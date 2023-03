Baltasar Garzón: "Esta moción de censura degrada la democracia y el Parlamento"

El juez Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) emitió la orden de detención del dictador Augusto Pinochet en 1998. Desde ese momento, logró un elevado reconocimiento internacional como jurista implicado en la defensa de los derechos humanos y en la persecución legal de los genocidas y de los responsables de crímenes contra la humanidad. En la actualidad, dirige la fundación FIBGAR, colabora con infoLibre y recopila su experiencia en libros como Los disfraces del fascismo, que publicó en 2022. La figura de Garzón siempre ha sido un referente para la izquierda española y ahora aboga abiertamente por la unidad de la izquierda, tanto dentro de la coalición de Gobierno, como entre Yolanda Díaz y Podemos de cara a los próximos procesos electorales.

Ramón Tamames

"Es un gran economista y una figura histórica de la Transición: fue miembro del Partido Comunista, aunque después su evolución ideológica es conocida. Lo que se produce con esta moción de censura es una degradación de la democracia y del Parlamento porque quien la promueve, no tanto Tamames sino Vox, no busca más que un simple rédito político, no atacar al Gobierno. Y, en el fondo, también subyace una intención verdadera de destrucción o de deconstrucción de la democracia. Tendremos que ver qué da de sí ese discurso sabiendo que ni quienes han propuesto a Tamames se lo creen".

Vox en la moción de censura

"El rédito que puede sacar Vox es muy poco en términos políticos normales, pero tampoco le importa demasiado. Se dirige a su parroquia, o al menos a gran parte de ella. No le interesa ni la figura de Tamames, ni el respeto a su trayectoria científica, ni a lo que pueda decir. Sencillamente, pretende atacar al Gobierno y atacar con más claridad al PP. Y utilizan esta excusa prostituyendo, o al menos devaluando, la figura de la moción de censura, un mecanismo muy serio que está pensado para obtener un cambio. El ejemplo lo tenemos en la de 2018 de Pedro Sánchez: consiguió un cambio de Gobierno porque subyacía una situación de mal endémico, una corrupción sistémica que afectaba al partido político que gobernaba, que era el PP".

La abstención del PP

"Casi tendría que decir que me abstengo de opinar sobre aquellos que se abstienen. Pero dicho esto, el PP calcula que la mejor posición política es pasar de Ramón Tamames y de Vox, y atacar al PSOE o a la coalición progresista que en este momento gobierna en España. Su abstención es simplemente un cálculo estratégico de que puede rentabilizar más en las próximas elecciones para separarse formalmente de Vox. Pero, todos sabemos que, posteriormente, si necesita apoyarse o ligarse con la ultraderecha para gobernar en ayuntamientos, diputaciones o comunidades lo va a hacer. Es una pura apariencia y es un fuego fatuo".

El Gobierno ante la moción

"Estoy convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la va a afrontar con rigor parlamentario. Al fin y al cabo, aunque espuriamente utilizada, la moción de censura es un hecho que está ahí. También es un hecho que va a haber una persona que defiende, según él mismo ha dicho, sin ataduras de ningún tipo y de forma independiente una crítica al Ejecutivo y el presidente debe de contraargumentar esos ataques, pero Sánchez guardará las formas y será respetuoso con el proponente. Imagino que también va a aprovechar para atacar a la oposición, específicamente al PP. El resultado es que nos vamos a encontrar una especie de triangulación, con Tamames en el medio".

Desacuerdo sobre la ley mordaza

"La reforma de la ley mordaza era, además de una necesidad, una promesa electoral del PSOE y del Gobierno de coalición. Es muy triste que, por luchar por una cuota de máximos, los partidos que apoyaron al Ejecutivo para hacerla realidad no lleguen finalmente a nada y se perpetúe por una legislatura más y no sabemos hasta cuándo. Hay argumentos de peso, como las devoluciones en caliente que son inaceptables, o el uso de pelotas de goma que tienen potenciales efectos muy nocivos. Pero si no ha sido posible el acuerdo, tendría que haberse iniciado la tramitación de la ley y seguir hablando. En este caso, como en otros, los desacuerdos de la izquierda, de los progresistas, favorecen a las derechas. Un desacuerdo entre las derechas nunca beneficia a la izquierda, porque al final se ponen de acuerdo".

Modificación de la ley del solo sí es sí

"Ha faltado información y no se ha explicado de forma suficiente a los ciudadanos previamente lo que significaba una reforma en la que el consentimiento de la mujer es el núcleo. Las penas en materia de delitos contra la libertad sexual en España son de las más graves del entorno europeo. Cuando se produce una modificación de la ley, los topes mínimos de las penas, al fundirse distintas figuras penales, necesariamente tienen que bajar el umbral. Pero a la vez, en las más graves se eleva. En toda reforma del Código Penal hay un periodo de transición en que se van a producir estos desajustes. Así, penas que antes tenían un grado mínimo al rebajarse van a verse beneficiadas, pero si se interpreta en la integralidad, los casos serían menores. Al final se ha escenificado que el Gobierno de coalición, que patrocinaba la ley, se ha visto fracturado. ¿Y quién sale de nuevo beneficiado? La oposición".

Dificultades entre Yolanda Díaz y Podemos

"El desencuentro entre Yolanda Díaz y Podemos es otro ejemplo de los desacuerdos dentro de la izquierda o del progresismo. La única forma que tienen para gobernar es uniendo fuerzas en una plataforma amplia y en la que se superen diferencias, egos y posiciones personalistas. Tienen que hacer un frente común a quienes no van a tener duda ninguna en unirse frente a cualquier avance progresista. Deberían ser conscientes, tanto la vicepresidenta como el grupo político de Unidas Podemos, y específicamente Podemos, que hay que solucionar estos problemas y no confundir al electorado. La única forma de avanzar es uniendo esfuerzos dentro del sector progresista para desarrollar políticas sociales de defensa de los derechos fundamentales y de la mujer, medio ambiente o acabar con la brecha salarial.".

Últimos ejemplos de corrupción

"La lucha contra la corrupción es fundamental en democracia. El caso mediador es grave, afecta a un parlamentario que utilizaba su posición para hacer un tráfico de influencias que puede tener una determinada trascendencia grave y que tiene otras derivadas, como afectar a determinadas personas vinculadas a la Guardia Civil. Pero es mala la comparación con Gürtel, que afectó, según sentencia judicial firme, a un partido político, el PP, en el que había una corrupción sistémica. El PP lo único que hizo fue atacar a los jueces, el primero a mí mismo, a los siguientes y a todos los que han decidido en contra de sus intereses. Y la trama Kitchen afecta a presuntas acciones que están sometidas ahora mismo a valoración judicial pero desarrolladas desde el propio Gobierno o sus aledaños. Es decir, son ámbitos muy diferentes".

Debate sobre las pensiones

"Afortunadamente, ha habido un acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la mejora de las pensiones y para establecer un mecanismo sostenible para las mismas. También con la Unión Europea, a través de la Comisión. La patronal, que no todos los empresarios, ha quedado al margen. Parece que se constituyen como los únicos garantes del desarrollo del sistema capitalista, en su más pura esencia tradicional y salvaje. Se olvidan que la parte fundamental del sistema de producción, al que tanto aluden, son los trabajadores. Vivimos en sociedad y esto supone corresponsabilidad: no pueden ponerse por encima diciendo que no pueden soportar esto ya que tienen la obligación de hacerlo. Lo mismo que el resto de la sociedad y lo mismo que los trabajadores".

Bloqueo a la renovación del CGPJ

"Me parece una desvergüenza. Es casi una situación antidemocrática e ilícita que vayamos camino de cinco años de prórroga del Consejo General del Poder Judicial cuando su mandato está caducado. Aquí lo que ocurre es que, por parte esencialmente del PP y de los dos vocales que tienen esa adscripción ideológica, no se ha querido modificar. Este es el juego democrático, pero lo que está sucediendo es que quienes estamos pagando las consecuencias de esta parálisis somos los ciudadanos. Y esto es lo inaceptable".