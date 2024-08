De 'How to have sex' a Nina Simone pasando por 'The Architect', un alegato en contra del capitalismo voraz

La cultura nos alimenta todo el año, no solo en verano, pero como es ahora cuando (con suerte) tenemos más ratos desordenados que dedicarnos a nosotros mismos, es cuando podemos aprovechar para disfrutar de todo aquello que nos pasó por delante y no pudimos atrapar durante el resto del año. Buen momento para intentar ver aquella película, retomar aquella serie, prestar atención a cualquier cosa que en su momento nos llamó la atención pero de largo pasó.

Es por ello que la redacción de infoLibre aprovecha estas semanas de veranoLibre para recomendar a nuestros lectores diversas obras culturales con las que pasar un buen lapso, en absoluto rutinario, puede quizás que en solitario, aunque siempre perfectamente acompañado. Porque no hay soledad cuando uno se sumerge en cualquiera de los títulos que de primera mano nos aconseja la subdirectora de infoLibre Marta Jaenes. Veamos.

Película: How to have sex de Molly Marning Walker.

Tres amigas británicas muy jóvenes se van de vacaciones por primera vez juntas a una isla griega (aunque bien podría ser la costa de Magaluf) para emborracharse y ligar. Lo que sucede en torno a las relaciones sexuales, el deseo, la necesidad de gustar, de ser miradas y las situaciones de violencia a las que se enfrenta una de las protagonistas les resultarán más que familiares a alguna de nuestras lectoras. Una mirada muy necesaria, sin condescendencia, sobre los límites del consentimiento y la necesidad de una educación sexual desde el colegio. Ojalá la proyectaran en los institutos. Si os apetece verla, la tenéis en Filmin.

Disco: I put a spell on you de Nina Simone.

Mujer, negra y pobre. Simone fue víctima de racismo, de violencia machista y una defensora a ultranza de los derechos civiles. Cuesta quedarse sólo con uno de sus discos, a los que acudo casi cada semana, pero I put a spell on you me parece especialmente redondo. Además, me permito la licencia de recomendaros escuchar su música en el documental What happened Miss Simone? de Liz Garbus. Un viaje por su vida, luminosa y gigantesca en el escenario, plagada de dificultades detrás de él. Tiene mucho archivo inédito, una entrevista con su hija que pone los pelos de punta y se deleita especialmente con sus actuaciones míticas. Qué más se puede pedir.

Libro: El celo de Sabina Urraca.

Lo leí casi del tirón y a pesar de que lo acabé hace semanas, aún sigo volviendo mentalmente a él. La Humana, una treintañera que acaba de dejar a un novio maltratador, adopta casi sin querer a una perra callejera. De ninguna conocemos el nombre, sólo sabemos que la mujer ha perdido el deseo y que la perra está en celo. La conexión que las une hará que a ratos La Humana se vuelva perra, y a ratos la perra se vuelva humana. Sabina Urraca teje, de forma precisa, incómoda pero muy bella, un relato sobre mujeres heridas que se recomponen y se ayudan. Es lo mejor que he leído este año, así que no perdáis el tiempo y corred a por él.

Serie: The Architect de Kerren Lumer-Klabbers

¿Os imagináis vivir en una plaza de garaje de un aparcamiento subterráneo? Sin intimidad, de forma precaria y deshumanizada. Es el argumento de esta serie noruega tan molesta como certera que, aunque tiene pretensiones de distopía, resulta mucho más cercana a la realidad de lo que nos gustaría. Una crítica mordaz sobre el acceso a la vivienda y las consecuencias de un capitalismo salvaje que nos despoja de un derecho básico. Para terminar de convenceros: son tan sólo cuatro capítulos de veinte minutos, lo que se agradece en tiempos de temporadas y metrajes interminables en series y películas.

Podcast: Deforme Semanal de Lucía Lijtmaer e Isabel Calderón

Da igual las veces que se haya recomendado (sé que ya lo hizo aquí mi compañero Antonio Ruiz Valdivia) o las que lo hayas escuchado. Para las concursantas, Deforme Semanal siempre es una buena idea, en verano o en invierno. Dos tipas brillantes que durante algo más de una hora recomiendan libros, pinchan temazos, nos cuentan historias de mujeres que no conocíamos, nos hacen estallar en carcajadas cuando cuentan sus anécdotas y siempre nos iluminan con su perspectiva feminista. Isa y Lucía son el binomio perfecto y han conseguido conectar con varias generaciones de mujeres que, sobre todo, han aprendido a reírse de sí mismas.

Con las mías, ponemos punto y final a la serie de recomendaciones culturales de la redacción que comenzamos en agosto y a la que puedes volver a echar un ojo aquí. Esperamos que las hayáis disfrutado y que os hayan servido para llenar alguna de esas horas muertas bajo la sombrilla o mientras buscabais algo para refrescaros en este verano de temperaturas infernales. ¡Nos seguimos leyendo en infoLibre!