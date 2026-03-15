La fuerza no puede vencer a la inteligencia

El ataque de USA a Irán y lo que viene después no es culpa de Trump. Es culpa de 70 millones de votos en su país apoyándose en otro nacionalismo caduco pero que nos traerá muchos disgustos. Israel ya está sufriendo y veremos por dónde sigue, pero el futuro de un mundo en manos de locos, de la extrema derecha nacionalista, es un peligro para tomárselo muy en serio.

El problema es que los imperios cuando acaban se llevan a muchos detrás y el imperio del dólar está sufriendo el ataque del mundo chino que, sin prisa y sin pausa, es quizá ya la primera fuerza del mundo. Pero esa posición se la ha puesto Trump muy fácil apoyándose en su locura personal de empresario muy mayor y algo deteriorado que utiliza su fuerza para amenazar al mundo entero, con lo que la empatía política no existe, pero aumenta en muchos países que han entendido ya el problema. Trump se queda solo apoyado por un fascismo que está de moda y que tiene prisa por imponerse, pero las prisas no son buenas para nada porque el inteligente suele esperar a que pase el cadáver del enemigo por su puerta y eso es lo que está haciendo China con ese comunismo capitalista que solo se usa para no dejar a nadie atrás y crear un país asombroso y más adelantado que ninguno cuando hace 50 años los vimos a todos en bicicleta.

Se puede votar a la derecha perfectamente, pero no al fascismo, aunque en España estamos viendo la unión de ambos en uno mismo

Pero es necesario que la juventud empiece a ver lo que significa el fascismo y reaccionen a los desastres que pueden llegar. Muchos jóvenes que votan al fascismo no saben la diferencia entre derecha y fascismo, aquello que entendía muy bien una gran señora como Merkel, que los alejó de su gobierno en Alemania, pero Merkel ya no está y la amenaza continúa. Se puede votar a la derecha perfectamente pero no al fascismo, aunque en España estamos viendo la unión de ambos en uno mismo y la absorción del bruto por el que debería mostrar la inteligencia suficiente para librarse de ese poder macabro. Y España es el único país que vivió demasiados años con el fascismo y no se ha explicado aún de manera formal lo que supuso para un país en donde emigraron muchos paisanos pero que se les condenó al exilio por no ser ‘suficientemente españoles’, que se definió en una guerra civil que ganó quien creó un país dividido que aún lo está demostrando día a día. ¿Realmente sabrán esto los jóvenes que admiran a Ayuso? ¿Tiene la derecha civilizada alguien preparado en este país para pensar que lo que viene será culpa suya también….?

____________

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.