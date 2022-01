Animación, videojuegos y el descomunal fenómeno ‘Arcane’ en Netflix

En prácticamente todas las listas de mejores series de la historia aparecen varias de animación. Los Simpsons suele encabezar las recomendaciones entre las realizadas con dibujos. Une a su calidad su concepto abierto a todos los públicos.

Padre de familia, South Park, Futurama, Rick y Morty y algunas otras aparecen también salpicadas entre las series más valoradas en diferentes puestos. Pero la proporción de animación entre las series destacadas como las mejores está aumentando rápidamente.

Cuatro series de animación entre las mejores de 2021

Resulta elocuente el hecho de que la gran plataforma recomendadora de películas y series en castellano, Filmaffinity, destaque cuatro series de animación entre las diez mejores de 2021: Arcane: league of legends, Cortar por la línea de puntos, Odd taxi e Invencible. No sólo eso, Arcane ocupa el primer puesto y Cortar por la línea de puntos el segundo y son las únicas del año en superar la calificación de ocho sobre diez, otorgada por los usuarios.

Puede que la comunidad seguidora de la animación haya encontrado refugio en esta página y esté sesgando el resultado. También podría ser que algunos medios generalistas minusvaloren en cierta medida el fenómeno y no concedan mucha presencia a las series desarrolladas con ordenador.

Estados Unidos, Japón, Italia o México entre los productores

En cualquier caso, las series de animación para adultos pasan por un magnífico momento. Las producciones mencionadas en la lista de Filmaffinity pertenecen a las industrias de varios países; Estados Unidos, Italia y Japón. Y bajando hasta el puesto 18 aparece también una producción mexicana, Maya y los tres.

Este nicho de mercado probablemente se consolide aún más a medida que sus seguidores cumplan años y vayan aumentando la base demográfica interesada por él. La animación no supone más que una forma diferente de enfrentarse a las historias. Caben todos los géneros, tonos y estilos, como ocurre con la imagen real. Pero esta no suele despertar rechazo. Hay espectadores, sin embargo, que no conciben ver series animadas. Cierto es que otros sienten una vinculación extraordinaria con ellas, diferente a la que despierta la ficción interpretada por actores.

Series que generan comunidad

Una de las características de algunas de las series de dibujos u ordenador más valoradas es su capacidad para generar comunidad. Varios de estos títulos están relacionados con el manga o los videojuegos. En ambos casos, llegan a espectadores que están acostumbrados a encontrar a sus iguales en las redes sociales. A menudo copan los temas más comentados de internet. Tienen sus propios streamers, creadores de contenido en la red, que juegan en público o retransmiten partidas, ampliando la repercusión de las obras originales.

Consolidan también pequeñas o inmensas industrias en torno a ellos. Muñecos, tebeos o incontables objetos con sus protagonistas… Incluso un fenómeno propio, como es el fan art. Se trata de dibujos o historias desarrolladas por los seguidores de una serie, película o juego que puede recrear personajes o inventar nuevos caminos de la historia, generando, en los casos de éxito, nuevos seguidores. Otra parte de los seguidores se apuntan al cosplay, disfrazarse como alguno de los personajes y adoptar su rol.

El de los superhéroes, la ciencia ficción y la fantasía con imagen real también son géneros que dan pie a este tipo de relación del público con la obra desde hace muchas décadas. Spider-man, La guerra de las Galaxias, El señor de los anillos o Harry Potter son algunos entre cientos de ejemplos. Como era de esperar, el fenómeno está consolidando su hueco en las plataformas audiovisuales.

‘Arcane’, la serie mejor valorada de 2021 en Filmaffinity

La serie que encabeza la lista de favoritas de 2021 en Filmaffinity, Arcane, resulta paradigmática de un fenómeno descomunal en la industria del entretenimiento. Ha nacido como un producto derivado de uno de los videojuegos más importantes de la historia, League of legends, Lol. Los jugadores acceden gratis a él desde su ordenador. Eligen un personaje, un “campeón”, y se integran en un equipo de cinco participantes contra otros cinco, en un sistema de uno contra uno. Solo quien quiere paga por herramientas y complementos. Aunque está estimado que más del noventa y cinco por ciento de los jugadores nunca desembolsa dinero en el juego, el negocio sigue siendo fabuloso por la enorme base de participantes.

Lol destaca especialmente en dos facetas, primero por tratarse del juego de ordenador más jugado del mundo y en segundo lugar por ser el más importante en los deportes electrónicos, los esports. En 2016 superó en seguimiento en línea y en directo a la liga de baloncesto americana, la NBA. En 2020, 45 millones de espectadores coincidieron en internet siguiendo la final de su campeonato del mundo.

A raíz del juego se han creado varios productos. Comics, en colaboración con la editora Marvel, varios juegos en otros soportes y grupos de música virtuales. Por ejemplo, crearon un grupo femenino de dibujos animados de pop coreano, el conocido como kpop, K/DA, cuya canción más popular, Pop/Stars ha sido vista casi quinientos millones de veces en Youtube. Y es que al menos cuatro compositores trabajan con exclusividad para el estudio que produce Lol, así como cientos de programadores y diseñadores. Es uno de los factores que les facilita expandirse.

Dos hermanas en un mundo retrofuturista

Finalmente, llegamos al desarrollo de esta serie de televisión que se emite en Netflix. Los jugadores de Lol pueden elegir para su participación en la aventura entre más de ciento cuarenta “campeones”, como se denominan. En la serie se ha elegido un puñado para desarrollarlos como personajes, y a dos como protagonistas, las hermanas Vi y Jinx. La acción se ha situado en una deteriorada y oscura ciudad, Zaun, reverso de otra próspera e idealizada, Piltover. La apuesta estética se enmarca dentro de la corriente steampunk, creada en los años ochenta y con gran éxito desde entonces. Se trata de una recreación retrofuturista, con referencias victorianas y a los vehículos de vapor, en la que a viejos objetos de cuero, metal, madera o cristal se les da un diseño futurista.

La complejidad del mundo inventado, el interés humano de los personajes y la evolucionada narrativa de la historia, unidos a la sofisticación y belleza visuales de la serie han convencido mayoritariamente a los espectadores y a los críticos. Se anuncia como uno de los principales reclamos, y es cierto, el hecho de que no hace falta tener conocimientos previos del universo de League of legends para incorporarse a la serie.

Habrá segunda temporada

Actualmente puede verse la primera temporada, que consta de nueve episodios de unos cuarenta minutos. La segunda entrega se encuentra en desarrollo, aunque ya se ha anunciado que su estreno no estará disponible en 2022.

Los creadores de la serie son Christian Linke y Alex Yee, que provienen del equipo del videojuego, de la empresa Riot Games, del que forman parte desde hace una década. Habían desarrollado previamente un videoclip con el personaje de Jinx y quedaron encantados con el trabajo del estudio que lo realizó, Fortiche Producction. Explican que, en su caso, la dirección de actores ha sido sustituida por la dirección de animadores, pues son ellos los encargados de mostrar pensamientos y emociones de los personajes. Los guionistas les explican a ellos las motivaciones internas en cada escena para que consigan expresarlo con sus dibujos.

Arcane supone un paso más en la expansión creciente de la influencia en sectores concomitantes por parte de los videojuegos. Estos representan ya la porción más importante por volumen de negocio en la industria del entretenimiento.

Diseño americano, propiedad china

Riot Games, la empresa creadora de esta serie y el juego del que deriva, con sede en Estados Unidos, forma parte de Tencent. Según informa Meristation, este conglomerado chino se sitúa en el segundo puesto de compañías más valiosas del sector. Su dueño, Ma Huateng, ocupa el cuarto puesto entre la lista de millonarios chinos. En el mundo de los juegos, su compañía sólo es superada por Microsoft. La empresa fundada por Bill Gates ha sido noticia reciente por hacer una colosal adquisición. Ha pagado 68,7 miles de millones de dólares por Activision Blizzard, desarrolladora de numerosos juegos, entre ellos Call of Duty o Candy Crush.

Al no necesitar actores o actrices, salvo en el doblaje, y tratarse de obras de autoría muy colectiva, la capacidad de replicarse de los productos secundarios de un éxito, como en el caso de League of legends, es enorme. Quién sabe si el juego se puede convertir en un nuevo filón inagotable para hacer series y películas al estilo Marvel, DC Comics o La guerra de las galaxias.