Karavana: "Queremos que la gente disfrute y se abstraiga de la realidad con nuestra música"

You only live once, es una canción del año 2009 del grupo The Strokes cuyo título podría usarse perfectamente para definir a Karavana, uno de los principales grupos emergentes del panorama indie español. Fabi, Emilio, Gonzalo y Jaime definen su música como “guitarras sucias y letras cursis”. Lo dicen ellos pero, más allá de eso, sobre todo, sus melodías pegadizas son perfectas para pasarlo bien y disfrutar de la vida.

De hecho, una de sus canciones más conocidas lleva por título el nombre de la banda estadounidense. En ella, Karavana amenaza con tirarse por la ventana si vuelven a escuchar una canción de C. Tangana y no de los Strokes. Sin embargo, el grupo no viene a infoLibre a tirarse por la ventana, sino más en línea con su última canción Que bien los dos, mucho, más veraniega y optimista y cuyo pegadizo estribillo (“que viene el sol”) nos encaja de forma inmejorable para ilustrar esta sección.

Los miembros del grupo se definen como personas muy “positivas” y “disfrutonas” y ese carácter es el que intentan transmitir con sus letras y melodías. “Hay que disfrutar de todo lo que se pueda y eso es lo que queremos que hagan con nuestra música, que la gente disfrute y se abstraiga un poco de la realidad", añaden. Aún así, también admiten que ahora mismo es cada vez más difícil mantenerse en positivo viendo todo lo malo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, ante eso reivindican el optimismo: “Después de la tormenta siempre viene la calma”.

Ese lema encaja perfectamente con la situación del grupo, ya que en medio de la vorágine han conseguido sacar su primer álbum, Muertos en la disco. La banda está encantada con este debut: “Es la mejor noticia de nuestra vida, es un sueño hecho realidad y, por si eso fuera poco, está yendo muy bien, muy por encima de nuestras expectativas”. El éxito de este debut lo compaginan con una gira veraniega que les está llevando a recorrer festivales por toda España, algo de lo que el grupo disfruta mucho, sobre todo al ver cantar y bailar sus canciones a los fans.

Por otro lado, Karavana opina que pese a ese optimismo, es casi imposible que las malas noticias no nos abrumen en algún punto, porque “siempre hay momentos de flaqueza en los que algo te afecta más de lo que debería”. Aun así, en su opinión, a veces hay que parar y reflexionar sobre la dimensión real de los problemas, ya que habitualmente “nos abrumamos por tonterías y hay que aprender a controlarlo”. Por eso, intentan ser “racionales” para dar a cada dificultad “la importancia que realmente tiene”.

Una de las claves para encarar los problemas es, precisamente, la forma en la que tratamos la información. El grupo cree que que “hay que estar informado, pero es que es tan difícil escuchar alguna buena noticia que al final da pereza”. En su opinión, lo más complicado de ser optimista es ver cada día en los medios solo lo malo y no tanto las buenas noticias. Por eso, apuestan por centrarse no tanto en lo externo, sino en nosotros mismos. "En cuidarse y en ser nuestra mejor versión posible”, sentencian.

Mientras tanto, el cuarteto madrileño prosigue con su agenda de conciertos, que llega ya hasta otoño. Así las cosas, pasarán por festivales como el Sonorama de Aranda de Duero o el Cooltural de Almería, y por Cartagena, Córdoba o Madrid, donde tienen una cita importante el 21 de octubre en el Ochoymedio Club.