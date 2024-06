Así funcionan las fronteras "temporales" entre países del espacio Schengen

El espacio Schengen permite la libre circulación de personas y mercancías, eliminando los controles fronterizos dentro de Europa. Pero tiene excepciones. Desde 2006, 23 Estados han impuesto controles “temporales” por asuntos migratorios, sanitarios o de seguridad nacional en las fronteras.

Forman parte del tratado 25 de los 27 países de la Unión Europea. Dos de ellos, Bulgaria y Rumanía han entrado en Schengen en 2024 con la supresión de las fronteras aéreas y marítimas, aunque no las terrestres. Chipre es un país candidato a entrar en el espacio Schengen, mientras que Irlanda no forma parte del espacio de libre circulación por tener un acuerdo propio con Reino Unido por su frontera con Irlanda del Norte. Hay cuatro países que han firmado el Tratado de Schengen pero no son miembros de la UE: Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza.

A pesar de que el espacio Schengen garantiza el libre movimiento, se han aplicado, al menos, 439 controles temporales en las fronteras desde 2006, según el recuento de la Comisión Europea, a 31 de mayo de 2024.

La legislación contempla la “reintroducción temporal de controles fronterizos”, pero señala que deben ser “excepcionales y durante un período de tiempo limitado no superior a 30 días, o mientras se prevea que persiste la amenaza grave cuando su duración sobrepase el plazo de 30 días”. Estos controles los impondrán los países cuando “se presente una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”, y deben notificarlo al resto de Estados y a la Comisión Europea, indica el Código de Fronteras Schengen.

Según el listado de notificaciones, el primer control en las fronteras internas de España se estableció en los puntos de entrada y salida con Francia en Navarra y País Vasco por la celebración del ‘Gudari Eguna’ (Día del Soldado vasco, en euskera) en septiembre de 2009.

Los países suelen solicitar prórrogas de sus controles fronterizos superiores a 30 días. La Comisión Europea explica a Maldita.es que en las situaciones “previsibles”, como una declaración de estado de emergencia, esta extensión puede ser de hasta seis meses. En los casos de “imprevisto”, hasta dos meses. La Comisión reitera que deben ser controles “necesarios y proporcionados”, temporales y de “último recurso” ante una amenaza grave al orden público o a la seguridad interna.

La Comisión Europea tiene una web (en inglés) donde recoge los controles en vigor por países, la duración, la razón y fronteras afectadas.

Los requisitos de entrada los establece cada país. Un ejemplo es la cumbre del G7 en Italia, entre el 13 y el 15 de junio. Ante este evento, han circulado contenidos que aseguran que Iberia ha emitido una “advertencia” a sus pasajeros para que lleven el pasaporte en los vuelos a Italia. El Gobierno italiano ha impuesto controles fronterizos entre el 5 y el 18 de junio en todas sus fronteras.

La Embajada italiana en España asegura a Maldita.es que “no hay una obligación expresa de viajar con el pasaporte”, sino con un documento de identidad, ya sea el DNI o el pasaporte porque “podrán ser controlados en las fronteras”, pero recomiendan consultar a las empresas de transporte.

