propia estrategia para impulsar "sistemas productivos extensivos"

En clave nacional, la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) para 2030 sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar.

Esta estrategia incluye la mejora de un 10% de la eficiencia en el uso del agua y el impulso de "sistemas productivos extensivos" con el objetivo de "aprovechar los recursos del ecosistema" y "hacer un uso más eficiente de los recursos" e identifica seis sectores prioritarios de actividad en los que incorporar este reto para una España circular: construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo y textil, y confección.