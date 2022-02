La democracia en peligro

El mundo esta en una fase muy peligrosa y Europa es protagonista. Le atacan desde Rusia, desde el trumpismo americano y China forma equipo con Rusia para ejercer de nuevo orden mundial en un futuro no lejano. Y dentro de España hay mucha gente que vota a lo mismo, destrozar el sistema, hundir la democracia desde dentro con el “liderazgo” , le llaman así, de Vox. Alguien dirá que no es para tanto y que el voto de Castilla y León no es tan importante, pero yo creo que sí porque narra un crecimiento continuo y constante del desprecio al orden, al sistema de autonomías, a lo que los españoles ya viejos luchamos durante mucho tiempo para conseguir. Quiza yo no lo vea por mi tercera edad, o cuarta quizá, pero mis hijas y nietos se mueven en aguas no muy limpias.

Trump vino al mundo político con una sola idea. No le gustaba Europa y ese mundo de la cultura, de la ética o de ciertos valores que estorban para hacer negocio, limpio o sucio, como único objetivo de la vida. Ese modo de vida es el que mucha gente, quizás demasiada, quiere en España. Desarrollar un medio de economía, que ellos llaman liberal pero que nada tiene que ver con aquellos liberales del siglo pasado. Y en el que solo vivan jefes y esclavos, por hacer una semántica fácil y resumida. Y en Madrid esta representada en toda su extensión con aquel Movimiento Nacional franquista, hoy 2.0 que vuelve en poder de hijos y nietos de aquellos, además de agradecidos y engañados por una vida cómoda pero abandonando a su suerte a miles, quiza millones de personas que practican el ”buenismo", esa cosa que no va a ningún lado en el mundo actual por querer proteger al humilde o al desclasado. Antes se llamaba izquierda.

Abascal no es nadie, pero si le apoya mucho poder económico ya es alguien. Es alguien que quiere destacar como sea y se agarra a ese poder. Demostró mas de una vez que es el embajador de Trump en España para desde aquí someter a Europa a su manera con sus amigos del este. Todos sabemos que Abascal y su gente no son nadie, pero cuando el dinero muy importante está detrás de ellos ya es otra cosa. Y es un peligro latente que va llegando cada vez con mas fuerza. Y le votan muchos. Los ricos, los engañados, los agradecidos, los cansados de lo que hay... y el PP, que es el protagonista de un engaño en manos de un personaje nefasto en su nivel político, como Casado, Pero detrás esta Aznar. Y entre todos forman un credo muy peligroso mientras exista un PSOE con demasiadas hipotecas que nacieron con Felipe, para no molestar a “los del 75”, o sea los franquistas que tenían todo el poder, y que ahora no se defiende contando las verdades del barquero para demostrar lo que es la derecha española nacionalista excluyente que elimina a media España distinta. Y lo que seria su poder si llega a él.

Es incomprensible que la democracia no haya encontrado resortes suficientes para que en ella no entre aquella institución que quiere destrozarla desde dentro. Alguien entiende que consientas que viva en tu casa el que te robó antes. Sería absurdo, pues en el caso que nos ocupa es eso exactamente. Los que nos robaron la democracia vuelven de nuevo. Y encima, ayudados por votos. Espeluznante.

César Moya Villasante es socio de infoLibre