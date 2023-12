Ana Pardo de Vera: “Ojalá la foto de Sánchez y Puigdemont se produzca pronto en España”

La filóloga y periodista Ana Pardo de Vera (Lugo, 1974), una habitual en los espacios de debate sobre la política española, es la directora corporativa del diario Público y cuenta con casi 250.000 seguidores en la red social X. Firme defensora de las ideas progresistas, ve en el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial “un ejemplo abrumador de lawfare” y considera que la institución tiene una mayoría conservadora que no se corresponde con la del parlamento”. Además, afirma con rotundidad que “nos están hurtando nuestra mayoría lograda con los votos”.

Inicio de la legislatura

“Ha sido un inicio turbulento, como era de esperar, porque estamos en un parlamento muy diverso. Eso es un valor añadido. Creo que mucho mejor que una mayoría absoluta. Es muy compleja la gestión, pero así es la democracia parlamentaria. Puedes estar de acuerdo o no con la ley de amnistía, pero el PSOE tenía necesidad de acordarla si quería gobernar. La alternativa era mucho peor: Partido Popular y Vox.

El Partido Socialista tiene que convencer a sus votantes porque el resto de los grupos parlamentarios que apoyaron ya estaban convencidos. El Partido Socialista apoyó el 155, la intervención de una comunidad soberana y la judicialización del procés. Ese es un error que están pagando ahora y son conscientes de ello. Lo que pasa es que el giro del PSOE es muy difícilmente explicable si no hay un transcurso de tiempo que vaya poniendo el poso de una situación estable en Cataluña, como está ocurriendo desde que se aprobaron los indultos”.

Foto de Sánchez y Puigdemont

“Sería muy mal recibida por parte de la derecha y de los sectores reacios a la ley de amnistía. Eso sin ninguna duda. Pero yo creo que es coherente dentro del proceso de normalización política al que se pretende llevar a Junts. Puigdemont sigue siendo el líder de facto de Junts. Tiene los escaños que tiene en el Congreso de los Diputados y en el Parlament catalán. Y quienes hemos pensado siempre que ese proceso, el procés, nunca tenía que haber llegado a los tribunales como tantos otros —hay muchos apoyos que así lo piensan en el Parlamento español— nos parece una foto normal y ojalá se produzca pronto en España”.

Acuerdo del PSOE y Bildu en Pamplona

“Soy muy partidaria de los acuerdos con Bildu, porque creo que eso es precisamente lo que se le reclamaba a lo que fue en su día el brazo político de ETA. Recordemos que ahora ETA no existe y Bildu no es ese brazo político. Lo más que queda es una pequeña fracción que quizás venía de aquel entorno y ni siquiera han cometido delitos porque están dentro de la ley de partidos. Me parece muy bien porque Bildu ha demostrado con creces que es un partido progresista de izquierdas, al margen del independentismo, que es una cuestión transversal y que ellos practican particularmente en Euskadi. Creo que es buena señal que el Partido Socialista avale pactos de izquierda y ojalá, aunque esto ya se esperaba, he de decir, ojalá sea el precedente de un gobierno de izquierdas en Euskadi”.

Sánchez en el Parlamento Europeo

“El miércoles, Pedro Sánchez hizo una buena exposición de lo que ha sido la presidencia española de turno de la Unión Europea. Es cierto que no hay grandes cosas que contar porque se ha visto sobrepasada esa presidencia por el marco geoestratégico, el marco internacional, el genocidio de Israel en Palestina y aparte por un proceso electoral interno en España, con las complicaciones y complejidades que conocemos. Por lo tanto, ha sido una exposición correcta, sin grandes alharacas, pero que se ha visto enturbiada por una oposición del presidente del Partido Popular Europeo, Weber, acorde con la oposición que tenemos en un parlamento nacional, la de Alberto Núñez Feijóo. Weber ha hecho exactamente el mismo discurso el miércoles que Feijóo hizo el martes en el parlamento cuando se debatió la ley de amnistía”.

Colgar de los pies al presidente

“La expresión no es casual. Santiago Abascal sabe perfectamente quién es Mussolini y cómo murió el fundador del fascismo, porque su socia, Giorgia Meloni, es una neofascista declarada. No debe sorprendernos lo que diga Vox, ni Abascal. Además, se encontraba en Argentina, donde se emborrachó del éxito del espiritista de perros, de su nuevo presidente, Javier Milei, un hombre absolutamente desquiciado. Eso sí, sin el apoyo de Macri y su gente, la supuesta derecha democrática no habría conseguido la victoria. No me preocupa la ultraderecha en sí, sino que se normalice por parte de derechas que se dicen democráticas, democristianas, liberales, de todo pelaje. Esa complicidad y normalización del fascismo por parte de las derechas, incluido el Partido Popular, es lo peligroso. Es muy curiosa la respuesta de Núñez Feijóo: está mal que Abascal diga que cuelguen al presidente de los pies, pero la culpa la tiene Sánchez. Condeno, pero normalizando las expresiones fascistas”.

Delito de odio

“Entiendo la respuesta del Partido Socialista denunciando ante la Fiscalía las palabras de Santiago Abascal, porque, insisto, son muy graves. Pero no creo que tengan mayor recorrido por una razón, el delito de odio no está contemplado, creo, en el caso de Pedro Sánchez. No es una persona vulnerable. Como mucho, según los juristas que he consultado, podría haber un delito leve de amenazas. Con las palabras de Santiago Abascal podrían exaltarse determinados elementos de su cuerda y podrían llegar a actuar, a sentirse legitimados en una actuación violenta, como se está viendo, contra las sedes del Partido Socialista o contra miembros del Partido Socialista. Los que quedan desprotegidos son las bases, los militantes, los votantes socialistas. Pero no existe el derecho a no ser ofendido. Si estamos pidiendo que se retire el delito de injurias al rey, no podemos ahora condenar las injurias al presidente del Gobierno”.

Podemos y Sumar

“El hecho de si Podemos cometió o no transfuguismo al salirse del grupo de Sumar es un hecho jurídico en el que existen discrepancias. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. No creo que sea bueno entrar ahí, pero yo ya dejaría estar este asunto porque es evidente que ni Podemos quería ir con Sumar ni Sumar quería ir con Podemos a las elecciones generales. Lo hicieron por un pacto de mutua necesidad y con los ánimos muy enconados. Así que si no queremos que gobierne la ultraderecha de una vez o que fracase el gobierno progresista, lo normal es que se aplaquen los ánimos y se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es a controlar, a gobernar, a cogobernar junto al Partido Socialista y a hacer la mayor cantidad de medidas sociales posibles. Porque estamos en un momento muy complicado para la gente y al fascismo se le combate con derechos, no con denuncias ante la Fiscalía”.

Lawfare o politización de la justicia

“En el Consejo General del Poder Judicial es abrumador el lawfare. Tiene una mayoría conservadora que no se corresponde con la del parlamento. Nos están hurtando nuestra mayoría lograda con los votos. El Consejo es el encargado de nombrar altos cargos judiciales en provincias, en comunidades autónomas, en el Tribunal Superior de Justicia, es decir, en audiencias. El resultado es que está bloqueada la administración de justicia de los ciudadanos. O casos tan concretos como Neurona, contra Podemos, que se archivó esta semana, después de tres años de sufrimiento y gasto público brutal para nada. Probablemente, el juez García Castellón es el símbolo mayor de la aberración que supone el lawfare en la política española. Y los jueces, el Poder Judicial lo debe tener en cuenta. Sus actos son tan criticables para bien o para mal, como los de los políticos, como los del Poder Legislativo, como los del Poder Ejecutivo, como los de los periodistas, como los de los empresarios”.

Milei

“Creo que no tiene un programa. Simplemente, su obsesión es acabar con el gasto público y montar un sistema basado en el sálvese quien pueda. Argentina está muy mal económicamente y los monstruos como Milei no surgen porque sí. Cuando no se dan respuestas a los ciudadanos, aparecen. Y es evidente que los gobiernos sucesivos, desde Kirchner, ambos, hasta Alberto Fernández, el último, no cumplieron. A la vista está la inflación, la deuda, la desigualdad, etcétera. Pero las soluciones de Milei lo único que van a abocar es a una desigualdad todavía más rampante si cabe en Argentina que, por cierto, es un país muy rico. Decía el expresidente uruguayo Sanguinetti que nadie entendía por qué Argentina era un país pobre con la riqueza que tiene y Japón un país rico no teniendo riqueza. Y eso es una cuestión de gestión. No tengo duda de que todo va a empeorar de la mitad para abajo de la renta. Los de siempre probablemente saldrán beneficiados y muy beneficiados”.

Dejar de fumar en las terrazas

“Te lo dice una asmática crónica, respirar el humo del tabaco nos afecta mucho, tanto o más que la contaminación. Es obvio que, si me están echando el humo al lado, yo lo estoy respirando, aunque sea en exterior. Es un tema que conozco muy bien, por desgracia, pero que nos perjudica mucho, muchísimo más de lo que creemos. Hay estudios científicos de sobra para corroborarlo y, desde luego, lo que es un disparate son las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid comparando el hecho de fumar con la crisis del fentanilo, como si ahora todos los que dejaran de fumar se empezaran a meter cocaína por norma en España. Esto es una aberración y realmente no tiene ningún sentido más allá del disparate propio de alguien que está fuera de la realidad. Libertad para todos, para los fumadores y para los no fumadores. Fuma en tu casa, fuma en espacios lejanos. La libertad de uno termina donde empieza la del otro o la otra”.