La ciudad de tod@s, en tintaLibre mayo

Una nueva cita con las elecciones municipales, la del 28 de mayo, es la mejor excusa para que tintaLibre viaje este mes hasta las entrañas del poder local, un poder menguante, demasiadas veces también minusvalorado, que, sin embargo, desde la polis griega debería ser el bastión en el que debe fundamentarse la democracia real.

En mayo, hablamos pues de sueños urbanos y también de pesadillas urbanas, de la España vacía y de la hipsterización de la España vacía, de arquitectos visionarios como Le Corbusier o más realistas y apegados a España como Alberto Campo Baeza, del urbanismo de Zaida Muxí y su visión de la Barcelona de las supermanzanas de Aida Colau… Un mosaico de intervenciones y opiniones que tienen mucho que ver con aquella ya veterana formulación del pensador marxista Henri Lefebvre y su derecho a la ciudad.

El capitalismo en su fase avanzada especula con la ciudad como el campo de maniobras predilecto para demostrar su hegemonía imparable y secuestrar (y también seducir) a los ciudadanos en algo parecido a un centro comercial gigantesco. Los derechos son derechos del consumidor y no ya del ciudadano. Los sueños de muchos de nuestros alcaldes, Madrid como gran ejemplo, de erigir una ciudad de negocios erizada de rascacielos, o apariciones exhibicionistas como la torre Agbar en Barcelona, hablan a las claras de un proyecto que no entiende en absoluto de igualdad si no que proyecta sobre el horizonte una ciudad global que olvida esos fundamentos democráticos de la polis a los que nos referíamos.

Un número donde pensadores como Sergio del Molino, creador del concepto de la España vacía, analizan ese espectro de las 18 provincias de los 4 diputados en las que emerge quizás una nueva rebeldía contra olvido; en el que el escritor Daniel Gascón reflexiona con la ironía que le caracteriza sobre esas iluminaciones rurales de muchos hipsters urbanos que no han encontrado en el campo la Arcadia que buscaban o en el que también Javier Valenzuela ensaya sobre la siempre insoportable levedad de esas marionetas del partido que tienen su momento de gloria inaugurando un alumbrado navideño.

Nuestro regreso a la polis, nuestra ciudad de tod@s, invita a la reflexión sobre ese trazado siempre sinuoso que ahora mismo afrontan barrios y pueblos, urbes y capitales de provincias a los que debe seguir inspirando esa raíz griega que hace 2500 años alumbró al mismo tiempo la ciudad y la democracia. Pero, como afirma en una larga entrevista el escritor leonés Julio Llamazares, “los políticos que piensan en el corto plazo para sobrevivir no van a intentar hacer inversiones en Cuenca, donde saben que no les va a dar un rendimiento político”.

Ya saben: cuando los votos no valen lo mismo es que la democracia no está funcionando bien.