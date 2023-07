Rosa Villacastín: "Nunca me había identificado tanto con el PSOE, lo digo abiertamente"

La periodista Rosa Villacastín (Ávila, 1947) ha desarrollado una intensa carrera que empieza en los años 70 como cronista parlamentaria del diario Pueblo. Hoy en día sigue en activo, colaborando con diferentes medios y dedicada especialmente a contenidos de sociedad. Mantiene públicamente un compromiso en favor de las ideas progresistas y siempre ha sido defensora del feminismo. Sobre las elecciones del próximo domingo, se mantiene firme en pedir que la gente de izquierdas se movilice y salga a votar ante el peligro de lo que puede suponer un Gobierno de PP y Vox: "Se van a dar muchos pasos atrás, por eso hay que ir a votar".

La experiencia de votar

"Yo voté por primera vez en el año 77, en las primeras elecciones, y sigo sintiendo esa emoción. El 23J podría haberme ido fuera, pero me gusta ir al colegio que me corresponde, coger la papeleta y meterla en la urna porque pertenezco a una generación que todo eso tardamos mucho en hacerlo. Lo sigo disfrutando mucho. Me sorprende que haya gente que se quede en su casa, porque hay tantas posibilidades para votar que no entiendo que alguien no lo haga, que no le interese la política porque nos afecta en todos los aspectos de la vida, como nos afectan los partidos. Hay que saber elegir y elegir por sentimientos, por simpatías. Pero, sobre todo, hay que pensar en quién lo hace mejor".

Acción de gobierno

"Cuando Sánchez se hizo cargo de esta legislatura nunca pensó la de problemas que se le iban a presentar. Pacta el Gobierno de coalición con Unidas Podemos porque no tenía los votos suficientes para gobernar solo, y después pacta con Bildu y otros grupos para sacar adelante las votaciones, y esto ya va a ser lo habitual en la política española y hay que aceptarlo. Han hecho muchísimas cosas en tiempos muy difíciles para las mujeres, para ayudar a muchísimos colectivos y también una reforma laboral en un momento en que tuvimos una pandemia. ¿Quién se podía imaginar que un país se podía cerrar, que no iban a volar los aviones, que los coches no iban a poder circular, que no íbamos a poder salir de casa? Pues ocurrió. Tuvimos vacunas y se ayudó a la gente. El Gobierno se encontró una crisis tremenda que ha sabido solventar muy bien. Si quitas el sí es sí, que creo que se ha gestionado mal, el resto es positivo".

Alberto Núñez Feijóo

"Cuando vino a Madrid para ser presidente del PP, mucha gente pensábamos que era un señor muy inteligente, que sabía de todo y que tenía un carácter templado. Nos hemos dado cuenta de las mentiras que dice. Y para mí es un político que miente para arrancar votos. Me parece un fraude porque creo que a la ciudadanía hay que decirle la verdad, pero anda con triquiñuelas, ahora con lo de Correos, creando esa inquietud sobre que los votos se pueden trucar. A mí no me parece de un político de talla, que espera gobernar en algún momento. Me parece un fraude."

Yolanda Díaz

"Yolanda Díaz está haciendo una campaña eficaz, tiene mucho tirón. Sin embargo, ha tocado dos o tres temas que son muy sensibles. Por ejemplo, lo de los periodistas, proponiendo que se creara una especie de consejo para que aquellos que mienten apartarlos. Estoy en la junta directiva de la Asociación de la Prensa y, por supuesto, eso no lo hemos contemplado en ningún momento. Y, por eso, creo que lo retiraron inmediatamente. Y lo de hacer en Cataluña un nuevo referéndum. Cataluña está desarbolada, lo que hay que hacer es luchar para que los partidos independentistas no vuelvan a lo mismo. Sánchez eso lo ha trabajado bastante bien".

Santiago Abascal

"Tratar de ocultar a Vox tampoco beneficia. Hay que contrastar las ideas que Abascal aporta con las que tienen otros partidos, con las que tiene el PSOE, por ejemplo. Si vemos su programa nos encontramos que no quieren las autonomías, ni la igualdad de la mujer. Por supuesto, no comulgo con ese señor para nada. Pero sí tienen que estar en ese panorama y en esta situación en la que nos encontramos, sobre todo para poder contrastar ideas con ellos".

Votantes de derechas

"La gente de derechas puede que vaya a votar más. Hubo un tiempo en que se decía que la gente de derechas se iba a cazar o de vacaciones, pero ahora se dice que es la izquierda la que no va a votar. En la derecha, actualmente, son más militantes, no porque sean militantes del partido por pagar una cuota sino por el mantenimiento de las ideas del partido al que siguen. Les perdonan todo. Les van a votar hagan lo que hagan. Les da igual. ¿Que mienten? No pasa nada. ¿Que roban? Tampoco pasa nada. Ellos van a votar siempre para que no salga la izquierda. En eso hay que alabarlos, por la constancia que tienen y por el sentido de ser fieles a sus partidos. Ni los cuestionan, siguen votándoles. El único partido que está condenado como partido es el PP. Y les da lo mismo, van a votar y van a votarles a ellos".

Abstención de izquierdas

"Me da lo mismo que sea de izquierdas que de derecha, en casa no hay que quedarse: hay que salir a votar. Sobre todo la izquierda, que es lo que a mí me gustaría que saliera de las elecciones: un gobierno de izquierda. Estoy pidiendo el voto en Twitter constantemente porque que si ganan el PP y Vox, entre los colectivos más perjudicados vamos a estar las mujeres. Ya lo estamos viendo en los nuevos Gobiernos que están formando: van contra la igualdad, contra las personas trans o contra el aborto. Nunca pensé que podríamos volver otra vez al tema del aborto, ya lo viví en los años 70. Se van a dar muchos pasos atrás, por eso hay que salir e ir a votar".

ETA en campaña

"A ETA le hemos dicho siempre que si dejaban las armas y pedían perdón se podían incorporar a la vida civil. Han sido una secta y unos asesinos, pero si pagaban sus penas en la cárcel, como un señor cualquiera que mata y sale a la calle, es porque ya ha cumplido su condena. Depende qué crímenes haya cometido, si han matado a 50 personas me parece fatal, y si no han pedido perdón, también. Pero algunos tienen penas mucho menores porque sus delitos son menores. Y a Bildu se empeñan en igualarlos a ETA y no son ETA. Bildu se ha incorporado perfectamente a la vida política. ¿Otros? Tendría que ver qué es lo que han hecho, qué penas: no es igual un jefe de ETA que otra persona. Pero es cierto que tengo muchísimas dudas, no es un tema que tenga tan claro".

El lugar de las víctimas

"Yo, con las víctimas siempre. A mí me tocó en esa época, en el 77, informar sobre muchos asesinatos por parte de ETA de policías y guardias civiles. Y cuando llegaba a tanatorios sólo estaban las víctimas: las mujeres, las madres que venían de pueblos de Castilla o de Extremadura. Y ahí estaban las víctimas, solitas: ningún político se acercaba a ellas. Eso ha cambiado y hoy están muy protegidas en distintos colectivos. Se les debe todo el respeto del mundo y toda la ayuda que se les pueda prestar, pero no pueden ser ellas las que marquen la política. La política es una actividad de los políticos, no de las víctimas. A las víctimas hay que ayudarlas en todo, pueden expresar su opinión y estar en un partido o apoyar a unos o a otros. Pero la política son los partidos y los políticos los que elegimos los ciudadanos".

¿Un gobierno PP-Vox?

"Vox odia a las mujeres. Quieren a esa mujer del franquismo, la que se limita a apoyar al hombre. ¿Cómo vamos a volver atrás con todos los derechos que hemos conseguido? Es lo que ellos pretenden y mi temor es que si ganan van a hacer lo mismo que han hecho en estas municipales y autonómicas. Las mujeres y los homosexuales vamos a ser los grandes damnificados. Yo, que viví toda la Transición, no quiero que eso vuelva a pasar. No quiero que las mujeres tengamos que salir todos los días con la pancarta. Ya hemos salido y nos hemos ganado nuestros derechos. Quiero estar en el 2023, que se sigan aplicando todas las leyes que se han aprobado a favor de los grupos y de los trabajadores más desfavorecidos, y que la mujer siga teniendo todos sus derechos sin que nos recorten una coma. Por eso pido a todas las mujeres que vayan a votar, y que vayan a votar al PSOE o a Sumar. Y lo pido, evidentemente, también a todos, no sólo a las mujeres".

Artistas comprometidos

"Todos estuvimos con el No a la guerra cuando Aznar estaba en el grupo de las Azores. Cuando la gente se empieza a posicionar abiertamente tiene mucho que perder, por ejemplo, en el mundo de la cultura. Ya sabes que, si un ayuntamiento es del PP, difícilmente van a contratar a una persona que se haya posicionado en su contra. Se pagó muy caro el No a la guerra. Sin embargo, cómo estará la situación ahora que más de 300 artistas, entre los que están gente como Pedro Almodóvar o Serrat, han vuelto a comprometerse. Nunca me había identificado tanto con el PSOE como ahora, lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque vemos que hay peligro de que las cosas cambien y sea un retroceso. En Valencia, por más que intenten disimularlo, lo más sensible se lo han entregado a Vox, aunque digan que todo el tema mujeres se lo ha quedado el presidente. En Extremadura, Guardiola, la nueva presidenta, dijo que no iba ni a tomar café con ellos y la hicieron retroceder, y ha tenido que hacer un pacto de gobierno. La gente ve que peligran derechos que teníamos muy asentados ya".