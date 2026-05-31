Casualidades judiciales en la España eterna

Es imposible creer en la imparcialidad de la justicia en este país. Primero, por los tiempos de instrucción, y segundo por los solapamientos y coincidencias de fechas para tapar con un caso lo que sucede en otro.

Es un cuento chino, repetido hasta la saciedad por los que aún creen en el sistema, que la justicia lleve sus propios ritmos y si los llevara habría que creer más en el azar, lo que no es el caso. Las casualidades no existen en política.

El caso Kitchen (el más grave sin duda de nuestra historia reciente junto al de los GAL y presumiblemente el caso Montoro) se está viendo tapado literalmente no sólo por las limitaciones de la jueza sino por el rosario de casos que ‘casualmente’ han aflorado en poco tiempo en torno al PSOE: juicio a Ábalos-Koldo, caso Zapatero y ayer mismo el requerimiento-registro a la sede de Ferraz; y todo eso sin hablar del elemento distorsionador de los casos personales (mujer y hermano) relacionados con el presidente, que son pecata minuta, y sin mentar la condena anómala al "entorno" del FGE.

Con Zapatero tenemos a un "líder invisible" y el caso Leire Díez es de Mortadelo y Filemón, pues quién en su sano juicio puede creerse que semejante lumbrera pudiera entorpecer o desprestigiar o interferir en jueces, fiscales y policías... Yo desde luego no me lo creo. Imposible la comparación con la Kitchen aunque se está intentando: profesionales en el caso del PP y amateurs dignos de la película Atraco a las tres en el caso del PSOE. Es un imposible.

Ciertamente se juega con el prestigio "intachable" de algunos de los jueces encargados de los casos, pero me pregunto que si todo lo investigado y publicado es cierto (y ya se juzgará no sabemos cuándo), ¿no se está trabajando en favor de los que intentan destrozar el sistema y llevarnos a un gobierno acorde con los tiempos prefascistas que vivimos?

Porque si los dos grandes partidos están tan podridos, ¿qué alternativa tenemos los ciudadanos decentes? Ni Vox ni Alvise desde luego; ¿quiere decirse que se nos aboca a una nueva dictadura tipo Primo de Rivera como la de 1923-1930 que desembocó en la II República y después en la Guerra Civil?

Si los dos grandes partidos están tan podridos, ¿qué alternativa tenemos los ciudadanos decentes?

Lo cierto es que esa ha sido la forma de proceder habitual de la derecha ultraconservadora que ha dominado siempre en España: destrozar las instituciones del país para colocarse ellos in aeternum como salvadores. Así llevan desde el Tamayazo en Madrid y desde hace más de 40 años en Castilla y León. Y si no lo han hecho ya en España es porque la plurinacionalidad del Estado se lo ha impedido hasta el momento pero para eso ya estará 'Obascal'... El marco ideal de la derecha siempre ha sido mantener conflictos con vascos y catalanes para justificar la cohesión de la España peninsular castellano dominante, y si no al tiempo. Es la España eterna con sus yugos y sus flechas. No entienden otra alternativa.

¿Salida? Soy partidario de un referéndum sobre la forma de Estado: es una idea que brindo a nuestro presidente para al menos intentar parar esta ofensiva golpista en pro de la España eterna que nos amenaza en connivencia con el marco internacional fascista diseñado por Trump. Pero esto es ya otra historia sobre la que volveremos en otro momento...

Postdata.- ¿Para cuándo el informe de la UCO sobre el novio de Ayuso?

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Javier Herrera-Navarro es socio de infoLibre.