José Miguel Contreras: “Ante una catástrofe, el PP siempre intenta extender falsedades para sembrar dudas"

El periodista, catedrático de Comunicación y accionista de infoLibre José Miguel Contreras cree que la sociedad occidental actual vive acosada por una serie de amenazas que pretenden acabar con el orden democrático tal y como lo hemos entendido en las últimas décadas. El proceso es muy similar en diferentes países. Grupos ultraconservadores promueven campañas de descrédito de la política tradicional y extienden un generalizado miedo ante amenazas sobredimensionadas e intangibles. Con su presión, arrastran a sectores conservadores históricos a una deriva de imprevisibles consecuencias. La base de la estrategia, a su juicio, se cimenta en la extensión en el uso indiscriminado de campañas de desinformación promovidas desde medios tradicionales a medios y plataformas digitales dirigidos a comunidades que aceptan aislarse de la información que les llega.

Clima político

"Hay en una significativa parte de la población un creciente sentimiento de descalificación de la política. Lo que más sorprende es que en muchos casos viene propiciado desde dentro de la propia política. A veces el deseo de hacer oposición, de ir contra el gobierno, se confunde con un ejercicio de antipolítica que, curiosamente, de cara al futuro, lo único que hará es perjudicar precisamente a esos partidos que lo están propiciando. Lo estamos viendo claramente con el crecimiento de fuerzas extremistas de la derecha, impulsado por la dureza de la oposición conservadora que está haciendo frente al Gobierno actual. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la manifiesta imposibilidad de llegar a grandes acuerdos entre los principales partidos, decidida de forma rotunda por parte del Partido Popular, que quiere plasmar su rechazo absoluto al actual gobierno de Pedro Sánchez”.

Impacto político de la dana

“La tragedia de la dana de Valencia ha tenido un impacto demoledor sobre la población española que condiciona cualquier análisis que se quiera hacer. La desgracia, la catástrofe vivida, cobra especial fuerza si se considera la posibilidad de que algún organismo público o algún gestor haya tenido responsabilidad directa en lo que ha acaecido. Es evidente que hablamos de una catástrofe natural, pero también es cada vez más evidente, por los datos que se conocen, que ha habido un manifiesto error de gestión que, de manera clara y contrastada, tal y como todos los datos confirman, recae fundamentalmente en el Gobierno de la Comunidad Autónoma presidido por el señor Mazón. Esto está llevando al Partido Popular a una situación de delirio en la que, en lugar de afrontar las responsabilidades directas, está jugando a una estrategia muy complicada que es la de intentar irradiar una responsabilidad difusa que busca implicar al Gobierno central e intentar disipar la responsabilidad directa que claramente tiene el Gobierno valenciano”

Lo que la ciudadanía interpreta

“Para la ciudadanía, en un primer momento, creo que resulta prácticamente imposible entender los problemas de gestión que han acompañado a la catástrofe vivida en Valencia. Es importante aceptar que lo lógico y normal es que los ciudadanos, igual que las autoridades, de lo primero que deben ocuparse esos primeros días y semanas es de ayudar a resolver el impacto de la catástrofe y, en paralelo, ir preparando y acumulando la información suficiente para entender qué ha ocurrido. Aquí, desde el primer momento, el temor de los dirigentes del Partido Popular de que se visualice la evidente responsabilidad directa que el Gobierno autonómico, presidido por el señor Mazón, ha tenido en lo que ha ocurrido ha derivado en que todo se mezcle. También en que todo esté de alguna manera oscurecido, provocando un efecto de confusión en parte de la ciudadanía que acaba asumiendo que buena parte de lo ocurrido es responsabilidad del Estado de forma genérica. La conclusión es que no se sienten amparados o respaldados por la clase política”.

La posición del PP

“El Partido Popular se encuentra en una situación complicada desde hace días y es que no termina de decidir si Mazón es culpable o inocente y se mueve en un territorio complejo. No le apoya nunca de manera taxativa pero, por otro lado, tampoco le considera responsable, lo cual lleva a una posición delirante, muy difícil de explicar y muy complicada de sostener en el tiempo. Algunos portavoces del Partido Popular acusan al Gobierno central de no haber actuado por encima de la incompetencia manifiesta del señor Mazón. Pero si estás pidiendo esto, lógicamente estás reconociendo entonces que el señor Mazón fue un incompetente, un irresponsable y por tanto tiene que ser declarada públicamente su inoperancia absoluta al frente del gobierno de Valencia”.

La gran mentira como arma de defensa

“La estrategia del Partido Popular, cada vez que bajo su responsabilidad ha habido grandes acontecimientos luctuosos con víctimas de por medio, siempre ha sido la misma. Ha intentado extender lo que los americanos llaman ‘la gran mentira’, es decir, establecer un escenario falso, pero que, a base de repetirlo, repetirlo, repetirlo y repetirlo, acaba creando en la ciudadanía la sensación de que es un asunto discutible, no aclarado y sobre el que hay sombras de duda. Pasó con el 11M, con el covid, con el Yak-42, etc. Con la dana, lo que hizo el PP fue empezar a esparcir sospechas de culpabilidad en el Gobierno central. Se habló de que Pedro Sánchez no estaba, del ministro Marlaska o de la ministra de Defensa. Días después, aparece Teresa Ribera, a la que habían ignorado aquellos primeros días. Finalmente, una vez más, han perdido otra batalla. En este caso, para impedir su nombramiento en Europa. Sus propios compañeros del Partido Popular Europeo han rechazado la postura que defendían los miembros del PP en España”.

Verdad o mentira

"Uno de los grandes problemas que subsiste en la sociedad actual es el de distinguir lo que es cierto de lo que no lo es. Parece difícil de entender cómo no podemos ser capaces de diferenciar cuándo algo es verdad y cuándo es mentira. El problema surge cuando hay personas, hay grupos, que incitan voluntariamente a que esta confusión se produzca. Ocurre en España y en otros países del mundo. Hay un intento deliberado, cada vez que hay un hecho que perjudica a un grupo político determinado, de buscar sustituir la certeza por el concepto de lo opinable. Con los hechos comprobados no caben opiniones. Son dos elementos distintos. Las certezas no se pueden convertir en argumentos opinables. Por otro lado, es muy importante que nadie pretenda presentar los argumentos opinables como certezas. Este juego es la base, seguramente, para intentar distinguir la verdad de la mentira en la comunicación política actual”.

La comunicación alternativa

“El auge de estos nuevos líderes de opinión llamados influencer que, como estamos viendo, incluso llegan a medios nacionales, está haciendo crecer un fenómeno desconocido a este nivel en España. Suelen utilizar redes alternativas a través de las que buscan y propician la creación de estados generalizados de caos y de descrédito de la política. En muchos casos, estamos hablando de organizaciones internacionales que esparcen este tipo de mensajes con el único fin de destruir la base de los Estados democráticos. Es importante entender que los malos, es decir, organizaciones dedicadas firmemente a hacer el mal, trabajan intensamente y con gran cantidad de recursos económicos y frente a ellos existe una ciudadanía y a veces una clase política que actúa con demasiada inocencia, pensando que simplemente haciendo el bien se contrarresta el mal. Creo que es fundamental que, a través de legislaciones específicas, de la movilización social y de la sensibilización general, seamos conscientes del rival al que nos enfrentamos, de su potencia y del peligro que tiene su posible victoria”.

Aldama al ataque

“El empresario Aldama, autoinculpado por corrupción, ha reaparecido en el primer plano de la actualidad y ha sido recibido con euforia por la derecha política y mediática. El problema es que las acusaciones de Aldama no se apoyan en prueba alguna y han sido desmentidas por algunos a los que pone en su diana. Además, algunas de sus afirmaciones rozan la comedia, como la de plantear que el presidente del Gobierno ansiaba conocerle y agradecerle sus servicios y para ello le cita en un pasillo trasero de un teatro en el que iba a dar un mitin. Además de lo disparatado del relato, ni siquiera se plantea delito alguno en la revelación, más allá de que el corrupto procesado reconozca que hacerse una foto con él pone en entredicho la moralidad de quien pose a su lado. El PP y sus medios afines querrán aprovechar el paréntesis para tapar los problemas derivados de la gestión de la dana y se agarrarán a lo que sea para eludir el asunto Mazón”.

El auge del autoritarismo

“La situación política actual, que es bastante similar en otros países occidentales, hace entender que estamos ante un problema extraordinariamente serio. Estamos hablando de que en todo el mundo occidental estamos viviendo procesos similares de debilitamiento de las estructuras democráticas impulsados por grupos que promueven la sensación de caos, de descrédito general de la política y que lo que proponen como solución alternativa son posturas extremistas que se presentan como la alternativa a los modelos políticos tradicionales. En realidad, sí que están representando el modelo político más tradicional que existe, el autoritarismo, el absolutismo de la mano de liderazgos extremos y populistas. Ahora mismo estamos en un momento clave y determinante, porque estos movimientos extremistas nunca habían llegado tan lejos. Estamos en un momento crucial de la batalla en el que las democracias más desarrolladas tienen que poner todos los medios frente al ataque del populismo, de los extremismos y de los absolutismos”.

Abandonar X

“El debate en torno a si quienes están en contra de la desinformación y en contra de los discursos de odio deben abandonar la plataforma X o no creo que es una cuestión opinable y no una certeza. Hay argumentos para sostener ambas posiciones. Personalmente, soy partidario de estar en todos los frentes y de que, precisamente teniendo en cuenta que quienes dominan los discursos del odio, quienes promueven la confrontación y quieren extender situaciones de caos generalizado en la sociedad, están muy activos, creo que no se les puede dejar solos y con el campo abierto. Yo soy partidario de estar en X, de estar en Bluesky y de estar en todas las plataformas que sea necesario, defendiendo discursos de civilización, de defensa de la ciencia, del conocimiento, de la democracia, de los valores, de la conversación, del debate político y, desde luego, para luchar abiertamente contra el discurso del odio, contra la mala educación, contra la falta de respeto, contra el insulto y contra todo aquello que pueda suponer un deterioro de la vida civilizada y pacífica”.

Mayoría para gobernar

“La situación política española parece que no terminamos de asumirla o de entenderla. O, mejor dicho, hay quienes no quieren aceptarla. El Gobierno actual consiguió la investidura frente a una derecha aliada a la ultraderecha que proponía un país opuesto a la aceptación de un Estado diverso, complejo y plural. El gobierno que tenemos actualmente está liderado por el Partido Socialista, que tiene una extraordinaria debilidad parlamentaria y que está obligado a buscar permanentemente acuerdos entre grupos muy diferentes. El PSOE no tiene problemas internos y no suele tener ninguna dificultad para sacar adelante un voto unificado de todos sus diputados. El problema de alcanzar la mayoría parlamentaria viene de varios frentes: la pelea a la izquierda entre Sumar y Podemos; en Cataluña, el enfrentamiento abierto y casi cruento entre Junts y Esquerra Republicana; y en Euskadi, la disputa entre el PNV y Bildu. Tenemos un gobierno sostenido en una mayoría muy complicada que, hasta ahora, se ha alcanzado en las votaciones más importantes, pero que genera un ruido enturbiador en los procesos de negociación y en votaciones no determinantes”.

Trump otra vez

“Resulta muy difícil establecer qué trascendencia internacional puede tener la vuelta de Trump al poder. Su victoria está basada en el apoyo de un electorado que sigue confiando en su posición como hombre capaz de cambiar la política tradicional y recuperar una América boyante y esplendorosa. El principal problema en esta elección ha sido el descenso del voto demócrata de alrededor de siete millones de electores. La explicación de lo ocurrido en Estados Unidos ha sido la movilización del electorado de Trump y la desmovilización del electorado demócrata. ¿Cómo va a ser la Administración Trump? Las primeras señales superan la pesadilla. Los primeros nombramientos están recayendo en personajes oscuros que representan una ruptura con cualquier visión de progreso. La inmigración la administrará un racista declarado; el medio ambiente, un negacionista; la salud pública, una antivacunas; la educación, una experta en lucha libre; la defensa, un presentador de televisión. Su candidato a fiscal general ha tenido que declinar la oferta al estar implicado en escándalos sexuales con menores. Es obligado mantener los ojos abiertos frente a los primeros nombramientos, a la espera de ver cómo se desenvuelve su acción política. Pero, desde luego, la perspectiva no es muy esperanzadora.