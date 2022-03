Soplan vientos de libertad en España

Desde que Rajoy nos coartó las libertades en España, hemos sufrido atropellos por parte de las policías de nuestro país (de los miembros de estos estamentos más indeseables, que lo hay) yo nunca entendí, como muchos ciudadanos, el porqué se vulneraban nuestros derechos constitucionales, ¿no somos todos iguales ante la ley? entonces ¿por qué un policía tiene presunción de veracidad, y un ciudadano no? Por ejemplo, un grupo de malos policías agreden a un muchacho, como ya ha pasado, el muchacho denuncia a los policías junto con varios testigos de los hecho, el juez basándose en la presunción de veracidad, desestima la denuncia, y los policías quedan impunes ¿ese era el cometido de la ley mordaza de Rajoy? Todos creemos que sí.

Un policía que actúe al amparo de la legalidad, que actúe con respeto al ciudadano, que actúe con proporcionalidad, ¿qué miedo tiene a que le graben en vídeo? Ninguno. ¿Quién tiene miedo a que le graben? Los que actúan al margen de la ley, que haberlos hailos. ¿Qué policías se manifiestan en contra de esta reforma de la ley? Todos ya sabemos, los policías afines al PP y a VOX, la gran mayoría de policías que son personas respetables que realizan una labor encomiable no tienen ningún miedo a nada. ¿Por qué no esta prohibido grabar a los bomberos que están apagado un fuego? ¿por qué no está prohibido grabar a unos albañiles que están abriendo una zanja en la ciudad? ¿no somos todos iguales? Pues que no armen tanto alboroto los policías que tienen miedo a la libertad del ciudadano, yo estoy orgulloso de la policía que tenemos en nuestro país, es de las mejores policías, pero hay que acabar con los atropellos de los malos policías, que los hay, y que se les expulse del cuerpo, pues no merecen llevar ese honroso uniforme.

Este Gobierno a mí en particular no me está defraudando, uno de los motivos por el que los voté fue este, que tirasen abajo la ley mordaza que implantaron los dictadores del PP; otro motivo para votarles fue el SMI, o el salario social o ingreso mínimo vital, sigamos votándoles porque, como entre el PP, volveremos al final a los tiempos de franquismo.

Repito, estoy orgullo de nuestra Policía, de la gran mayoría, pero me avergüenzo de los miembros que no respetan ni la ley ni a los ciudadanos, consigamos una policía por el pueblo y para el pueblo, y que nuestra policía se enorgullezca de la ciudadanía que le apoya y apoyará siempre.

Santy Valladolid es socio de infoLibre