Teresa Rodríguez: "Me toca encontrar la forma de desconectar de la crianza y de la política, todo a la vez"

"Ahora me toca encontrar la forma de desconectar de la crianza y de la política, todo a la vez", confiesa Teresa Rodríguez. La portavoz de Adelante Andalucía comparte con infoLibre sus trucos para resetear la mente, especialmente en esta temporada de descanso estival A este respecto, cuenta que la maternidad le permite quitar los ojos del día a día laboral, si bien añade que en realidad solo desconecta cuando duerme y cuando sus hijas requieren toda su atención.

La tarea de despegarse de la pantalla cada vez requiere de más disciplina y la andaluza lo reconoce sin rodeos: "Todo mal". Ahora le cuesta distraerse mucho más que antes y admite que ni en vacaciones es capaz de dejar el móvil a un lado. "De hecho aquí estoy respondiendo esta entrevista", sostiene jocosa. Para Rodríguez no hay trucos que consigan ese descanso y, si alguien tiene alguno, que se lo diga.

Hoy he destetado a mi hija pequeña. Cuatro años y medio de lactancia y dos de tándem. Tengo un título de licenciada por menos tiempo y dedicación.



Ahora tengo una mezcla de pena y orgullo, nostalgia e ilusión, ausencia y alivio. Es muy raro. Supongo que criar es todo así. pic.twitter.com/TiGz7kXTLg — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) 1 de agosto de 2023

A Teresa Rodríguez le gustan los lugares "chiquititos" para pasar las vacaciones. Un pequeño pueblo o una cala, siempre en la naturaleza y si puede haber poca gente, mejor que mejor. "A mí no me molesta nunca la gente pero...", confiesa. Sus días de descanso siempre son acompañadas de sus "dos criaturas de dos y cuatro años" que son, como dice, extensiones de su cuerpo. La política además criticaba recientemente el turismo en las playas de Tarifa y escribía que "el turismo ni da de comé ni deja viví", haciendo referencia a "la saturación, los contratos de temporada que no pagan las facturas y los negocios y viviendas para la gente rica de fuera".

Por otro lado, hace pocos días la portavoz bromeaba en Instagram sobre haber terminado con la lactancia de su hija: "Cuatro años y medio de lactancia en total y dos de tándem. Tengo un título de licenciada por menos tiempo y dedicación". Pero insiste en que solo comparte cosas "para intentar aumentar el nivel de conciencia proletaria, andalucista, feminista y ecologista del pueblo, aunque a veces sean un poco chorradas". Y en su publicación así lo subraya destacando que "quien piense que la crianza no es política tiene que recalibrar bien su sentido de las prioridades sociales".

Para terminar, la política andaluza reconoce que "es una enferma" de la cultura y que le sirve para reflexionar a fondo durante todo el año. Aclara que si en invierno está presente en su día a día, en verano aún más.