Chiclana y el apocalipsis

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE INTERIOR CELEBRADA EL JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2025

Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.

PUNTO ÚNICO: ESCUCHA DE LAS GRABACIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTUACIÓN POLICIAL EN LA PLAYA DE SANCTI PETRI

(Número de expediente 214/000027)

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión de la Comisión de Interior. Los tristes acontecimientos que se han producido a nivel mundial en las últimas jornadas, y a los que sobradamente nos hemos remitido en los distintos debates que han tenido lugar en el Congreso, han reafirmado una vez más la importancia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de proteger a los ciudadanos. Como bien saben el Apocalipsis, cuya llegada pertinentemente anunciada en la Biblia muchos habían ignorado, se produjo finalmente con la curiosa circunstancia de que esa debacle planetaria de la que ahora empezamos a reponernos comenzó en la playa de Sancti Petri del municipio gaditano de Chiclana de Frontera desde donde, posteriormente, se extendería a todo el orbe, lo cual, entiende el Gobierno, es un guiño divino a la importancia geoestratégica de nuestro país que a la oposición le cuesta reconocer. Es por esa razón que el ministro de Interior ha querido, en una ejemplar muestra de transparencia que define también el espíritu y la forma de proceder del nuevo Gobierno, hacer públicas las grabaciones de las primeras alertas sobre el acontecimiento registradas en el archivo de comunicaciones radiofónicas de la Policía Municipal de Chiclana. Son cinco comunicaciones que escucharemos de forma consecutiva y en el orden cronológico en que se produjeron. Empezamos por la que tiene lugar a primera hora del 5 de septiembre de 2024, entre el cabo Ventura Requena, que junto al guardia en prácticas José Manuel Morillo se encontraban patrullando por la zona, y el sargento Martín Pallete responsable en aquel momento de la Central de dicho cuerpo. Corresponde al archivo de audio código CHICLAPM 303 de la Policía Municipal, como figura en el documento de la transcripción que se les ha repartido. Pasamos a escucharla.

TRANSCRIPCIÓN ARCHIVO DE AUDIO CHICLAPM 303. 5 de septiembre, 10:05 a.m.

CABO VENTURA REQUENA (en adelante CVR): Central, aquí Coche 3. Nos encontramos en la playa de Sancti Petri. Ahora mismo no se escucha nada.

CENTRAL: Aquí Central, Coche 3. Vamos a ver, el aviso de los vecinos decía “ruido muy potente de una corneta sonando intermitentemente”. ¿No se escucha nada ahora?

CVR: Negativo. Lo que sí hemos visto es, en la explanada de la bolsa de aparcamiento, un cordero con signos de violencia.

CENTRAL: ¿Con signos de violencia cómo? ¿Puede ser más concreto, Coche 3?

CVR: Como si lo hubieran degollado, con la cabeza colgando.

CENTRAL: Copy. Enseguida llamo al servicio de limpieza y que lo retiren. ¿En qué parte de la explanada está?

CVR: Pues depende, antes estaba en el centro, pero ahora se está yendo como hacia la parte del Burger King.

CENTRAL: ¿Cómo que “se está yendo”? ¿El cordero no está degollado?

CVR: Afirmativo. Con la cabeza colgando.

CENTRAL: Entonces, ¿cómo va a ir a ningún lado el animal?

CVR: A ver, Central, yo de corderos no entiendo. Pero el animal va de aquí para allá, olisquea, nos mira…

CENTRAL: ¡Con la cabeza colgando!

CVR: Afirmativo.

CENTRAL: Pero vamos a ver, Ventura, por Dios, ¿es posible que parezca degollado pero, en realidad, lo que ocurra es que el animal sea contrahecho? ¿Habéis intentado aproximaros?

CVR: Central, yo es que me he incorporado hoy después de dos semanas de baja porque me operaron de una hernia en la ingle derecha. Me han dado el alta, pero me han dicho que no haga esfuerzos, por los puntos que tengo internos. Entonces, claro, pues hemos optado por la vigilancia pasiva del animal no sea que nos acerquemos y nos embista. Pero se ve perfectamente que al animal lo han degollado: la cabeza le cuelga al lado izquierdo y tiene manchas de sangre como de haber sufrido una hemorragia.

CENTRAL: Vamos a proceder a llamar a la Perrera Municipal y que ellos se hagan cargo. Cambio y corto.

TRANSCRIPCIÓN ARCHIVO DE AUDIO CHICLAPM 309. 5 de septiembre, 10:53 a.m.

CVR: Coche 3 para Central, Coche 3 para Central, cambio.

CENTRAL: Aquí Central. ¿La Perrera se ha llevado ya al cordero?

CVR: Afirmativo, los compañeros han procedido a retirar el cordero.

CENTRAL: ¿Algún problema?

CVR: No, ninguno, el animal se ve muy noble. Pero el caso es que estamos viendo aparecer por la parte del Burger King un tío a caballo. Pelo largo, vestido con una túnica blanca y portando una espada.

CENTRAL: ¡Una espada!

CVR: Correcto, arma blanca de grandes dimensiones. Se ha dirigido al trote a la explanada del aparcamiento y se ha parado ahí.

CENTRAL: ¿Creéis que puede tener relación con el cordero?

CVR: ¿Relación cómo?, ¿una reyerta o algo así?

CENTRAL: O un ajuste de cuentas, no sé. ¿El individuo muestra una actitud agresiva?

CVR: El individuo está parado en la explanada, muy serio. Ahora está levantando la espada y apuntando al cielo.

CENTRAL: ¿En actitud amenazante?

CVR: No, amenazante no, pero la verdad, impone.

CENTRAL: ¿La zona está concurrida?

CVR: Negativo. Completamente vacía. Hace mucho levante y huele como a azufre.

CENTRAL: De acuerdo. Vamos a proceder de la siguiente forma: nos acercamos, le pedimos el permiso para portar arma blanca y si no lo tiene le indicamos que nos la entregue. Que se niega, lo reducimos. No puedo mandar refuerzos porque tengo a todas las unidades en la Media Maratón Urbana. ¿Os véis capaces de reducirlo?

CVR: Negativo. Por lo que te he comentado antes de los puntos.

CENTRAL: De acuerdo. Comunico con Jefatura y vuelvo a llamaros.

TRANSCRIPCIÓN ARCHIVO DE AUDIO CHICLAPM 319. 5 de septiembre, 11:22 a.m.

CVR: Coche 3 a Central, Coche 3 a Central, cambio.

CENTRAL: Aquí Central, dime Ventura.

CVR: A ver, Central, por lo visto alguien ha colgado en Twitter una foto del tío del caballo y esto se está llenando de gente. Entre ellos un señor con una Biblia en la mano que dice que esto que está pasando es el Apocalipsis. Repito, Apocalipsis. Vaya diíta que he elegido yo para incorporarme.

CENTRAL: ¿Ese señor está contigo?

CVR: Está arrodillado rezando al lado del coche.

CENTRAL: ¿Pero, es sacerdote o algo?

CVR: A ver, Central, yo a este hombre lo conozco de verlo siempre en las procesiones, detrás de los pasos. Uno que va siempre con los brazos en cruz y una camisa morada. Que se le ve así un poco paradillo, como de estar medicado.

CENTRAL: ¿Paquito Esteban?

CVR: Afirmativo. Pero, vamos, que lo que me ha dicho no se lo estaba inventando él, lo estaba leyendo de la Biblia.

CENTRAL: Vamos a hacer una cosa, Ventura. Vamos a confiscarle la Biblia. Así, si es el Apocalipsis, por lo menos tenemos una hoja de ruta. Voy a comunicarle a la Jefatura la situación y ahora os llamo.

TRANSCRIPCIÓN ARCHIVO DE AUDIO CHICLAPM 327. 5 de septiembre, 12:07 a.m.

CENTRAL: Central para Coche 3, Central para Coche 3, cambio.

CVR: Aquí Coche 3, cambio.

CENTRAL: He estado hablando con Jefatura y, efectivamente, se trata del Apocalipsis. Lo están dando ya en todos los informativos. ¿Hemos confiscado la Biblia a Paquito?

CVR: Negativo, Central. El señor Francisco Esteban se ha negado a entregarnos la Biblia porque dice que es una Biblia bendecida por Juan Pablo II y eso no puede ir por ahí de mano en mano. Pero ha accedido a prestárnosla. Está con nosotros en el asiento de atrás. Hemos estado leyendo y la cosa se va a poner fea, quedan todavía por venir más caballos. Te leo un fragmento: “Miré entonces y había un caballo verdoso; el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra”. Perdona que te diga, Central, pero nosotros no estamos preparados para hacer frente a ese tipo de caballos. Esto es cosa del SEPRONA.

CENTRAL: Aquí la clave es la anticipación, Ventura.

CVR: ¿Anticipación? Terremotos, plagas, lluvia de fuego… ¿Cómo te anticipas tú a eso?

CENTRAL: Tranquilidad, tranquilidad, Ventura. No todo son malas noticias. Me dicen que se acaba de incorporar al operativo Protección Civil. ¿Alguna novedad sobre el de la espada?

CVR: Negativo. Sigue ahí, estático. Yo creo que está esperando órdenes.

CENTRAL: De acuerdo. Mantenemos la vigilancia. En cuanto termine la media maratón os mando refuerzos. ¿Lleváis material antidisturbios en el vehículo?

CVR: Negativo. Francisco nos ha dado un escapulario de la Virgen del Carmen y lo hemos puesto en la antena exterior del coche.

CENTRAL: Recibido. Cambio y corto.

TRANSCRIPCIÓN ARCHIVO DE AUDIO CHICLAPM 343. 5 de septiembre, 12:35 a.m.

CVR: Coche 3 para Central, Coche 3 para Central.

CENTRAL: Aquí central, Coche 3, adelante.

CVR: Te leo: “Y apareció una señal en el cielo: un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas”.

CENTRAL: Ni te preocupes. Acaba de terminar la Media Maratón. Te mando para allá cuatro unidades. Antes de que llegue el dragón están allí los refuerzos.

CVR: El dragón lleva aquí media hora. Está luchando en el cielo con un grupo de ángeles. Entre eso, la plaga de langostas y la lluvia de fuego aquí no hay quien pare. Yo no sé cómo la gente tiene ganas de hacerse selfis.

CENTRAL: Bien, vamos a iniciar una retirada estratégica. Retrocedemos y buscamos refugio en el Burger King.

CVR: Del Burger King olvídate. El de la espada se ha metido dentro y aquello es ya un solar. Mira en Instagram, que hay vídeos. Otra cosa: nos dice Francisco Esteban que la clave es el cordero. Repito, el único que puede parar esto es el cordero. Hay que llamar urgentemente a la Perrera y decirles que liberen el cordero.

CENTRAL: ¡El cordero!

CVR: Te leo: “Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y dios enjugará toda lágrima de sus ojos”. Hay que soltar al Cordero cagando leches.

CENTRAL: Recibido. Voy a llamar a la Perrera, pero me van a mandar a mí al mismísimo carajo. Cambio y corto.

TRANSCRIPCIÓN ARCHIVO DE AUDIO CHICLAPM 343. 5 de septiembre, 12:50 a.m.

CENTRAL: Aquí Central para Coche 3, Central para coche 3, cambio.

CVR: Aquí Coche 3, cambio.

CENTRAL: A ver, Ventura, he hablado con la Perrera y las noticias no son buenas.

CVR: ¡No me digas que lo han sacrificado!

CENTRAL: No, no. Se lo ha cargado un pitbull. Esos perros tenían que estar prohibidos. ¿Puedes preguntarle al señor Esteban si podría conseguir más escapularios?

El señor PRESIDENTE: El resto ya lo conocen ustedes. Una hecatombe sin precedentes. Tal como estaba estipulado en la Biblia, sólo se han salvado aquellos que han sido considerados justos a los ojos de Dios. Se estima que tres cuartas partes de la población mundial ha fallecido, un porcentaje notablemente superior entre periodistas, tertulianos y quienes se dedicaban a la política. Han sobrevivido, ahora sí podemos decirlo, los españoles de bien. Lo sorprendente es que no todos simpatizaban con el partido que imaginábamos, la cosa estaba más repartida. Por otra parte, respecto a las preguntas planteadas por diversos portavoces a esta presidencia, me gustaría recordarles que esta Comisión carece de atribuciones para abordar cuestiones relativas a posibles actividades especulativas de algunos comisionistas en la compra de escapularios por parte del Estado. Un asunto, el de los escapularios, sobre el que, por otra parte, el Gobierno ya ha manifestado la intención de reducir su IVA al cuatro por ciento. Se levanta la sesión.

___________________

* Miguel Sánchez-Romero es guionista.