Javier Ruiz: "La derecha en España está a la derecha de la derecha"

El periodista Javier Ruiz (Valencia, 1973) ha desarrollado una intensa carrera profesional en el terreno audiovisual, particularmente especializado en asuntos económicos. En la actualidad, compatibiliza su trabajo en la Cadena Ser con su colaboración en el programa Hablando claro de TVE. Recientemente ha publicado su último libro El edificio España: "Es la forma de representar los cinco niveles de renta que hay en España. Los cinco pisos, por decirlo así. El 20% más pobre, vive en el sótano. Los siguientes veintes por ciento son las clases medias y el 20% más rico vive en el ático. La conclusión fundamental es que quienes viven en el sótano y quienes viven en el ático cada vez están más lejos y se separan más. La desigualdad entre los más ricos y los más pobres está creciendo de manera muy peligrosa".

Desigualdad

"Que la desigualdad no sea parte del debate político en España es un escándalo que se explica de varias formas. La primera, porque los pobres no votan y, por tanto, no importan. Esto es un problema: tenemos agujeros negros de la democracia en nuestro país, barrios pobres que no votan y, como no votan, no hay políticas de redistribución. Lo segundo, como los ricos sí votan, los que tienen rentas sí acuden a las urnas, muchas de las políticas que se hacen son de blindaje de rentas, es decir, de blindar a los que más tienen. Pero lo tercero, y lo más escandaloso, es que hay partidos que están intentando prohibir este debate, como el PP. Si no hay que hablar de cómo los ricos tienen más y los pobres tienen menos, ¿de qué hay que hablar? ¿Cuál es la agenda de la que sí hay que hablar?"

Percepción económica

"La percepción económica está muy politizada en España. Todo el mundo cree que la situación es un desastre vota al PP. Y si lo hace al PSOE, todo el mundo cree que la situación es buena. La mejor forma de medirlo es cuando uno le pregunta por su situación económica personal, que es cuando te dicen si que buena o muy buena. Es decir, no hay una percepción del Apocalipsis ahí fuera pese a que hay partidos que la anuncian todos los días. No obstante, es peligroso convencer a la gente de que viene el Apocalipsis porque la economía es una ciencia que se autoconfirma: si todos creemos que la economía se va a parar, empezamos a ahorrar, dejamos de gastar y la economía se para. Y me da la sensación de que hay algunos partidos que no están anunciando el Apocalipsis porque crean que viene, si no porque desean que venga para así poder gobernar".

Gestión gubernamental

"El Gobierno está haciendo en política social lo que hay que hacer, que es ir a los más pobres. ¿Cuál es el problema de este Ejecutivo? Empaquetar esas medidas como si fueran a salvar a la clase media, cuando no perciben que esto les salva a ellos. Estamos empaquetando con papel de regalo algo que es un regalo pero no para las clases medias. Todos sabemos que no se puede dejar caer a los más débiles, pero todos nos consideramos débiles y no todos lo somos. Hay gente que está mucho peor que nosotros, con lo cual el Gobierno sigue diciendo ‘esto es para todos’ y no lo es. Debería decir la verdad: esto es sólo para la gente más necesitada. Así no tendríamos esa discordancia entre el Gobierno que toma medidas y el apoyo a las medidas y la falta de apoyo al Ejecutivo".

Bajar impuestos

"En nuestro país, la derecha política y la económica están a la derecha de la derecha política y económica de todo el planeta. En España, la derecha está a la derecha de la derecha. En el mundo entero se ha llegado a la conclusión de que bajar impuestos no aumenta la actividad económica. Lo hemos visto una vez y otra, y se ha desmentido tanto en la teoría como en la práctica. Hemos visto que eso no funciona. Pero, en España, seguimos teniendo apóstoles del liberalismo financiados por cierta derecha económica, think tanks y la banca que siguen defendiendo cosas que sabemos que han fracasado. Tenemos gente que no está haciendo economía, está haciendo ideología ultraliberal. Esto está muy bien si eres ultra rico, pero que para el resto de la población es una estafa y se está vendiendo como si esto fuera el consenso ideológico. Y no lo es, es un robo a los más pobres para dárselo a los más ricos. A ver si el problema van a ser ellos y no los que defendemos, como decía Rajoy, el sentido común".

Radicalismo de derechas

"Es curioso, el paisaje internacional deja al PP Europeo defendiendo políticas que está aplicando el PSOE en España y el PP español está incómodo porque considera que sus colegas conservadores están demasiado a la izquierda. Pero es que, además, tenemos al PP español defendiendo las políticas que acabamos de ver que han fracasado en materia de impuestos en Gran Bretaña. Y también tenemos al PP y a la derecha española diciendo no hay que gravar a las eléctricas cuando el Gobierno británico lo va hacer no con 2.000 millones como aquí, sino con 46.000 millones. Y no, dos años como aquí, sino cinco años. Tenemos una derecha aquí que está a la derecha de lo más conservador en toda Europa. Creo que no tenemos un problema de radicalismo de izquierdas, lo tenemos de radicalismo de derechas".

Suben los tipos de interés

"Normalmente se suben los tipos de interés cuando toda la gente tiene dinero y todo el mundo está comprando. Y cuando todos queremos comprar una televisión, de repente suben de precio porque todos tenemos dinero y estamos dispuestos a pagar un poco más, y un poco más, por ella. Esas son las crisis de inflación de siempre, la llamada inflación de demanda. Esta vez lo que tenemos es una inflación de oferta. Es la oferta de energía la que está rematadamente cara porque hay una guerra. Cuando los bancos centrales suben tipos están agravando la crisis de poder adquisitivo que tenemos. Estamos siguiendo a EEUU hacia un precipicio, porque estas subidas de tipos, si siguen a esta velocidad y en este nivel, nos llevan a la recesión".

Poderes económicos ocultos

"Tengo un problema con la denuncia de Pedro Sánchez. A mí no me cabe duda de que hay poderes económicos que están dando zancadillas al Gobierno. Lo creo, pero la acusación del presidente es altamente irresponsable porque, si los hay, su labor es denunciarlos y no vale hacerlo de forma vaga. Si él cree que eso se está produciendo, su obligación es decir quién, cómo y cuándo. Y Sánchez no dice ni quién, ni cómo, ni cuándo.

Y ya que estamos, tengo un problema adicional con los periodistas que le entrevistan. Nadie le ha repreguntado quién, ni cómo, ni cuándo. Esto es un drama periodístico también ya que si el presidente cree que hay una traición a España su obligación es contestar, y si lo dice la obligación periodística es concretarlo. No entiendo ni una cosa ni la otra".

Alternativas del PP

"Soy crítico con muchas de las cosas que está haciendo el PP. Pero está haciendo propuestas que tienen sentido económico y algunas otras son verdaderas locuras disparatadas. Bajar los impuestos a los ricos es una inequidad social y un disparate económico ya que ni eso reactiva la economía, ni es justicia social en un momento como éste. Pero su propuesta de bajar la fiscalidad al gas, que luego ha adoptado el Gobierno, era una buena propuesta cuando la hizo el PP. Y su propuesta de bajar ahora el IVA a los alimentos es buena, aunque la haga el PP. No termino de entender que haya gente que considere que está mal porque la plantea el PP. Todo el mundo compra o la camiseta del Madrid o la del Barça, está en una trinchera o en otra. Yo digo que ha llegado el momento de vender camisetas del árbitro. Necesitamos empezar a entendernos".

Negociar los PGE

"Cuando el PP de José María Aznar pactó con Jordi Pujol y se traspasó el IVA a las autonomías resulta que aquello no era ni una hipoteca ni ceder. Ahora, cuando se amplían ciertas cosas es una traición. Cuando el PP lo hacía, estaba bien. Pero si lo hacemos hoy, está mal. Cuando el PP pactó con Arzalluz, aquello no era pactar con el nacionalismo vasco. Pero ahora si se pacta con el nuevo PNV o con Bildu, eso es apoyarte en los proetarras. Considero que, con una mínima base, deberíamos pedirle a nuestra clase política que no nos tomen por bobos. Entendemos que es muy duro estar en la oposición pero si toma al votante por bobo, su permanencia en la oposición va a ser muy larga y no es creíble".

Edificio España

"En mi libro Edificio España digo que tenemos un edificio en el que el 20% más pobre vive en el sótano y cada vez es más pobre. El 20% más rico cada vez es más rico y se nos ha olvidado reparar el ascensor social. Y esto es lo que hay que resolver: hay que reparar fiscalmente el país y cambiar el sistema de impuestos. Y hay que hacerlo para que las grandes corporaciones paguen en función de sus beneficios y para que las grandes fortunas lo hagan en función de sus posibilidades. También hay que reparar la educación ya que tiene que servir para subir de clase social en este país. Quien trabaja y se esfuerza debe tener una recompensa, si no estamos estafando a nuestros jóvenes. Si tú naces pobre y mueres pobre y si tú naces rico y mueres rico, independientemente de lo que hagas, eso no es economía, es una partida trucada".

Optimismo o pesimismo

"Tengo todas las dudas del mundo sobre hacia dónde va la economía porque todo depende de un factor: el paro. Si el empleo va bien, la economía va bien. Si tú tienes tu puesto de trabajo, todavía puedes quitarte ciertas cosas, puedes recibir ciertas ayudas y puedes salir adelante de una manera o de otra. Pero si no tienes un puesto de trabajo, entonces lo primero que cae es la hipoteca, después vienen los embargos y los desahucios, las colas del hambre y todo lo que ya hemos visto muy recientemente. Mientras el empleo aguante, soy optimista".