Antonio García (Arde Bogotá): "Supongo que algo de las Kardashian debe haber en mí"

Arde Bogotá es la banda española del momento. Después de pasar por buena parte de festivales veraniegos de todo el país, en otoño se embarcarán en su propia gira por salas, con la que ya han agotado las entradas (lo hicieron en una mañana) para tocar tres noches consecutivas en La Riviera madrileña.

Aparte de tocar y seguir sumando kilómetros a su furgoneta, los cartageneros sacan también, como cualquiera, tiempo para leer o ver películas que les ayuden tanto a enriquecerse culturalmente como a desconectar de este loco mundo que gira a toda velocidad con todos nosotros mareándonos al unísono dentro.

"Estoy viendo la nueva temporada de la serie documental de las Kardashian. No diría que la estoy disfrutando, pero lo cierto es que la estoy viendo y pienso verla hasta el final", confiesa a infoLibre el cantante y guitarrista del grupo, Antonio García, quien además reconoce que se trata de un "reality show sobre una familia de multimillonarias con comportamientos radicalmente contrarios" a su "ética" y su "ideología". "Creo que no pegamos mucho, pero sale Travis Scott", apostilla divertido.

Eso sí, aclara que él para nada está a favor de hacer "distinción" entre lo que puede ser buena o mala cultura. "No sé si se debe menospreciar un libro por ser un bestseller o un hit por ser número 1 de Los 40", plantea, para acto seguido asegurar que suele tener "cosas que admirar" en todas esas obras de ambos casos: "Soy más partidario de valorar las obras culturales según lo que aportan al estado de su arte, lo que innovan, lo que crean o cómo generan emoción".

El placer culpable (actual, pues ya vendrán otros) al que García se refiere es, concretamente, Las Kardashian: una dinastía multimillonaria, serie documental con dos episodios de 45 minutos cada uno que acaba de estrenarse en Movistar Plus+ con la siguiente sinopsis: La familia Kardashian es la más mediática de Estados Unidos y probablemente del mundo entero. Este documental destapa el brillante negocio familiar repleto de escándalos y dramas y ofrece una perspectiva diferente sobre ellas.

"Ha habido capítulos interesantes y divertidos pero no me gusta el formato y tampoco el contenido. No la recomendaría", remarca el músico, quien bromea al aseverar que decidió ver esta serie documental "para favorecer la convivencia" en su casa. "Al final, algo de lo que vemos en la intimidad emerge en quienes somos y en lo que creamos, se ve venir. Supongo que algo de Kim y Kendall debe haber en mí", agrega entre risas.

Para terminar, siguiendo con el tono de contagioso sentido del humor, opina que seguramente ocultamos nuestros placeres culpables "por vergüenza", si bien tampoco lo tiene del todo claro: "Es difícil conocerse y aceptarse en todas las facetas, pero especialmente en el gusto por los realities".