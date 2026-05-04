El gobierno de la sinrazón

No entenderé nunca que Estados Unidos permita que un chiflado les gobierne. Porque, aunque las chifladuras de Donald Trump estén haciendo oscilar las bolsas y, con ello, ocasionando que unos pocos ganen mucho dinero, considero muchísimo más importante el prestigio y la dignidad de los estadounidenses. Estoy llegando al final de mi vida, y jamás pude imaginar siquiera que esto pudiera ocurrir.

El ser humano es imperfecto, capaz de poner en marcha un sistema económico injusto, como es el capitalismo; pero jamás lo imaginé con tan escasa compasión.

Estoy totalmente en contra de la guerra, tanto de la considerada justa, como de la ilegal. Estoy absolutamente convencido de que los hombres tienen otra manera de solucionar sus disensiones y diferencias. A no mucho tardar los humanos se darán cuenta de ello. Pero, para entonces, habrán perecido y sufrido daños de imposible reparación millones de inocentes. Si la ley del más fuerte es la forma de entender la adaptación el medio, Darwín estaba equivocado o lo hemos entendido mal. Seguramente será lo segundo.

¿Cómo se puede decir, sin que nadie proteste ni ninguna institución se oponga, que se va a cargar toda una civilización?

¿Cómo el mundo puede estar gobernado por un psicópata, por muy presidente que sea de los Estados Unidos? Es que ya no es el sistema por muy injusto que éste sea. Es la sinrazón en estado puro... Ni siquiera Europa, que siempre ha alardeado de una cultura valedora de los derechos humanos. Su responsable de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se ha puesto del lado del eje Berlín-Italia no condenando las tropelías de Netanyahu en Líbano y Palestina.

Ya no es el sistema por muy injusto que éste sea. Es la sinrazón en estado puro...

Si algo de este país se me asemeja –mutatis mutandi–, a lo que está pasando en Oriente Medio, es la actitud insolente y de no compasión, es la derechona, PP y Vox. Basta leer lo declarado por Federico Trillo, del Opus Dei, cristianísimo de pro, en el Círculo Ecuestre de Barcelona (21-4-2026), donde le presentó un libro el exdiputado del PP Manuel Millán Mestre. Trillo, con sus declaraciones –"Tengo la absoluta convicción de que fueron los comandos 'moritos', enviados por Marruecos, bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses. Esa es mi conclusión. Siento ser tan claro"–, aparte de no aceptar la sentencia, les hizo revivir a los familiares, víctimas del mayor atentado de la democracia (el 11M), aquellos días trágicos. Federico Trillo fue presidente del Congreso y ministro de defensa con José Mª Aznar. Pero ni siquiera fue compasivo con los militares que murieron en el Yakolev. Eso sí, muchas misas y muchos folklóricos homenajes...

Aquí lo dejo.......

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.