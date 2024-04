El punto primero del manual de propaganda de Goebbels es la demonización del líder. Mediante esa estrategia se pretende concentrar en un único objetivo todos los males posibles de una sociedad en un momento determinado para que llegado el momento la ciudadanía vea como normal y deseable su aniquilación. Para los nazis actuales, sumergidos en todos los resortes más importantes de las sociedades occidentales, el único enemigo es la democracia. Steve Bannon, gurú y consejero de Trump, es el nuevo Goebels y con esa estrategia se propuso intoxicar a la democracia para destrozar los consensos establecidos y fundar una nueva dictadura ultraliberal basada en una especie de anarquismo libertario conservador en el que primar la ley del más fuerte bajo la apariencia del uso de la libertad como un bien absoluto con el que paradójicamente el individuo se convierte en un esclavo dócil del sistema. Es la realidad que pensadores como Zizek o Byung Chul-An están denunciando sin mucho éxito porque su discurso es para élites.

Para los nazis actuales, sumergidos en todos los resortes más importantes de las sociedades occidentales, el único enemigo es la democracia

El ascenso de los partidos neofascistas y ultraconservadores en el mundo obedece a esos parámetros. Vox pertenece a esa Internacional Nazifascista actual pero su principal estrategia es contaminar a las derechas conservadoras establecidas para ser blanqueada por su mediación y sus pactos mutuos de no agresión "regresando" a las épocas pre-históricas para socavar el sentido común y la tolerancia con el otro (por eso, convierte al otro en enemigo sin ninguna justificación). Toda Europa está contaminada y se verá en las próximas elecciones de junio cómo asciende esa opción que no persigue otra cosa que romper la ya de por sí débil unidad europea. España a través de Pedro Sánchez es un obstáculo dentro de esa estrategia y un bastión duro de roer, por eso la sucursal de esa Internacional en nuestro país ha tenido y tiene especial empeño en derribarlo: Feijóo y Abascal son los arietes de esa demolición y para ello utilizan todas las tácticas ladinas habidas y por haber a tal fin, la principal de las cuales es atacar el flanco más débil: el aspecto humano del político, de igual manera que los judíos para los nazis llegaron a ser considerados como bestias y no como seres humanos. A este nivel hemos llegado. Se trata de democracia o fascismo. No hay otra razón. Se imponía una reflexión. Y Pedro Sánchez es líder español y europeo; de ahí el impacto de su decisión. Se merece un respeto porque en él se concitan todos los elementos de los que depende nuestra humanidad o nuestra conversión en bestias útiles bajo apariencia humana, en bestias que confunden la libertad para consumir con la auténtica libertad responsable. Civilización o barbarie. Ah!, y la justicia en nuestro país por regla general es un colaborador y cómplice necesario dentro de esa estrategia... pero esto merecería otra reflexión.

____________________

Javier Herrera es socio de infoLibre.