España se llena de manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y a "la ruptura de relaciones con Israel"

12:22 h

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha discutido este viernes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la solución de dos estados tras su negativa al establecimiento de un Estado palestino.

"El presidente también discutió su visión de una paz y seguridad más duraderas para Israel plenamente integrada en la región y la solución de dos estados con la seguridad de Israel garantizada", ha indicado en un comunicado la Casa Blanca.

Más tarde, a la pregunta de los medios sobre si es imposible una solución de dos Estados mientras Netanyahu esté en el poder, Biden ha asegurado que "no, no lo es" y ha agregado que el primer ministro israelí no se opone a esta propuesta.