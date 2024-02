¿Se puede restituir un expolio? En TintaLibre de marzo

¿Se puede restituir un expolio? Esta es la pregunta que irrumpe en nuestra portada de marzo de TintaLibre al tiempo que España, a través de las palabras del ministro de Cultura Ernest Urtasun, abre la puerta a un debate sobre la restitución de piezas y a una manera, todavía en ciernes, de empezar a descolonizar nuestros museos y colecciones.

El proceso de descolonización, del que constan por ahora simples gestos en instituciones americanas, belgas, canadienses y alemanas tiene un arduo camino por delante y estas páginas de marzo dan cuenta tanto del fragor de la controversia, como apuntan sobre las posibilidades realistas de acomodar a los tiempos actuales una incómoda herencia del pasado histórico.

Afirma Manuel Borja-Villel, que fue durante años director del Museo Reina Sofía y en la actualidad comisario de exposiciones, que “ la restitución de un artículo preciado no consiste sólo en su devolución, sino en la regeneración de los vínculos existente entre tradiciones, cuerpos y tierras que la colonización interrumpió. No es una vuelta al pasado, sino un retorno del mismo al presente”. A lo que el profesor de la UNAM de México, Pau Luque, añade una dificultad notoria: “La cuestión de la descolonización museística se hace partiendo de la siguiente pregunta implícita: ¿Qué significaría la descolonización desde los ojos de los colonizadores y sus descendientes? Y esta pregunta, no importa demasiado cuál sea su respuesta, es la continuación de la colonización por otros medios”.

En marzo también hay voces indígenas que cuentan su propio relato de sufrimiento como la activista y teórica guatelmateca Gladys Tzul que nos recuerda que las heridas del genocidio sobre los pueblos nativos, cometido en tiempos de Ríos Montt en Guatemala a partir de los años 80, solo puede curarse con la ancestral cultura comunitaria que sigue viva. Casi la misma visión que da otra guatemalteca, la artista Marilyn Boror Bor, que con su performance de protesta Monumento vivo llena nuestra portada.

Las aristas de este debate no se agotan aquí. La arqueóloga e investigadora Margarita Díaz-Andreu tiene clara la receta para los museos del presente: “Descolonizar el museo no es sólo devolver objetos y restos humanos obtenidos ilegalmente, sino que va mucho más allá. Los museos se encuentran hoy ante el freto de convertirse en espacios de memoria y de afirmación de identidades”.

Un poco de humor en medio de la reflexión. Miguel Sánchez-Romero publica en este número “El pavón maltés”, una pieza satírica sobre ministros, detectives y agentes indígenas, con el Tesoro de los Quimbaya del madrileño Museo de América como fondo, que debe figurar en las antologías del género.

Pero en marzo también se cumplen 20 años de los atentados del 11M y nuestro habitual Conversatorio recoge las respuestas y reflexiones que, a las preguntas de Jesús Maraña, da una de las voces más seguidas de aquellos días, Iñaki Gabilondo. La fecha marcó la frontera para siempre de lo que luego iba a ser la desinformación o, como afirma Víctor Sampedro en su agudo análisis en nuestras páginas, la llegada de la pseudocracia.