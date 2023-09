El Protocolo de la Vergüenza y Díaz Ayuso

En plena pandemia de marzo a abril, la señora Isabel Natividad Díaz Ayuso utilizó el Protocolo de la Vergüenza y prohibió a los mayores de las residencias de la Comunidad de Madrid ir o que les llevasen a hospitales, sabiendo como sabían que en los hospitales privados había camas libres en esas fechas. Negativa que cursó el desgobierno de la Comunidad de Madrid, sin reparar en el daño que iba hacer esa orden de prohibir llevar a los residentes a los hospitales.

Fallecieron 7.291 personas sin recibir atención hospitalaria en marzo y abril de 2020, de ellas 5.795 con covid confirmado. La Presidenta Ayuso se lavó las manos, entonces y a día de hoy, se ríe o dice que ha ganado las elecciones del 28 de mayo del 2023 y está inmunizada ante cualquier responsabilidad política por su inhumanidad y no va a pedir perdón. No va a asumir responsabilidades políticas por dar la orden del Protocolo de la Vergüenza. Le recuerdo que murieron 7.291 seres humanos abandonados y solos en su habitación con las puertas cerradas, la gravedad absoluta. ¿Cuántas personas se podrían haber salvado de poder ir a los hospitales públicos y privados? No me atrevo a dar cifras, pienso que con un ser humano salvado, habría merecido la pena el esfuerzo.

La Presidenta Díaz Ayuso ocultó la verdad del protocolo y además hizo unas promesas: más personal, mejores alimentos y más residencias. En aquellos días que se autoproclamaba pandillera, convocó elecciones extraordinarias y pactó con sus camaradas ultras para llegar hasta hoy, sin hacer nada de nada y con cero inversión en residencias ni en personal. Sigue hundiendo el sector público de la Comunidad de Madrid, en particular las residencias, que siguen en muy mala situación alimenticia, según denuncian, sin contratar personal porque no cubren las vacantes ni las bajas, que por ley están obligados a cubrir.

¿Cuántas personas se podrían haber salvado de poder ir a los hospitales públicos y privados? No me atrevo a dar cifras, pienso que con un ser humano salvado, habría merecido la pena el esfuerzo

La Justicia española en manos de jueces, juezas, magistrados y magistradas de derechas y muy de derechas, de la misma ideología ultraliberal que Isabel Natividad Díaz Ayuso. Comparten los criterios de injusticia del conservadurismo judicial y no están haciendo nada por hacer justicia y saber la verdad del Protocolo de la Vergüenza para que las familias de las víctimas sepan qué pasó y por qué se prohibió el traslado de los residentes a los hospitales. El desgobierno de la Comunidad de Madrid. Se siguen lavando las manos.

Señora Isabel Natividad Díaz Ayuso, acuda a la Comisión Ciudadana, si no tiene nada que ocultar ni nada teme. Esta comisión pretende esclarecer lo ocurrido en la Comunidad de Madrid durante las peores semanas de la crisis sanitaria. El "tribunal ciudadano" está presidido por el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, un servidor público, objetivo y humanista sin parangón.

Sí hubo documento en el que se recogía la prohibición tal y como probó y descubrió infoLibre y ratificaron altos cargos del desgobierno de Díaz Ayuso. La ciudadanía de la Comunidad de Madrid debe pensar y reflexionar que con el desgobierno de Díaz Ayuso, la Comunidad se está hundiendo. La está desmantelando para crear su régimen ultraliberal anglosajón, el ayusismo.

____________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.