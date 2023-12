Cristina Monge: "Es difícil de entender que el CGPJ haga una declaración política como institución"

La politóloga y socióloga Cristina Monge (Zaragoza, 1975) ha desarrollado una amplia trayectoria como docente y como asesora de diferentes instituciones relacionadas con asuntos públicos. Preside la plataforma +Democracia y colabora habitualmente con diferentes medios de comunicación como analista política. También es columnista de infoLibre. Respecto a la coyuntura actual que vivimos en España considera que “va a ser una legislatura con mucho contenido, pero empieza con muchísima tensión política”.

Oposición a la Ley de Amnistía

“Las movilizaciones sociales tienen sus ciclos, sus tiempos y no se pueden extender eternamente. Creo que el momento de movilización que hemos estado viviendo durante estas semanas que han precedido a la investidura está tocando a su fin. Otra cosa es la tensión social y política que se pueda derivar de la tramitación de la ley de Amnistía, que, probablemente, vamos a ver en otros escenarios, como en el Congreso de los Diputados o en las comunidades autónomas. Estamos viendo ya a muchos líderes autonómicos del Partido Popular que en sus respectivas asambleas parlamentarias tienen el tema de la amnistía como uno de los banderines de enganche. Y la vamos a ver también en escenarios que tienen que ver con el ámbito judicial. Esa tensión va a seguir existiendo, no tanto en cuanto a una movilización social, sino en ámbitos diferentes y en sectores sociales y políticos distintos”.

Justicia y política

“No es una situación generalizada que se intervenga desde la justicia en el debate político. Pero los casos que hemos visto estas últimas semanas provienen desde los niveles más altos del poder judicial. Lo más sorprendente es que en algunas ocasiones puntuales, pero significativas, hemos visto manifestaciones en nombre de instituciones y no a título personal. Un magistrado puede exponer libremente su punto de vista a título personal, pero es difícil de entender que el CGPJ haga como institución una declaración política. Aún menos comprensible es que ese tipo de manifestaciones se refieran a una ley que aún no ha sido aprobada y sobre la que, por tanto, no puede emitirse juicio con arreglo a derecho. La ley de Amnistía aún debe pasar un largo proceso legislativo en el que pueden introducirse modificaciones que acaben por perfilar un texto. Será en ese momento cuando pueda ser analizado por los organismos judiciales”.

Internacionalizar la oposición

“Todos recordamos cómo, durante los momentos más duros del procés, una de las estrategias más seguidas por los independentistas catalanes fue la de intentar llevar el conflicto a las instituciones europeas. Ahora, no deja de sorprender que el Partido Popular esté repitiendo la misma estrategia como oposición a la posible aprobación de la Ley de Amnistía. Se trata de acudir a Bruselas buscando la ayuda de una especie de hermano mayor que solvente lo que el PP no es capaz de detener en España. El problema es que Bruselas no tiene competencias en determinados ámbitos. Hasta que una ley no se aprueba en un país miembro, la Unión europea no puede posicionarse. Y sólo lo hará si encuentra una manifiesta vulneración de los principios básicos comunitarios, independientemente de que le parezca mejor o peor a un alto cargo, a título personal. La labor de la Unión Europea en estas materias es de pura vigilancia de las legislaciones aprobadas en cada territorio y no de inmiscuirse durante el período de tramitación de una ley”.

Estrategia del Partido Popular

“El Partido Popular tiene que afrontar la decepción de no estar gobernando cuando todo indicaba que iba a ser así. Alberto Núñez Feijóo tiene que hacer un equipo de gente próxima con la que se sienta seguro. No hace tanto que ostenta la presidencia del partido y probablemente estaba todavía pendiente esa remodelación. Y, sobre todo, tienen que tomar una decisión estratégica sobre la que, de momento, manifiestan contradicciones. Y la más importante es que la derecha tiene que decidir en el conjunto de Europa la relación que quiere tener con la ultraderecha. Estamos viendo un Partido Popular que allá donde hace falta pacta con Vox, aunque luego en el ámbito del discurso se intenta diferenciar. Están iniciando un proceso de transición bajo ese liderazgo no exento de tensiones internas. Isabel Díaz Ayuso continuamente se reafirma como una figura con personalidad propia, reivindicando su propio papel, su propia vía, y quién sabe si en un momento determinado, disputando el liderazgo a nivel nacional”.

Relación Sumar-Podemos

“Sumar surge de manera precipitada, mucho más rápida de lo que sus líderes tenían en mente. Legalizan un partido instrumental para poder acudir a las elecciones del 23 de julio. Está pendiente configurar una auténtica plataforma que les aúne, porque Sumar es la suma de diferentes organizaciones que comparten un ideario en sentido amplio, pero tienen diferencias y visiones territoriales distintas. En este proceso, Podemos está pasando la digestión de lo que es una reconfiguración de su espacio político, en el que eran absolutamente hegemónicos y que ahora se ha transmutado en Sumar y está manifestando cuestiones de carácter orgánico y discrepancias en el contenido de las políticas. Vamos a ver cómo evoluciona, pero la digestión que tiene que hacer Podemos, tanto de la configuración de Sumar como de sus resultados electorales, entiendo que va a ser lenta. Tendremos un primer indicador en las elecciones europeas”.

Electorado socialista y amnistía

"Pedro Sánchez lo ha explicado con esa famosa frase de hacer de la necesidad virtud y de poner en marcha las posibilidades que tenía para formar un gobierno. No sé si es suficiente para su electorado, incluso para su propio partido. De momento, estamos viendo que el asunto de la amnistía no ha sentado demasiado bien entre su electorado. Es un asunto muy divisivo. Es un asunto que tiene partidarios y contrarios. Falta por ver cómo van explicando esa decisión a lo largo de los próximos meses. A día de hoy no hay convocadas unas elecciones y es muy diferente que alguien le pregunte por su intención de votar a un partido o a otro hoy o en el momento en que se van a convocar unas elecciones. Lo que sabemos es la opinión que hay hoy, no la opinión que habría si hubiera que votar. Yo creo que esto hay que dejarlo claro, pero una parte importante del electorado del Partido Socialista o no ha entendido la decisión o está esperando que se la expliquen”.

El discurso de Puigdemont

"Las manifestaciones por parte de Puigdemont se pueden leer en dos direcciones. Primero, en clave interna, dirigida a los propios militantes y simpatizantes y votantes de Junts del ámbito nacionalista catalán. Pero también en su relación con el PSOE o, mejor dicho, con el Gobierno. En el propio acuerdo que firmaron el Partido Socialista y Junts, que dio lugar al voto afirmativo para la investidura, ya se decía que esto era un acuerdo para la investidura y que después se iría valorando en función de cómo esos acuerdos se fueran materializando. En ese propio acuerdo ya se hablaba de que habría reuniones que se celebrarían con la presencia de un mediador. Esta semana estamos viendo cómo ya ha habido polémica por la convocatoria de la primera reunión. Junts, continuamente, va a estar intentando presionar al Partido Socialista, tanto en el cumplimiento de esos acuerdos que se firmaron, como por el hecho de que, para la legislatura, para cada presupuesto general del Estado o para cada ley relevante, como dijo Urkullu en su día, el Partido Socialista y su Gobierno necesitan todos los votos todos los días”.

La legislatura por delante

“Nos enfrentamos a una legislatura con enormes retos. Primero, por dos guerras dramáticas. Una producida por la invasión de Putin en Ucrania y otra con el horror que se está viviendo tanto en Gaza como en Cisjordania. Es importantísimo que Europa tenga un papel de liderazgo que ayude a construir consensos y paz. Espero que España juegue un papel protagonista.

En el ámbito interno, son muchos los desafíos que tienen que ver con la transición ecológica. En la cumbre del clima de Dubai vamos a ver cómo Europa, además encabezada por España en la presidencia del Consejo, tiene un liderazgo en las negociaciones climáticas. Afrontamos también una transición digital tremenda y el debate territorial ha adquirido más protagonismo que nunca. Por tanto, va a ser una legislatura con mucho contenido, pero empieza con muchísima tensión política. Los bloques configurados en el Congreso tienen poquitos puentes entre sí y temo que vamos a un momento de confrontación”.

El nacionalismo en Euskadi

“Es muy interesante lo que está pasando en el País Vasco, porque realmente hay un cambio de ciclo político. Por un lado, hay un relevo generacional tanto de los líderes que van a encabezar las listas del PNV como de Bildu. Por otro hay también un cambio en cuanto a las prioridades políticas. Bildu se ha dado cuenta de que le va muchísimo mejor enfatizando y subrayando las políticas sociales y sus propuestas de ámbito social, más que poniendo todo el énfasis exclusivamente en el ámbito nacionalista identitario. Al mismo tiempo, el PNV está intentando reaccionar de unos últimos resultados a indicadores electorales que no han sido muy beneficiosos, más bien al contrario. Al final, va a ser muy importante la decisión que el Partido Socialista de Euskadi tome para dar la Lehendakaritza a una fuerza o a otra. Ya ha manifestado su voluntad de que sea el PNV, pero van a tener que cuidar y van a tener que hacer muy bien esa gestión para evitar perder apoyos”.

Israel y Gaza

“Poco a poco se ha ido poniendo en evidencia que no valía con condenar el atentado de Hamás y decir que ya tenía derecho a la legítima defensa, sino que esa legítima defensa tenía que hacerse de forma proporcionada en el ámbito del derecho internacional. Muy pronto, se empezó a ver que la reacción de Netanyahu ni era proporcional, ni se hacía de acuerdo a las más mínimas reglas del derecho internacional. Ha habido una evolución de cara a mostrar el rechazo a lo que Netanyahu está haciendo ahora mismo. Ojo, tanto en Gaza como en Cisjordania, donde Hamás no está. No entiendo a las fuerzas conservadoras que quieren hacer también de esto motivo de oposición. Llama mucho la atención la postura del Partido Popular que llevaba en su programa electoral ayudar a la resolución del conflicto y la propuesta de los dos Estados. Sin embargo, después, cuando se manifiesta esa misma opinión por parte del presidente del Gobierno, ellos se colocan en contra”.