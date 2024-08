Ana Pontón: "El humor es una especie de 'jaque mate' para desarmar a esa derecha tan llena de odio"

"En general pienso que el humor es una buena medicina para estar bien y tener una vida más feliz". Con estas palabras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, define lo que es el humor para ella en una conversación con infoLibre. Sin embargo, el humor puede provocar momentos incómodos en situaciones donde la seriedad debería prevalecer: "Alguno que me dio en una sesión importante del Parlamento, pero conseguí salir bien de la situación", confiesa la política.

Pese a esto, admite con pena y haciendo autocrítica consigo misma que "en política no hay mucho sentido del humor. Es un recurso que utilizamos más bien poco, a pesar de que es una especie de jaque mate para desarmar a esa derecha y extrema derecha tan cargada de odio".

Halagando a su tierra como buena gallega que se siente, Pontón no duda en afirmar –con claridad y seguridad– que "destacaría el sentido del humor de los gallegos y las gallegas. Lo que sucede es que nuestra retranca muchas veces no se entiende fuera". No obstante, cuando le preguntamos por lo contrario, es más precavida y no se atreve a mencionar ninguna región: "No sabría decir, pero tampoco quiero meterme en polémicas que puedan volverse en mi contra", explica entre risas.

Siguiendo con este pequeño "homenaje" a Galicia, la portavoz nos cuenta su mejor chiste malo sacado de uno de sus amigos: "¿Cómo se dice contenedor en gallego? Congarfo –"tenedor" en gallego es "garfo"–. Pontón vuelve a echar mano de sus colegas para revivir una ocasión en la que no pudo parar de reírse: "Tengo un amigo que es de esa gente a la que no sólo le pasan cosas extrañísimas, sino que también tiene mucha gracia para contarlas. La última vez que estuvimos hablando, que me estuvo contando todas sus peripecias, no solo no podía parar de reír, es que lloraba de la risa".

Pedimos a la política que rememore sus vacaciones más entretenidas y no duda: "Las más divertidas fueron durante un viaje que hice con una amiga al festival de Lorient, en Francia, que es estupendo. Fuimos en coche desde Galicia y estuvimos allí cuatro días disfrutando de la música, de la gastronomía y de la cultura. Aquellas fueron unas vacaciones maravillosas", recuerda con ilusión.

Se pone reflexiva la portavoz del BNG cuando le mencionamos el tema de lo políticamente correcto. Por un lado, asegura que "no se trata de confundirlo con coartar la libertad de expresión. Tenemos que defender con uñas y dientes el derecho a decir lo que pensamos". Por otro lado, es tajante a la hora de sostener –a su juicio– que "hay bromas que no se pueden hacer, ni en público ni en privado. Por ejemplo, yo eliminaría todos los chistes machistas, racistas o lgtbifóbicos, porque son una forma de transmitir prejuicios y porque hay muchas formas de hacer humor sin necesidad de herir a nadie", tal y como apostillaba su compañero de profesión Antonio Muñoz.

En relación a esto, la política gallega es de esas personas que no se ríen por seguir la corriente: "Prefiero quedarme con cara de que no entiendo. Si no me hace gracia, pues no me hace gracia", afirma con firmeza.

Imitando la línea de otros invitados en 'Al Fresco', Ana Pontón confiesa un "dulce pecado" que siempre le arranca risas: "Tengo que reconocer que me hacen mucha gracia algunos vídeos de gente que sufre caídas a veces un poco ridículas". Tras esta confesión, añade que también le generan carcajadas "algunas cuentas en redes sociales, como la de Fodechinchos, que recoge cosas divertidas que le pasan a turistas que vienen a Galicia y que no acaban de entender bien nuestra forma de ser o como habitamos los espacios".

Para finalizar esta charla, infoLibre le pregunta a Pontón por algunas recomendaciones culturales con el objetivo de sacarle una sonrisa a la persona más seria que conoce y no duda en indicar "alguna de las canciones de Paquita la del Barrio ya que a mí me hacen mucha gracia", concluye con una sonrisa.