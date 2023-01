Ángeles Caballero: "Hay lectores y periodistas a los que les gusta la crispación"

La periodista Ángeles Caballero fue una de las creadoras de CTXT y en la actualidad es colaboradora habitual en medios como Vanity Fair, El Confidencial y laSexta. No es muy optimista a la hora de analizar la posibilidad de un acuerdo de todas las fuerzas que se encuentran a la izquierda del PSOE. A su juicio, la cuestión es más personal que política: "El hecho de que, como todo parece indicar, ni siquiera se hablen entre las ministras es muy significativo. Yo con las personas que no me hablo, no querría ir ni a tomarme un café. Como para montar un partido político". Además, entiende que buena parte del problema de la crispación existente en la política española también se debe a que "hay periodistas y una parte de los lectores a los que también les gusta que haya crispación y confrontación".

Crispación política

"El clima político en España se parece mucho a lo que vemos y a lo que escuchamos en la calle. Soy una firme defensora de la clase política porque hay un montón de gente en todas las administraciones que hacen su trabajo y que no se preocupan ni un solo segundo de generar esa crispación. Lo que pasa es que aquí hay algo perverso: los líderes apuestan mucho por meter la crispación en la agenda política y los periodistas también nos alimentamos de ella, porque también la hay en los propios medios de comunicación. Hay lectores y periodistas a los que les gusta la crispación y acaba siendo una especie de círculo perverso. A mí no me gusta nada".

Partido 'Antisanchista'

"Hay una especie de pulsión en la sociedad que si se formara como partido político creo que obtendría un número considerable de votos: el Partido Antisanchista. El presidente del Gobierno es una persona de la que se puede decir que es amada y odiada a partes iguales. Tengo la sensación de que buena parte de sus detractores lo hacen culpable de todas las desdichas que pueden ocurrir en este país. El antisanchismo tiene una fuerza propia, que creo que puede recoger a votantes tanto de derecha como de izquierda. Pero lo que me parece tremendamente grave es que estén hablando de una persona que quiere acabar con el Estado de Derecho: lo han llamado autócrata, tirano y dictador. He escuchado que estamos peor que en una dictadura y eso me parece terrible".

Efecto Feijóo

"La figura del presidente del PP ha sido como cuando se descorcha una botella de champán, hace un ruido muy sonoro y uno está esperando a que caigan las burbujas. Pero al final se acaban perdiendo y un champán sin gas pierde toda la gracia. Después de la salida tan absolutamente abrupta y dolorosa, de ese asesinato y mal entierro que hicieron de Pablo Casado, la llegada de Feijóo tuvo unas expectativas para todos sus votantes y los no votantes. Estábamos todos esperando a ver qué iba a pasar con el famoso efecto Feijóo. Y llegó y no han pasado demasiadas cosas. Hemos visto un líder que tiene un papel extremadamente complicado y tiene que bailar con muchas personas que están, dentro y fuera de su partido, deseando pisarle y que se equivoque o que se tropiece".

El año de Vox

"Vox tiene un papel fundamental y puede ser su año. Este 2023 podremos comprobar, en la cita electoral de mayo, si Vox pierde fuerza, como algunos vaticinaban, repitiendo los malos resultados que obtuvieron en las elecciones andaluzas, o si su fuerza se multiplica. Porque si los resultados electorales hacen que Vox se convierta en una pieza imprescindible en un montón de municipios, o incluso en comunidades autónomas, puede que sea realmente su año. No vaticino para nada que acabe difuminándose su fuerza. Tienen, como todos los populismos, no solo una habilidad extrema a la hora de colocar sus mensajes sino que están absolutamente metidos hasta el cuello en todo el tema de la batalla cultural".

Pedro Sánchez

"Pedro Sánchez tiene la capacidad de no transmitir ninguna emoción más allá de su absoluta seguridad en sí mismo y en lo que está haciendo. Por lo que hemos podido ver en encuentros que ha tenido con periodistas recientemente, está convencido de que su partido va a salir victorioso en la cita de mayo. Se va a centrar mucho en los logros que ha conseguido en materia económica, sobre todo porque todos los que vaticinaban el Apocalipsis, la llegada de una crisis y de una recesión en la economía española, están teniendo que tragarse esa afirmación. Sánchez apuesta mucho por esa baza y no piensa que vayan a importar tanto a la hora de votar temas que le han hecho daño, incluso dentro de su propio partido, como son las reformas del Código Penal, las que tienen que ver con el delito de sedición y de malversación".

Yolanda Díaz y Podemos

"No tengo tan claro que esa candidatura conjunta se vaya a producir. Tanto en la izquierda como en la derecha, las emociones personales tienen un peso que va mucho más allá de siglas y de ideologías. Está claro que Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarra están en un punto en el que nunca serán mejores amigas y les costará encontrar puntos en común, aunque las tres, sus equipos y las personas que las rodean se consideren de izquierdas. Yolanda Díaz, que es una mujer extremadamente inteligente, acabará viendo en el último momento si le apetece darles la mano a sus compañeras del Consejo de Ministros o no. Tengo la sensación de que esa confluencia no va a ser nada fácil y, si se hace, probablemente, sea un proyecto de supervivencia, con lo cual no sé hasta qué punto tiene visos de estabilidad".

Cataluña apaciguada

"Como dice Sánchez, la Cataluña de ahora no se parece en nada a la del otoño de 2017. Pero eso no significa que cierta calma conlleve una especie de conversión de los que tienen un sentimiento nacionalista independentista. No quiero quitarle importancia a este tema, pero los últimos movimientos y las reformas con el delito de sedición y de malversación han sido trajes a medida que se han hecho para calmar las aguas del independentismo. Ahora están calmados y el conflicto catalán no pesará demasiado, pero cuando se sientan agraviados o víctimas de nuevo, que es algo a lo que se aferran mucho, volverán a pedir y quizá vuelvan a agitarse en las calles".

Algeciras

"Después del crimen atroz cometido en Algeciras, la inmigración ya se ha convertido en un tema de debate electoral. Vemos al otro como culpable de todos los males: él es el desequilibrado, yo no; es el musulmán o el inmigrante irregular el que hace cosas malas, yo no. Este tema está siendo utilizado con enorme habilidad por parte de las fuerzas de extrema derecha. También lo estamos utilizando los periodistas, en un ejercicio de mala praxis, etiquetando enseguida a las personas que tienen un problema de salud mental u otra religión que no es la mayoritaria en un país como España".

Elecciones de mayo

"Aunque es una cosa que se repite muchas veces, creo firmemente en la diferencia que hay entre generales y autonómicas y ya no digamos unas municipales. Me parece de una enorme torpeza que alguien que quiere ser alcalde o alcaldesa de un municipio empiece a hablar de malversación o de la reforma del código penal. La política local tiene mucho que ver con ese diálogo de tú a tú, con saber cómo está nuestro municipio, el centro de salud, el estado de las calles, el empleo, etc. Hay un montón de hogares en los que estoy convencida de que el voto en unas generales puede que sea distinto del de unas municipales. Pero es verdad que, tanto la prensa como los propios partidos, lo estamos interpretando ya como si el 28 de mayo fuera a haber o una victoria de Sánchez o una de Feijóo".

Situación económica

"La economía es fundamental porque el hecho de tener un trabajo es economía, política, social y cultural. A la hora de depositar nuestro voto, va a tener muchísimo peso cómo estemos en ese momento, si podemos pensar en vacaciones o no. Hay un enorme porcentaje de españoles que no solo ha dejado de comprar carne y pescado sino que tampoco mira un destino de vacaciones porque no se las puede permitir. También va a depender de dónde vivimos y si podemos permitirnos pagar el alquiler o una hipoteca para acceder a una vivienda. La economía va mucho más allá de esa frialdad de los números de la que siempre se habla. Detrás de esos números hay personas, hay un día a día de gente a la que le cuesta y le pesa mucho la vida".

Redes sociales

"Las redes sociales tienen un enorme peso en el debate político, en el de la barra del bar y en el de los que vamos en transporte público. La persona que está enfadada y que quiere transmitirte su enfado y su odio le dedica mucho más tiempo que los que no vamos por la vida con esa actitud. La persona que insulta en redes tiene mucha más constancia en hacértelo saber que el que quiere decir cosas agradables o simplemente no comparte lo que no le gusta. Tiene peso en el debate político, pero también tiene mucho peso en la manera que tienen muchos ciudadanos de informarse. Esto sí que me preocupa, porque muchas veces una persona se cree absolutamente informada por echar un vistazo en redes sociales, por lo que le llega por WhatsApp, o por lo que comparte alguien por Facebook. Yo misma, a veces, me paso el día desmintiendo cosas a gente de mi familia y no me pagan por ello. No me importa tanto que me insulten como que de repente den por buena una barbaridad".

Residencias

"Hay una parte enorme de la población de la que sólo nos acordamos cuando suceden cosas terribles, como los mayores en residencias que fallecieron por culpa del coronavirus. El modelo de residencias en España está obsoleto. Tengo bastantes esperanzas en que la nueva ley arregle alguno de los males que tiene este actual modelo, pero no va a solucionar lo que ha ocurrido durante la pandemia, que es algo terrible y que los familiares que hemos perdido a alguno de los nuestros sabemos bien: yo perdí a mi madre en una residencia en Madrid durante la primera ola. Han pasado casi tres años y lo único que ha habido es silencio por parte de la Fiscalía y un portavoz de la Comunidad de Madrid diciendo que ya teníamos ese duelo superado".