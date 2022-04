Zelenski, ante el Congreso: "Parece que estamos en 1937, cuando el mundo conoció Gernika"

Para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la situación que atraviesa su país ante la invasión de Rusia es similar a la que sufrió el bando republicano en la Guerra Civil española: "Estamos en abril de 2022 pero parece que estamos en abril de 1937 cuando todo el mundo conoció Gernika", ha asegurado el dirigente ucraniano ante el pleno del Congreso de los Diputados este martes, más concurrido de lo habitual por la presencia de senadores en el hemiciclo. Y lo ha hecho 48 horas después de conocerse la masacre de Bucha, donde han sido ejecutados cientos de civiles a manos de las fuerzas invasoras.

El 26 de abril de 1937 la Legión Cóndor, enviada por Adolf Hitler en apoyo del bando golpista, bombardeó la ciudad vasca de Gernika. "Me dirigido a ustedes porque sé que van a entender nuestro dolor. Los ucranianos queremos paz, no queremos conflicto", aseguró Zelenski. El mandatario recordó que la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó "hace mucho". "A partir de 2014, a partir de la ocupación de nuestra Crimea, luego con la guerra en el Donbás y ahora, con esta agresión a escala de gran guerra”, apostilló. "Lo peor es que no sabemos cuánto puede durar esta guerra”, lamentó a renglón seguido.

En ese sentido solicitó a España que incremente las sanciones contra el Kremlin y citó a la empresa de armamento Maxam, a la cerámica Porcelanosa y a la patronal de bienes de equipo Sercobe por seguir haciendo negocios en Rusia. Previamente había reconocido los esfuerzos de "muchas compañías españolas" por dejar de operar en Rusia. El presidente ucraniano también ha solicitado "sanciones contundentes" para el régimen de Vladímir Putin. "¿Cómo podemos permitir que bancos rusos generen beneficios mientras que están torturando a gente civil?", inquirió. "¿Cómo permitir que las compañías europeas tengas beneficios mientras destruyen mi país?", planteó después.

El dirigente también hizo referencia a la masacre de Bucha, una ciudad a las afueras de Kiev que ha conmocionado a la comunidad internacional. Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, aseguró que lo que ha ocurrido en la ciudad ucraniana "no es muy diferente de otras organizaciones terroristas". "Había gente aplastada, con las piernas cortadas, decapitadas...." Precisamente por atender esa reunión el dirigente ha comenzado su intervención en el Congreso con unos minutos de retraso.

La política comunicativa del presidente ucraniano es una de sus mayores bazas a la hora de combatir contra Putin. Zelenski documenta su día a día a través de selfies, pequeños vídeos que parecen improvisadas alocuciones a sus conciudadanos, grabados con el móvil en su coche, sentado en su despacho o en el gimnasio. Su intervención ante el parlamento español se une a una larga lista de países conformada por Francia, Italia, Alemania, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Bulgaria, EEUU, Israel y Japón.

Sánchez: "España estará a la altura porque siempre responde"

El presidente del Gobierno recogió el testigo y aseguró que "atrocidades como las de Mariúpol o Bucha" producen "el mayor sentimiento de indignación y de repulsa. Son crímenes de guerra que no pueden quedar impunes". Sánchez también dijo que Ucrania puede contar con España "para afrontar esta trágica agresión" y que nuestro país "está y estará siempre con ustedes, con el pueblo ucraniano": "España estará a la altura porque siempre responde", añadió.

El presidente español destacó en primer lugar que nuestro país "condena esta guerra despiadada de Putin contra Ucrania": "Quiero hacer un llamamiento a Putin desde Madrid para que se siente con seriedad a la mesa de negociación y ponga fin a la guerra". Esas palabras no contaron con el aplauso unánime de la Cámara Baja y algunos grupos como Vox o ERC evitaron aplaudir al presidente del Gobierno durante toda su intervención, mientras que el PP hizo de manera tímida. "En apenas cinco semanas se ha producido un éxodo humano. Es una tragedia", remarcó Sánchez.

Sánchez se comprometió también a poner "los recursos necesarios" para la acogida de los refugiados ucranianos en nuestro país. "Lo estamos haciendo ya en los cuatro centros que estamos poniendo en marcha en Madrid, en Barcelona, en la ciudad de Alicante, el próximo en Málaga, que se va a abrir esta misma semana y lo que vamos a continuar desplegando a lo largo de los próximos meses", aseguró.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, calificó de "agresión brutal e ilegal" la invasión de Rusia sobre Ucrania y aseguró que "la batalla de Ucrania por su libertad es nuestra batalla". "Hoy debemos estar más unidos que nunca frente a la barbarie y en la defensa de la democracia. Hemos sido testigos de las atrocidades cometidas, crímenes que merecen nuestra absoluta repulsa e indignación y que deben ser perseguidos con total determinación para que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley internacional". Batet zanjó su discurso con unas palabras de cercanía hacia el pueblo ucraniano: "Nos sentimos muy cerca del pueblo ucraniano, nos sentimos ucranianos", dijo.

Todo el Congreso se pone en pie

Todos los diputados de la Cámara Baja se pusieron en pie antes de la intervención de Zelensky y la mayoría de ellos, salvo excepciones como la CUP, aplaudieron sus palabras. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, agradeció al presidente ucraniano su gesto con la "memoria democrática" de España al equiparar la situación de Ucrania con el bombardeo de Gernika. Un hecho que también celebró el portavoz del PNV, Aitor Esteban. "Bien escogido está. Buen discurso, apelando a los derechos humanos y al alma europea”, aseguró a través de su cuenta de Twitter.

"Quienes aplauden hoy a Zelenski tras hablar del bombardeo fascista de Gernika son quienes hubieran dicho que mentía en el 37", valoraron otros como Gabriel Rufián, portavoz de ERC. El catalán aseguró ante la prensa que su grupo apoya a Zelensky pese a "las diferencias" que tiene con el Gobierno ucraniano, que criticó por su "déficit democrático". A Rufián le pareció acertado que Zelensky nombrara a las empresas españolas que siguen haciendo negocio con Rusia. "A Putin no se le para solo con tanques, sino persiguiendo a los oligarcas que le dan apoyo y a las empresas".

El representante de Compromís, Joan Baldoví, también incidió en el punto de las sanciones económicas. "Se tiene que profundizar en las sanciones económicas. Si dejamos de financiar a este sátrapa, si dejamos de comprarle aquello con lo que está financiando su guerra, la guerra acabará. Aunque ello suponga asumir sacrificios". Un mensaje que también transmitió el portavoz socialista, Héctor Gómez. "Perpetrar este tipo de actuaciones tiene consecuencias. Y esas consecuencias se trasladan en sanciones".

Intervención íntegra de Zelenski:

by on Scribd