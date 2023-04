‘Pequeñas cosas hermosas’, la devastadora pérdida de una madre

Disney+ ofrece una serie cerrada en ocho entregas que explora conflictos femeninos en el tono literario propio de muchas miniseries. En esta ocasión, la muerte de una madre se convierte en el trauma que destroza todo a su paso, como un tornado catastrófico.

Una madre que era el gran amor de la vida de la protagonista y la tabla de salvación de su familia. Han pasado los años, pero los efectos de que la existencia de Clare, el personaje central, descarrilara por la ausencia de quien fue la figura central de su biografía, aún hacen mella en ella y en quienes la rodean.

Recomponerse tras un duro golpe

La narración sigue los esfuerzos por recomponer trabajo y familia de la Clare actual, interpretada por la actriz Kathryn Hahn. A la vez que se presenta su situación actual conocemos a la Clare joven, a la que da vida Sarah Pidgeon y a su madre, la conmovedora Merritt Wever. Wever es de esas intérpretes sutiles que mejora cualquier producción y que ya atesora dos premios Emmy, por las series Jackie y Godless.

Este viaje a través de un duelo traumático y su dura recuperación ya había sido abordado por la autora del material original, Cheryld Strayed, en su primera novela y en su primer libro de ensayos, Salvaje, que llegó a ser el más vendido de Estados Unidos durante siete semanas.

Reese Witherspoon, actriz y productora

A raíz de aquel texto, la autora entró en contacto con Reese Witherspoon y Laura Dern, actrices responsables de esta adaptación. La primera se hizo con los derechos de aquel texto y los convirtió en una película, Alma Salvaje, que protagonizó junto a Dern en el papel de su madre.

Ya entonces, las dos intérpretes barajaron la idea de asociarse para convertir en ficción el siguiente libro de la autora, Pequeñas cosas hermosas, también un ensayo. Hace más de una década desde aquella decisión.

Entre tanto, Reese Witherspoon se ha convertido en una de las más exitosas productoras estadounidenses, con su empresa Hello Sunshine, especializada en historias escritas, dirigidas e interpretadas por mujeres.

Mujeres fuertes y complicadas

Big little lies, The morning show, o Little fires everywhere son algunas de sus series más destacadas. Todos quieren a Daisy Jones, en Prime Video, también estrenada hace poco, se ha convertido en otro de los títulos relevantes de la compañía, recreando la trayectoria de una banda de rock ficticia de los años setenta al estilo de Fleetwood Mac.

Todo un abanico de personajes femeninos fuertes, llenos de conflictos e imperfecciones, interpretados por mujeres atractivas, pero no de las que los cineastas eligen como bonitas compañeras de héroes viriles.

Una adaptación que es una nueva creación

Otra mujer, por supuesto, Liz Tigelaar, fue la encargada de convertir lo que originalmente era un ensayo en esta ficción. En realidad, se ha convertido en una obra completamente nueva, basada eso sí en el personaje y las dificultades de la autora original.

Cheryld Strayed cayó en la heroína y en relaciones sexuales casuales cuando su madre murió. Puso en serio peligro una carrera universitaria brillante y su futuro como escritora.

Ante la deriva a la que se estaba encaminando tomó la radical decisión de emprender un viaje a pie con una mochila a través de 1.800 kilómetros del sendero de la Cresta del Pacífico, en el oeste de Estados Unidos. Esa fue la aventura que se reflejó en Alma Salvaje.

Una vida alternativa a la que tuvo la autora

Pequeñas cosas hermosas presenta ahora una posible realidad alternativa que la autora y la adaptadora de su texto imaginan para la protagonista si aquel viaje sanador no hubiera tenido lugar y los traumas hubieran quedado sepultados pero no cicatrizados.

De la biografía real de la autora toman un trabajo que esta ocupó durante dos años anónimamente. Se encargó de una popular columna de consejos personales, Hello, Sugar, en la que a la vez que se dirigía a sus seguidores exponía reflexiones sobre sus propios problemas.

Dicha columna aparece en esta serie como una pequeña cuerda de la que tirar para salir a flote cuando todas las demás facetas del personaje de Clare parecen llevarla a la deriva.

Magulladas pero airosas

La serie resulta completamente coherente con el tipo de relatos preferidos por Reese Witherspoon. Vidas complicadas de mujeres, que se han ido enmarañando por delicadas situaciones familiares y de las que sus protagonistas consiguen finalmente salir airosas, aunque magulladas.

Historias que pretenden acompañar a sus espectadoras y darles herramientas para superar sus propios dilemas sin los trucos baratos de la autoayuda sino reflejando como se pueden llevar situaciones problemáticas a un cierto equilibrio, como un pasado que lastra se puede aligerar y dejar hueco a la felicidad.