Consuelo Peláez Sanmartín (Teruel, 1959) confiesa entre risas sus nervios antes de la gala de entrega de los Premios infoLibre que se celebra este viernes 25 de noviembre: "Tengo ganas de que pase el día porque no dejo de penar en qué voy a hacer yo ahí rodeada de gente con tantas tablas como Rozalén o Maribel Verdú". A pesar de su inquietud, esta licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo no esconde su alegría por recibir el galardón a los Librepensadores.

Y le hace especial ilusión recibirlo por su artículo Nunca se encontraron sus cadáveres en el que narra el asesinato después del golpe de Estado de sus dos abuelos maternos, Arturo Sanmartín Suñer y Sofía Polo Giménez, ambos maestros republicanos, vinculados a la Institución Libre de Enseñanza y defensores de una enseñanza pública. "Parece que escribes sobre algo que no le interesa a nadie, solo a familias que perdieron a seres queridos durante la Guerra Civil, y recibir un premio por eso es un honor", afirma esta socia de infoLibre que trabaja en la Cruz Roja en Madrid en el programa de refugiados y solicitantes de asilo.

Como nieta de represaliados, ¿qué siente cuando algunos políticos, como Alberto Núñez Feijóo, dice que derogará la Ley de Memoria Histórica y asegura que "hace ochenta años, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron"?

Lo que me parece es que Feijóo, como otros muchos políticos del PP o de Vox, son herederos de aquellos falangistas que asesinaron a tantas familias republicanas. No les interesa que esta cuestión se estudie, ni se investigue, ni se explique cuál fue la verdad de lo que sucedió y quiénes fueron los autores de aquellos crímenes. Creo que estas palabras son indignas. No tienen en consideración el dolor de las familias que hace más de 80 años perdieron a sus seres queridos y que no han recibido, desde mi punto de vista, ningún tipo de reparación ni de ayuda por parte de un Estado que es el obligado de legislar y ejecutar políticas de reparaciones y de no repetición.

Como trabajadora de un alojamiento de refugiados, ¿considera que los medios de comunicación tratamos correctamente la información sobre los refugiados? ¿O al poner el foco mediático en algunos conflictos terminamos clasificando a algunos como de primera y otros de segunda?

No creo que los medios hagan esta clasificación sino que los refugiados forman parte de conflictos que en un determinado momento tienen mucho interés informativo y luego dejan de tenerlo. Hay conflictos que se enquistan, se alargan en el tiempo y terminan por no ser noticia.

Cuando el año pasado los talibanes ocuparon el Gobierno en Afganistán y hubo aquella salida masiva de personas hacia la Unión Europea, fue una noticia tremenda y los medios se hicieron eco de todo lo que sucedía allí. Pero ahora ha pasado un año y es un conflicto que se va olvidando, aunque hay muchas organizaciones de derechos humanos que siguen hablando sobre lo que está sucediendo en Afganistán, en particular sobre las mujeres y la restricción de derechos que están sufriendo. Y es lo mismo que ha sucedido con los rohingya o en Siria y Palestina: salen de vez en cuando, cuando sucede algo especial. Pero es lo que sucede con todas las noticias. Cuando salta, hay mucha cobertura pero cuando pasa el tiempo va desapareciendo. No es que el hecho desaparezca pero se va difuminando porque salta otra noticia que ocupa su lugar.

¿Y cree que esto debe hacerse así?

No, porque en Colombia, Venezuela, Camerún, Gambia, Guinea, China, en todo el mundo se siguen vulnerando los derechos humanos de mujeres, de los colectivos LGTBI o de minorías étnicas o religiosas, pero no hay espacio en los medios. ¿Por qué? No se puede seguir manteniendo la información actualizada de tantos conflictos y tantos refugiados en este momento.

En todo el mundo se siguen vulnerando los derechos humanos de mujeres, de los colectivos LGTBI o de minorías étnicas o religiosas, pero no hay espacio en los medios

¿Qué noticias o secciones son las que más le interesan en un periódico?

A mí me interesan más los temas que tienen que ver con el derecho, con los derechos humanos o con algo que esté relacionado con mi trabajo. Pero también leo noticias sobre información general, y me da igual que sean de nacional, internacional, de economía o de otros temas de actualidad porque me parecen interesantes y porque hay que conocerlos. La información me interesa más que los artículos de opinión.

Y de infoLibre, ¿qué suele leer?

Pues con infoLibre hago una excepción porque me gusta leer las opiniones de Jesús Maraña, Daniel Basteiro y algún que otro columnista más. Y también me gusta mucho la newsletter que mandáis los domingos por correo electrónico, la que firma Juan Carlos Ortiz. Esa entradilla de opinión tiene mucha gracia e ingenio. Y, además, después el resumen de noticias está muy bien y me ayuda a ponerme al día porque hay veces que, sinceramente, no me da tiempo a leer todo. Y el sábado y el domingo, estos resúmenes me ayudan a ponerme al día.

Me interesan más los temas que tienen que ver con el derecho, con los derechos humanos o con algo que esté relacionado con mi trabajo

¿Recuerda cómo conoció infoLibre?

Sí, lo conocí por un amigo periodista que me habló de infoLibre. Después me hice socia por una compañera de trabajo, y amiga. Ella y su marido eran socios y me hice socia porque me lo recomendaron.

¿Y hay alguna sección o algún tipo de información que eche de menos en infoLibre?

No, creo que no. Aunque tengo que confesar que me hizo mucha gracia que, cuando Jesús Maraña me llamó para contarme que había ganado, me dijo que mi artículo había gustado mucho porque estaba bien escrito y muy comprimido. Y esto pasó a la fuerza porque sólo podía escribir 500 caracteres y cuando empecé a escribir eran 500 caracteres. Entonces, si fuera posible, en la parte de los artículos de los socios, permitir una mayor extensión o poder añadir algo más como una fotografía sería genial.