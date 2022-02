Señor Casado: tic tac

Señor Casado, le escribo estas letras antes del 13F para que no me acuse de ventajista. Posiblemente el inicio del fin de su carrera política se la pueda agradecer a la mano derecha de su mano derecha, el señor Alberto Casero. Ese personaje que se encontraba indispuesto probablemente por la diarrea que le entró después de pulsar el botón equivocado de su ordenador para derogar la nueva reforma laboral, que tenía la intención de mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país, cosa que a usted le tiene sin cuidado. "Lo estoy pasando fatal, estoy destrozado, la que he liado", sí le faltó decir lo siento mucho y no volverá a suceder. Y tanto que no volverá a ocurrir.

Aunque en mi tierra todo es posible, las cosas pintan muy mal para su partido. Su amigo, el señor Alfonso Fernández Mañueco, con una trayectoria política muy parecida a la suya, pasando de las nuevas generaciones del PP a ser diputado sin un trabajo reconocido anteriormente, está pidiendo ayuda a su gran amiga Isabel Diaz Ayuso para pasar el mal trago. Tenga cuidado con este personaje, hace a pelo y a pluma dependiendo del viento que sople, pregúntele al señor Francisco Igea.

Se le está poniendo la cara de Antonio Hernández Mancha, el breve, que terminó su carrera política al perder una moción de censura contra Felipe González, claro eso se lo dejó usted a su amigo Santiago Abascal que no tenía nada que perder. Ahora le está comiendo la tostada por haber blanqueado a su partido, pero a españoles como yo nos da igual uno que otro, vienen de la misma madre.

Su otra hermana, también por parte de madre, esa que llevaba la cuenta de un tal Pecas, Isabel Díaz Ayuso, aparece ahora en las elecciones de Castilla y León para echarle una mano a Fernández Mañueco. Ojito señor Casado, le recomiendo que vea la escena del El Padrino II en la que Michael Corleone abraza y besa a su hermano Fredo; lo que esta película nos enseña sobre la familia querido amigo. Por cierto aquel que le proponga una reunión para solucionar sus problemas ese será el traidor.

Esta campaña se le está haciendo muy larga, quizás porque empezó demasiado pronto o llevaba mucho tiempo en campaña electoral. Excesivos vídeos en granjas con cerdos, vacas y ovejas mostrando lo que le gusta el campo castellano, pero a los de mi generación no nos engañan con estas fantasmadas. El campo que a ustedes les gusta es el de "Los Santos Inocentes", ese en el que aparecen sus antecesores pisoteando al pueblo llano y sometiendolos a sus caprichos.

Como le decía, en esta campaña para "sus" elecciones de Castilla y León se ha quitado la careta y se muestra tal cual, como el niñato que es, ese jovencito que nos llamaba carcas a todos los que no pensábamos como usted, esos que estábamos todo el día hablando de la guerra del abuelo, de las fosas de no sé quién y de la Memoria Histórica. Suerte que usted no tuvo ningún miembro de su familia en esas fosas, pero eso sí le pillan en una iglesia orando por las almas de los asesinos franquistas que atormentaron y exterminaron a miles de ciudadanos españoles por no pensar como usted.

Alguien me dijo una vez, lo bueno si breve dos veces bueno. El día 14 de febrero si lo desea nos volvemos a ver. Un abrazo, el del oso, y mucha suerte.

Carlos Rodríguez Hernández es socio de infoLibre