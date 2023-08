La "zona árida, despoblada y republicana" en la Ribera del Ebro donde nadie molesta a Gabriel Rufián

El lugar donde desconecta Gabriel Rufián está en la Ribera del Ebro y tiene trescientos habitantes. Estas son las pistas que da el portavoz de ERC del lugar secreto donde consigue aislarse de su frenético día a día. "Una zona árida, despoblada y republicana", son las coordenadas que aporta en conversación con infoLibre, sin concretar en detalles, para no desvelar su ubicación exacta.

Con el mapa en la mano comprobamos que la comarca de La Ribera d'Ebre es la puerta de entrada del río Ebro en Catalunya. Es en alguno de los catorce pueblos, que han nacido entre el embalse de Riba-roja y Miravet y que forman este cónclave rural, donde encuentra la paz Rufián.

En cualquier caso, el político catalán nos cuenta que le es imposible desconectar habitualmente y las vacaciones no son una excepción. Así las cosas, por muy distanciado que pueda estar, no se escapa de la dependencia del dichoso teléfono: "Si dejo más de dos horas el móvil puedo tener 500 mensajes a la vuelta". Aún así, y a pesar de los mensajes que pueda acumular, el verano es el momento en el que Rufián aprovecha para leer todo lo que no puede durante el año, "como casi todo el mundo", afirma.

No sorprende, por tanto, que cada vez le sea más difícil resetear. Reconoce el político que cada vez le cuesta más apagar su cabeza. Si antes lo conseguía casi de inmediato ahora le puede costar hasta cinco días desengancharse de la actualidad informativa y solo lo logra en momentos puntuales. No lo ve como un sacrificio, asegura, porque le gusta tanto lo que hace que cree que podría incluso vivir sin desconectar.

En las redes del diputado cada vez hay menos espacio para compartir sus momentos de detox urbano. Y si lo hace, son sobre todo momentos en los que se le ve relajado con familia y amigos. Así hemos descubierto alguna que otra debilidad estival del político: como que uno de sus helados favoritos es el eterno Frigopie.